I over 25 år har Foxconn Technology (Hon Hai Precision Industry) vært den viktigste kontraktsprodusenten i verden. På kundelisten står selskaper som Apple, Microsoft, Amazon, HP, Dell og Sony. Kundene utvikler produktene, men setter ut produksjonen til Foxconn og selskapet 1,3 millioner ansatte.

Det taiwanske selskapet inngikk i fjor en avtale med det indiske konglomeratet Vedanta om å bygge et stort og moderne databrikkeanlegg i delstaten Gujarat med et investeringsbudsjett på nesten 20 milliarder dollar (over 200 milliarder kroner).

– India er så vidt i gang

Nå bekrefter Foxconn at de har trukket seg.

– For å kunne utforske mer mangfoldige utviklingsmuligheter har Foxconn bestemt at selskapet ikke vil gå videre med joint venture-prosjektet med Vedanta, skrev Foxconn i en uttalelse før Taiwan-børsen åpnet tirsdag morgen.

India har ambisjoner om å bli verdensledende innenfor produksjon av elektroniske komponenter og bygge opp avanserte forsyningskjeder i konkurranse med Kina.

– Beslutningen fra Foxconn om å trekke seg fra joint venture-prosjektet med Vedanta har ingen innvirkning på Indias halvlederambisjoner. Ingen. India er så vidt i gang. Både Foxconn og Vedanta har betydelige investeringer i India og er verdifulle investorer som skaper arbeidsplasser og vekst, sier teknologiminister Rajeev Chandrasekhar i en lengre uttalelse på Twitter.

Foxconn har lang erfaring med å bygge elektronikk med bruk av komponenter fra underleverandører fra hele verden. Selskapet har ingen erfaring med å produsere avanserte databrikker eller komponenter.

– Begge aktørene er nye innenfor dette. De har ikke produsert databrikker tidligere. Jeg kan heller ikke se at det har vært stor interesse fra andre industriaktører om å delta i dette, sier visepresident Neil Shah hos analyseselskapet Counterpoint Research til Wall Street Journal.

– Et mareritt

Den indiske staten stilte med subsidier som en del av ambisjonene om å bygge opp en konkurrerende forsyningskjede i India til hva som finnes i Kina. Det har kommet med tøffe betingelser, blant annet at det skal være betydelig fremdrift og at produksjonen skal komme i gang tidlig.

– Det er mindre overraskende at dette har kollapset, og desto mer overraskende at det har overlevd i 15 måneder. For å kvalifisere for offentlig støtte var det en forutsetning at de enten hadde et partnerskap eller en produksjonslisens med et selskap som har høy produksjonskapasitet. Foxconn kvalifiserer ikke, sier teknologianalytiker Arun Mampazhy til South China Morning Post.

I mai ble det inngått flere avtaler mellom amerikanske og indiske selskaper som sikrer India tilgang til teknologi for å bygge opp en egen elektronikkindustri. Micron Technology skal investere nesten 10 milliarder kroner i et produksjonsanlegg i India.

– India er ikke i nærheten av Kina når det gjelder å ha en sterk industriell base, spesielt innenfor avansert produksjon av halvledere. Den indiske infrastrukturen ligger flere tiår bak Kina og forretningsmiljøet er et mareritt, sier forsker Anu Anwar ved John K. Fairbank Center for Chinese Studies ved Harvard University til The Wire China.

Jakter ny partner

Vedanta Resources er et stort råvarekonglomerat med dype lommer og gode kontakter i India. Bak selskapet står den indisk-britiske dollarmilliardæren Anil Agarwal, som la grunnlaget i Mumbais gater på 1970-taller hvor han kjøpte og solgte skrapmetall.

«Vedanta har mangedoblet innsatsen for å oppfylle statsministerens visjon på halvledere. India forblir helt sentral i endringen i de globale halvlederforsyingskjedene», sier Vedanta, ifølge næringslivsavisen The Economic Times.

Vedanta sier at de har inngått en produksjonslisensavtale med et selskap om å produsere halvledere med en transistorstørrelse på 40 nanometer. De nevner ikke hvilket selskap dette er, men det indiske selskaper sier at de også planlegger å få en lisens til å produsere transistorer på 28 nanometer.

Teknologianalytiker Mampazhy sier til South China Morning Post at dette selskapet ryktes å være nederlandske STMicroelectronics.

