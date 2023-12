Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er over seks uker siden Kina la frem økonomiske statistikker for tredje kvartal – et par-tre uker etter kvartalet var over. Verdens nest største økonomi fikk en vekst på 4,9 prosent, noe som var svakt bedre enn ventet. India slo alle prognoser og forventninger, viser statistikker fra torsdag.

«Kina-vekst» for India

India er sist ute av de asiatiske økonomiene med å legge frem økonomiske statistikker. Den indiske sentralbankens prognose lå på 6,5 prosent og konsensus fra indiske og internasjonale finansinstitusjoner lå svakt høyere på 6,8 prosent.

Standard Chartered hadde tatt mest i og mente en vekst på 7,2 prosent var sannsynlig. De offisielle statistikkene viser en vekst i bruttonasjonalprodukt på 7,6 prosent i tredje kvartal.

– Veksten svekket seg svakt fra 7,8 prosent i andre kvartal, men resultatet for kvartalet lå godt over våre egne prognoser og konsensus. Styrken i de underliggende tallene og oppdaterte realtidsstatistikker betyr at vår tidligere prognose om en årsvekst på 6,3 prosent er for lav, sier makroøkonom med ansvar for India hos Capital Economics, Thamashi De Silva, i en rapport.

Analyse- og rådgivningsselskapet mener vekststatus for det avvikende budsjettåret som avsluttes i mars blir høyere.

– Økonomien vil sannsynligvis vokse med syv prosent i år, sier De Silva.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I fjor vokste den indiske økonomien med 6,7 prosent. Den indiske sentralbanken hadde kommet med hint de siste dagene om at veksten kunne bli høyere enn egne hva de hadde kommunisert.

– Med en glohet økonomi og vedvarende trussel fra matvareinflasjon vil ikke sentralbanken skynde seg for å komme med lettelser, sier hun, og mener at rentekutt i India først vil komme i andre halvdel av 2024 – mye senere enn de fleste større fremvoksende økonomier-

I en særklasse

Andre finansinstitusjoner har også oppjustert prognosene for India.

– Den høyere veksten skyldes økt offentlig forbruk og private investeringer. Dette plasserer India på å oppnå, og sannsynligvis overstige, en syv prosent for hele året, sier analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i en rapport.

En økonomisk vekst på 6–7 prosent plasserer India i en særklasse i Asia – og blant verdens største økonomier.

Les også: Han ga 600 millioner mennesker en identitet

– Selv om den økonomiske aktiviteten sannsynligvis vil sakke av litt de kommende kvartalene, vil India opprettholde status som en av de raskest voksende fremvoksende økonomiene, sier Thamashi De Silva.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske finansinstitusjonen Goldman Sachs tror India vil få en vekst på 6,3 prosent i 2024.

– India er mindre utsatt for internasjonale sjokk som høye globale renter, vedvarende sterk dollar og geopolitisk usikkerhet, skriver Goldman Sachs i en ny rapport.

Den indiske industri- og produksjonssektoren vokste med 13,9 prosent i kvartalet. Bygg- og anleggssektoren lå like bak med en vekst på 13,3 prosent. Primærnæringene sliter med. Det var betydelig drahjelp fra økt offentlig forbruk med en vekst på 12,7 prosent – mot 0,7 prosent i andre kvartal.

– Dataene er ikke like oppløftende på privat forbruk. Det skyldes i stor grad svak etterspørsel på landsbygden og det forsterkes av lav vekst i landbrukssektoren, sier sjeføkonom Suman Chowdhury hos Acuite Ratings & Research til Reuters.

Valgoverraskelse kan utløse sjokk

Statsminister Narendra Modi og regjeringspartiet BJP søker gjenvalg i 2024. I de nesten ti årene han har ledet India, har økonomien gått fra å være verdens tiende største til den femte største. India vil gå forbi Tyskland og Japan og innta posisjonen som verdens tredje største økonomi innen 2027.

Goldman Sachs trekker frem risiko fra det kommende valget i en ny rapport, men anbefaler investorer om å være «overvekt» i indiske aksjer.

– Valgsesongen er allerede i gang med delstatsvalg. Dette vil etterfulgt av nasjonale valg senere. Utfallet av disse valgene blir fulgt tett av investorer med tanke på økonomiske reformer og politisk kontinuitet, skriver Goldman Sachs-teamet.

Sensex-indeksen ved Mumbai-børsen har steget med 9,5 prosent i år og mer enn tredoblet på ti år. Det er ventet at Modi og BJP vil fortsette. Hvis det kommer en overraskelse fra valgresultatet, anbefaler Morgan Stanley investorer om å stålsette seg.

– Et mulig regjeringsskifte kan føre til endringer i reformpolitikken og gjennomføring, noe som kan føre til dårlig investorsentiment, skriver den amerikanske finansinstitusjonen.

Hvis opposisjonen klarer å samle seg under INDIA-paraplyen og vinne valget kan det utløse et fall på inntil 30 prosent for børsindeksen, ifølge Morgan Stanley. Hvis Modi fortsetter mener finansinstitusjonen at Sensex-indeksen vil stige med 14 prosent i 2024.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.