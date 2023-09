Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved inngangen til året var det ventet at Kina og India ville stå for over 60 prosent av den globale veksten i 2023. Men Kina har skuffet, og vekstprognosene er blitt nedjustert jevnlig i løpet av sommeren fra internasjonale finansinstitusjoner. De kommende ukene blir avgjørende.

Boikotter toppmøte

Årets toppmøte for G20-landene, som representerer 85 prosent av verdensøkonomien og over 75 prosent av verdenshandelen, møtes i New Delhi i India i neste uke. USAs president Joe Biden og regjeringsledere fra Japan, Brasil, Tyrkia og europeiske land har meldt sin ankomst.

«gruppen av 20 land». G20 er en internasjonal organisasjon opprettet i 1999, bestående av medlemslandenes finansministre og sentralbanksjefer. De 20 medlemmene er de 19 landene som har definert seg og hverandre som de viktigste økonomiene i verden. I tillegg er EU medlem, representert ved det roterende formannskapet og den europeiske sentralbanken.

Kinas president Xi Jinping vil sannsynligvis ikke delta, ifølge Reuters, Bloomberg, Hindustan Times og South China Morning Post.

– Han har aldri tidligere gått glipp av et G20-møte, da det er en viktig anledning for Kina å sette den globale dagsordenen. G20 gir Kina en mulighet til å utkonkurrere det amerikanske budskapet, sier professor Zhang Baohui ved Lingnan University i Hongkong, til Financial Times.

Xi var til stede under BRICS-møtet i Sør-Afrika i august, men holdt en overraskende lav profil.

– Han droppet overraskende å holde en tale under BRICS-møtet. Det sies at han vil sende en underordnet for å representere ham til toppmøtet i neste uke. Spekuler fritt: helseutfordringer, en forverret økonomisk krise innenlands eller diplomatisk avvisning, skriver Alex Kliment hos Gzero Media, som er en del av analyseselskapet Eurasia.

Forholdet mellom Kina og de fleste vestlige landene som inngår i G20-gruppen er på frysepunktet. Kina og India har pågående grensekonflikter. Det har vært betydelige konflikter mellom representanter fra Kina og andre under de forberedende møtene om samarbeid innen handel, økonomi og klima.

– Kina ønsker ikke at India skal ha et vellykket G20-møte. Det er rett og slett så enkelt. Det tok India tid å innse at Kina ville motarbeide dem på alle måter, sier direktør Indrana Bagchi hos tenketanken Ananta Aspen Centre til næringslivsavisen.

Sterk vekst fra India

India la frem økonomiske statistikker for andre kvartal torsdag kveld. Veksten akselererte fra 6,1 prosent i årets tre første kvartal, til 7,8 prosent. Noe av dette skyldtes lavt sammenligningsgrunnlag med i fjor, men sammenlignet med foregående kvartal var veksten på solide 1,8 prosent.

– Etter et sterkt første halvår venter vi en svak nedgang i kvartalsveksten de kommende kvartalene. Vi forutsier en vekst på 6,3 prosent for hele 2023, skriver makroøkonom Thamashi De Silva hos Capital Economics i et notat.

Matvareinflasjonen er høy i India, og en svak monsun, delvis på grunn av El Niño, kan føre til lavere avlinger og dermed høye priser, noe som vil ramme økonomien, skriver den australske finansinstitusjonen ANZ i en rapport.

Kina, som i 30 år har vært den viktigste vekstdynamoen for verdensøkonomien, har hatt en svakere enn ventet utvikling etter at pandemirestriksjonene ble fjernet mot slutten av 2022. Eiendomssektoren har store problemer og det er frykt for at dette skal spre seg til finanssektoren.

– Vi ser enkelte tidlige tegn på at den sykliske tilbakegangen i Kina har stabilisert seg, støttet opp av høyere produsentpriser og en mulig eksportoppgang. Den innenlandske etterspørselen forblir svak, men ulike økonomiske tiltak kan avdempe effekten fra strukturelle tilpasninger, skriver sjeføkonom for Kina hos ANZ, Raymond Yeung, i en ny rapport.

ANZ mener Kina, som er verdens nest største økonomi, vil få en økonomisk vekst på 4,9 prosent i år. Veksten vil falle til fire prosent i 2024.

– Nedsiderisikoer

Moody’s Investors Service advarer om at verdensøkonomien vil senke farten, blant annet på grunn av fortsatt høy inflasjon.

– Vi venter en global nedgang i den økonomiske veksten. Det vil ramme fremvoksende markeder i Asia gjennom handelsforhold og tilgang til finansiering for regionen, sier Moody’s-direktør Marie Diron til næringslivskanalen CNBC.

Hun tror ikke at situasjonen i Kina vil endre seg på kort sikt.

– Relativt svak vekst i Kina vil ha konsekvenser for regionen. Det er utsikter som er overskygget av nedsiderisikoer, sier hun.

Til tross for en svak utvikling for verdensøkonomien, ser Moody’s lyspunkter i deler av Asia.

