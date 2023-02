Artikkelen fortsetter under annonsen

Året startet med at Gautam Adani, som leder den indiske Adani-gruppen, var verdens nest rikeste. Publiseringen av en rapport fra Hindenburg Research for en måned siden har ført til en kollaps av aksjekursene på ni børsnoterte selskaper. Adani har rast på milliardæroversikten.

Børsverdien på flaggskipsselskapet, Adani Enterprises, er mer enn halvert siden januar. Adani Green Energy og Adani Transmission har falt med nesten 70 prosent. Aksjekursen på Adani Total Gas er over 75 prosent under hva den var før Hindenburg-rapporten ble publisert.

– Kollapset som et korthus

Investoren og aktivisten George Soros mener at problemene for Adani kan ha konsekvenser for statsminister Narendra Modi og regjeringskoalisjonen.

– Adani er anklaget for aksjemanipulasjon og gruppen har kollapset som et korthus. Modi er helt taus, men han vil måtte svare på spørsmål fra utenlandske investorer og i nasjonalforsamlingen, sa Soros i forrige uke, i et innlegg under sikkerhetskonferansen i München.

Les også: Toppgevinst for aksjemarkedets renovasjonsarbeidere

Soros er ikke helt ukjent med å tjene penger på såkalt shorting, tilsvarende hva Hindenburg Research har gjort, ved å ta gevinst når verdiene faller. Han er kjent for å ha tvunget Bank of England i kne ved å satse mot pundet i 1992 og tjente en milliard pund.

– Adanis problemer vil svekke Modis kvelertak på Indias føderale regjering og åpne døren for sårt tiltrengte, institusjonelle reformer. India er et demokrati, men Modi er ingen demokrat. Adani og Modi er nære allierte, og deres skjebne er sammenvevd, sa Soros.

George Soros (92 år) Vokste opp i Ungarn og utvandret til Storbritannia i 1953

Investor og styreleder for Soros Fund Management og Open Society Foundations.

Ble kjent i 1992 som «The man who broke the pound», da han tjente rundt en milliard pund på å spekulere på at det britiske pundet skulle kollapse.

Soros regnes som en av verdens rikeste investorer, og har ifølge magasinet Forbes en formue på 70 milliarder kroner.

Han har donert over 320 milliarder kroner gjennom Open Society Foundations.

Soros har støttet antikorrupsjonsarbeid og har vært talsmann for å åpne grenser for flyktninger.

Soros er grunnlegger av Open Society Foundations, og har donert over 30 milliarder dollar til prosjekter som skal fremme demokrati i verden.

– Kall meg gjerne naiv, men jeg venter at dette vil føre til en demokratisk vekkelse i India, sa Soros under den nylig avholdte sikkerhetskonferansen.

– Rik, egenrådig og farlig

Utspillet fra Soros har ikke uventet skapt reaksjoner fra den indiske regjeringen. Utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar langet ut mot Soros under en konferanse i Sydney i helgen, og sa de var typisk for «euroatlantiske holdninger og synspunkter».

– Han er gammel, rik, egenrådig og farlig. Det som skjer med denne typen mennesker og organisasjoner er at de faktisk investerer ressurser for å kunne skape et narrativ, sa den indiske utenriksministeren.

Han fortsatte med å si at det er indiske velgere som bestemmer hvordan landet skal styres, og ikke utenforstående krefter.

– Det bekymrer oss. Vi er et land som var kolonisert. Vi kjenner godt til farene fra utenforstående forstyrrelser, sa Jaishankar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utenriksministeren avviste alle spørsmål rundt Adani-gruppen og den kritiske rapporten.

– Kritikerne driver med skremselspropaganda, har et foreldet euroatlantisk syn på demokrati og respekterer ikke det indiske folkets demokratiske valg, tordnet Jaishankar.

Kontrollerer medier

Indiske medier har i liten grad dekket skandalen. NDTV, som tidligere var en av få medieorganisasjoner som har vært kritisk til Modi og hans forbindelser til blant annet næringslivseliten i landet, ble overtatt av Adani i fjor.

«I et sunt demokrati ville Hindenburg-rapporten ha utløst kritiske spørsmål. Det burde ha vært en diskusjon om vennskapsforhold, inkompetansen til tilsynsmyndigheter og hvordan finansinstitusjonene har reddet Adani, men påført aksjonærene store tap. Modis mangeårige kamp med å skvise mediene hjelper ham med å endre vilkårene for denne debatten», skriver forfatter Rana Ayyub av boken «Gujarat Files: Anatomy of a Cover Up» i et innlegg i Washington Post.

Hun viser også til hvordan Skatteetaten i India har gjennomført flere razziaer, til den britiske medieorganisasjonen BBC den siste uken.

«I tilfelle noen var i tvil om skattesaken har en politisk årsak, så fordømte en talsmann for Modis politiske parti BBC som «korrupt» og anklaget det for å være forurenset og med en mørk historie med å bedrive ondskap mot India», skriver Ayyub.

Den indiske journalisten Paranjoy Guha Thakurta er saksøkt av Adani i seks ulike rettsinstanser, og har fått munnkurv.

– Jeg ble fortalt at jeg ikke kan kommentere noe på Gautam Adani eller Adani-konglomeratet. Jeg ønsker ikke å vise forakt for retten, sier han til nyhetsbyrået AFP.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.