For knappe fem måneder siden tronet Gautam Adani på en annenplass på Bloombergs liste over verdens rikeste, med en formue på 140 milliarder dollar. De amerikanske tek-milliardærene falt på rangeringen.

Investorer var sterke i troen på Adani – og hans innflytelse i India, ikke minst de politiske båndene.

Fredag morgen fortsetter kursfallet på Adani-selskapene. Adani Enterprises falt med ti prosent idét Mumbai-børsen åpnet, noe som automatisk førte til en midlertidig stans i handelen.

Etter en halvtime startet handelen igjen, og aksjekursen på flaggskipet i gruppen har falt med 35 prosent klokken 6.05 (10.35 fredag morgen i India).

Under store demonstrasjoner i India i 2021 brente bønder bilder og symboler av blant annet statsminister Narendra Modi og næringslivstopper som Gautam Adani. (Foto: Narinder Nanu/AFP/NTB) Mer...

Adani Ports, Adani green Energy og Adani transmission falt alle med ti prosent.

– Svært mektig

Adani etablerte det første handelsselskapet for 35 år side, i delstaten Gujarat. Dette var på samme tid som Narendra Modi ble politisk aktiv. I 2001 ble Modi utnevnt til sjefsminister for Gujarat, og han startet en massiv privatisering og investeringer, sammen med privat sektor.

«Fra 2000 til 2013 økte Adani-gruppens omsetning 14 ganger, til 8,5 milliarder dollar. De kapitalkrevende prosjektene skapte et begrenset antall arbeidsplasser. Disse var hovedsakelig for fagarbeidere», skriver professor i økonomisk historie ved Princeton University, Ashoka Mody, i boken «India is broken», som skal utgis i februar.

Da Narendra Modi ble valgt til Indias statsminister i 2014, var børsverdien på de Adani-kontrollerte selskapene på 25 milliarder dollar. I fjor høst hadde de passert 250 milliarder dollar.

– Gautam Adani er svært mektig, veldig godt tilknyttet politisk og veldig flink til å bruke den makten. Han er Modis Rockefeller, sa analytiker Tim Buckley, som har fulgt India, og spesielt Adani-selskapene, i over ti år, i et intervju med Financial Times i 2020.

Gjeldsadvarsler

Hindenburg Research har fått skylden for at Adani-selskapene har rast over 110 milliarder dollar i verdi ved Mumbai-børsen den siste uken. I rapporten ble Adani-gruppen beskyldt for kursmanipulering og svindel. Det har ikke manglet på advarsler.

Finansinstitusjonen Credit Suisse advarte allerede i 2015 i rapporten «House of Debt» om gjelden hos Adani-selskapene. Siden har gjelden doblet seg. Kredittvurderingsselskapet Fitch Groups advarte i fjor om en svært høy gjeld.

«I verste fall kan de altfor ambisiøse vekstplanene til slutt ende i en massiv gjeldsspiral, og muligens kulminere i en situasjon hvor et eller flere av selskapene havner i misligholdt», skrev analytikerne i CreditSights-rapporten under overskriften «Deeply overleveraged».

«Næringslivsskandaler i dette omfanget har vært sjeldne siden finanskrisen i Asia i 1997-98. Dette plasserer India i søkelyset av årsaker de ikke er tjent med», skriver kommentator William Pesek, som har fulgt Asia i flere tiår, i Asia Times, i kommentaren med tittelen «Kan India overleve Adanis 100 milliarddollarkollaps?».

Gave til politiske motstandere

Han er ikke den eneste som stiller kritiske spørsmål rundt hva dette vil gjøre for den indiske økonomien.

– Skaden har allerede skjedd. Om Hindenburgs påstander viser seg å være berettiget eller ikke, setter den søkelyset på styringen av India. Det vil sannsynligvis få noen investorer til å revurdere sine forventninger om avkastningen fra en av verdens raskest voksende, store økonomier, sier analytiker Udith Sikand hos Gavekal Research, til Forbes.

Han mener det er verdt å merke seg at skandalen kommer på et veldig ubeleilig tidspunkt for Indias «Modinomics», som er den økonomiske strategien som er ført under statsminister Modi.

– Påstandene om svindel hos Adani-gruppen kommer som en gave til Modis politiske motstandere, gitt oppfatningen om at Adanis raske klatring til toppen av milliardærlisten først og fremst skyldes hans tette bånd til statsministeren, sier Sikand.

Avviser granskning

Den politiske opposisjonen i India har bedt om en granskning av Adani-selskapene og skandalen. Dette ble kontant avslått av regjeringskoalisjonen på torsdag. Ifølge The Hindu planlegges det en stille protest foran en statue av Gandhi ved parlamentet på mandag.

– Hvis Adani faller, vil han ikke gjøre det alene. Det gjør Modi og tilhengerne nervøse, sier den indiske professoren Ashok Swain ved Uppsala-universitetet, i en kommentar på Twitter.

Professoren peker på Adanis formuesøkning de siste årene. Til tross for kollapsen, er den fortsatt på rundt 60 milliarder dollar, før børsene åpner i India fredag morgen, og plasserer han på en 21. plass over verdens rikeste, ifølge Bloomberg Billionaire Index.

Before Modi became BJP's Prime Ministerial candidate in September 2013, Adani's worth was $ 1.9 billion. In August 2022, while Covid pushed 230 million Indians into poverty, Adani's worth went up to $ 137 billion. Why does anyone need a Hindenburg Research to write a report? — Ashok Swain (@ashoswai) January 31, 2023

– Før Modi ble statsministerkandidat i september 2013 var Adani verdt 1,9 milliarder dollar. I august 2022, etter at pandemien hadde sendt 230 millioner indere inn i fattigdom, hadde formuen økt til 137 milliarder dollar. Hvorfor trenger Hindenburg Research å komme med en rapport? spurte han på Twitter denne uken.