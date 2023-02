Artikkelen fortsetter under annonsen

Kaoset og usikkerheten rundt de mange børsnoterte selskapene i den indiske Adani-gruppen fortsetter med full styrke etter at Hindenburg Research kom med påstander om at selskapet driver med svindel og markedsmanipulering i forrige uke.

Rapporten ble publisert idet Adani Enterprises skulle starte en kapitalutvidelse og hente inn 2,4 milliarder dollar (23,7 milliarder kroner) i en av de største emisjonene i Indias historie.

– Uten sidestykke

Gode venner og forbindelser stilte opp for grunnlegger Gautam Adani. På tirsdag sa selskapet at emisjonen var fulltegnet. Nå er den kansellert.

«Situasjonen på børsen har vært uten sidestykke i dag (onsdag 1. februar, red anm.) og aksjekursen har svingt mye. Gitt disse ekstraordinære omstendighetene, mener selskapets styre at det ikke vil være moralsk riktig å gå videre. Dette vil beskytte investorene fra potensielle økonomiske tap og styret har besluttet å ikke gå videre med emisjonen», skriver Adani Enterprises i børsmeldingen onsdag kveld.

Selskapet forsvarer selskapets strategier og takker investorer for støtten.

«Vi har en veldig sunn regnskapsbalanse med sterke kontantstrømmer og solid sikkerhet. Vi har en upåklagelig merittliste når det gjelder å betjene gjelden vår. Denne beslutningen vil ikke ha noen innvirkning på vår eksisterende drift og fremtidige planer», heter det i børsmeldingen som ble sendt etter at børsen hadde stengt for dagen.

Dette kom overraskende etter at emisjonen tilsynelatende var vellykket. De indiske milliardærene Sajjan Jindal og Sunil Mitta hadde forpliktet seg til å delta i kapitalinnhentingen og en rekke statsfond fra Midtøsten.

– Det er uvanlig at en emisjon trekker på denne måten. Det inspirerer ikke akkurat til tillit, sier analysesjef Ben Silverman hos VerityData til Bloomberg.

Selvforsterkende runddans

Ryktene sydet hele onsdag om hva som ville skje. Ved starten på handelsdagen steg aksjekursen på Adani Enterprises svakt, men et par timer før Mumbai-børsen stengte begynte den å stupe og avsluttet 26,7 prosent lavere.

Da handelen startet torsdag morgen fortsatte volatiliteten. Sluttkursen på onsdag for Adani Enterprises var 2128 indiske rupi. Den skjøt først opp til 2350 rupi. Etter lunsj ble handelen stanset etter at kursen hadde falt med 20 prosent.

Aksjekursen på Adani Enterprises har falt med 44 prosent siden forrige mandag. Alle de andre Adani-selskapene har også stupt med inntil 56 prosent siden før Hindenburg-rapporten ble publisert. Aksjeverdier på nesten 100 milliarder dollar (990 milliarder kroner) har forsvunnet.

– Problemet nå er at dynamikken er i ferd med å bli en selvforsterkende negativ runddans. Investorer velger å dumpe aksjer og stille spørsmål senere, sier leder for aksjestrategi hos Saxo Bank, Peter Garnry, til Bloomberg.

Internasjonale banker, blant annet Barclays, skal ha bedt om økt sikkerhet for sine lån til Adani-gruppen. Grunnlegger Gautam Adani stilte opp mer ekstra sikkerhet forrige fredag.

Før Hindenburg Research publiserte rapporten i slutten av januar var Adani rangert som verdens tredje rikeste. På den oppdaterte oversikten, hvor formuene justeres daglig basert på blant annet aksjekurser, har han falt ti plasser til en 13. plass.

– Risiko til finanssystemet

Indiske tilsynsmyndigheter har begynt å fatte interesse for de ti børsnoterte Adani-selskapene. Grunnleggeren startet gruppen for 35 år siden med å importere kull til Gujarat, hvor han sikret seg kontroll over et større havneområde i Mundra.

Ekspansjonen, og innflytelsen, har skutt fart siden Narendra Modi ble valgt til Indias statsminister i 2014. Adani-gruppen har ekspandert til alt fra sementproduksjon og fornybar energi til store infrastrukturprosjekter og medieselskapet NDTV.

De siste fire årene har Adani doblet gjelden til 30 milliarder dollar (300 milliarder kroner). Hindenburg Research karakteriserte gjeldssituasjonen som «ekstrem».

– Han utgjør en risiko til Indias finanssystem. Poenget er at han ha brukt de siste fire årene på å få gjeldsfinansiering på Wall Street. Hvis du henter inn penger i USA er det amerikanske regler som gjelder, sier analytiker Tim Buckley, som har fulgt Adani i over ti år, til New York Times.

I et intervju med Financial Times forsvarte Gautam Adani strategien om å bruke de høye aksjekursene i et selskap for å låne i et annet.

