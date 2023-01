Artikkelen fortsetter under annonsen

Shortselger- og analyseselskapet Hindenburg Research beskyldte i forrige uke Asias rikeste for markedsmanipulering og svindel i en rapport. Børsverdier for over 500 milliarder kroner forsvant etter rapporten ble publisert.

«Vi mener at Adani Group har vært i stand til å drive en stor, åpenbar svindel på høylys dag fordi investorer, journalister, vanlige folk, og til og med politikere, har vært redde for å si fra i frykt for represalier», skrev Hindenburg Research i rapporten, hvor de ber Adani om å svare på 88 spørsmål.

Nå er tilsvaret kommet i en rapport på 413 sider fra selskapet som kontrolleres av Asias rikeste familie og grunnleggeren Gautam Adani.

– Selektive løgner

I den opprinnelige rapporten fra Hindenburg Research om Adani-gruppen ble det satt frem påstander om svindel og markedsmanipulering i en skala som verden knapt hadde sett tidligere. I tilsvaret karakteriseres Hindenburg Research med en annen beryktet svindler.

«Vi er sjokkert og dypt foruroliget over å lese rapporten publisert av «Madoffs of Manhattan», Hindenburg Research. Det er ikke noe annet enn løgn. Dokumentet er en ondsinnet kombinasjon av selektive løgner og skjult fakta knyttet til grunnløse og diskrediterte påstander som har som mål å få frem baktanker», skriver Adanis finansdirektør Anupam Misra.

Bernard Madoff sto bak et av verdens største pyramidespill hvor han lokket investorer til å tro at de investerte i et hedgefond med høy avkastning. I virkeligheten var det nye investorer som betalte for «avkastningen» til tidligere investorer.

Adani angriper Hindenburg Research og selskapets motiver.

«Dette er et selskap som er fylt med interessekonflikter hvor de har et mål: å skape et falskt marked for verdipapirer hvor Hindenburg, en shortselger, og få en enorm økonomisk gevinst gjennom urettmessige metoder på bekostning av utallige investorer», skriver Adani i tilsvaret.

Shorting er en investeringsstrategi hvor investorer kan tjene penger på et kursfall.

Our Reply To Adani:



Fraud Cannot Be Obfuscated By Nationalism Or A Bloated Response That Ignores Every Key Allegation We Raisedhttps://t.co/ohNAX90BDf — Hindenburg Research (@HindenburgRes) January 30, 2023

«Vårt svar til Adani: Svindel kan ikke tilsløres av nasjonalisme eller en oppblåst respons som overser alle viktige påstander vi kom med», skriver Hindenburg Research i en kommentar på Twitter mandag morgen.

– Som ild i tørt gress

Hindenburg Research har innrømmet at de har «shortet» aksjer i de børsnoterte Adani-selskapene og selskapets obligasjoner. Torsdag og fredag falt børsverdiene med over 500 milliarder kroner.

Adani Enterprises falt med 18,3 prosent ved Mumbai-børsen på fredag. Adani-selskapene har vært vinnere ved den indiske børsen. Selv etter kursfallet før helgen har selskapets aksjekurs steget 20 ganger på fem år.

Adani Green, Adani Transmission og Adani Total Gas har falt med mellom 18 og 20 prosent på mandag.

«Påstandene og insinuasjonene, som ble presentert som fakta, spredte seg som ild i tørt gress og investorer tapte store formuer og Hindenburg tjente. Resultatet er at vanlige investorer taper og Hindenburg for en enorm gevinst. Hindenburg står bak en kalkulert verdipapirsvindel i henhold til loven», skriver Adani.

Adani mener Hindenburg-rapporten bevisst manipulerer fakta og offentlig tilgjengelig informasjon for å skape en «falsk fortelling» samtidig som at de bevisst overser regnskapspraksis og indiske lover.

«De viser en forakt for de indiske institusjonene, blant annet regulatorer og rettsvesenet», skriver Adani.

De avviser blankt påstandene i de 88 spørsmålene som Hindenburg forlanger svar på. De viser til at svarene på 65 av disse er dokumentert i årsrapporter, 18 dreier seg om aksjonærer og tredjeparter mens fem spørsmål er «grunnløse påstander basert på innbilt fakta».

Et angrep på India

Adani skriver det er «ironisk at en organisasjon som søker åpenhet» ikke deler informasjon om sin egen organisasjon, ansatte eller investorer.

«De skjuler hvilke shortposisjoner de har, kilden til finansiering, hvem som står bak dem, investeringsstrukturen eller hvem som tjener på disse posisjonene. De påstår at organisasjonen har tiår med erfaring, men det virker som at det ble etablert i 2017», skriver Adani.

Bak Hindenburg Research står amerikaneren Nate Anderson. Ifølge Washington Post var han for fem år siden en «relative nobody» som bodde i en liten leilighet han nesten ikke hadde råd til på Manhattan.

En kritisk rapport på lastebilprodusenten Nikola endret alt. Aksjekursen stupte, det ble igangsatt etterforskning og grunnleggeren ble dømt for svindel. Han gikk også etter Twitter før Elon Musk fattet interesse for selskapet og senere kjøpte det for 44 milliarder dollar.

– Det var som at han havnet om bord på en rakett, sier short-selgeren Carson Block, som har avslørt svindel hos en rekke kinesiske selskaper via selskapet Muddy Waters, til den amerikanske avisen om hva som skjedde da det viste seg at den kritiske Nikola-rapporten stemte.

Adani mener rapporten er et angrep på India.

«Dette er ikke bare et uberettiget angrep på et enkeltselskap, men et kalkulert angrep på India, dets selvstendighet, integritet, kvaliteten til indiske institusjoner, veksthistorien og Indias ambisjoner», skriver Adani

