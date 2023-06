Artikkelen fortsetter under annonsen

Kinas sentralbank har satt ned fire ulike renter den siste uken etter nye økonomiske statistikker viser at oppgangen er betydelig svakere og mer ustabil enn ventet. Goldman Sachs, JPMorgan og andre finansinstitusjoner har kuttet vekstprognosene i verdens nest største økonomi. India vokser.

– Mulighetene er enorme

Indias statsminister Narendra Modi landet tirsdag kveld i USA for hva som karakteriseres som et historisk statsbesøk til USA. Den røde løperen blir rullet ut. For første gang i historien skal det avholdes en offisiell middag i Det hvite hus for en indisk statsleder.

På gjestelisten står blant andre toppsjefene for Apple, Alphabet (Google), Microsoft, FedEx og Marriott og andre selskaper. Toppsjefene for Alphabet, Microsoft og FedEx, som alle er født i India, samt mange andre indere, innehar topposisjoner i amerikanske selskaper.

– Denne spesielle invitasjonen gjenspeiler kraften og vitaliteten i partnerskapet mellom våre to demokratier. Jeg vil også møte toppsjefer for ledende selskaper for å diskutere handels- og investeringsmuligheter og for å bygge robuste globale forsyningskjeder, sa Modi før han landet.

Den kinesiske økonomien sliter på mange fronter og forholdet mellom USA og Kina er fortsatt på frysepunktet, til tross for at det er forsøk på å stabilisere det. India blir sett på som en motvekt til Kina, til tross for at landet har tette bånd til Russland og støtter krigsøkonomien med oljekjøp.

– Mulighetene er enorme. Regjeringen gjør alt den kan for å gi statsministeren en nesten kongelig velkomst, sier Frank Wisner, tidligere USA-ambassadør til India, til næringslivskanalen CNBC.

Flokker til India

Tesla-sjef Elon Musk møtte Modi i New York på tirsdag – før den offisielle delen av besøket startet. Tesla åpnet sin første fabrikk utenfor USA, i Kina, i 2019 og har planer om å bygge flere store fabrikker. India og Indonesia skal være aktuelle steder. Elbil-markedet er helt i startfasen i India.

– Jeg er utrolig entusiastisk over Indias fremtid. India har mer potensial enn noe annet stort land i verden, sa Musk etter møtet med Modi.

Musk sa han følte seg trygg på at Tesla vil være på plass i India og at Modi vil gjøre alt i «sin menneskelige makt for at det skal skje».

Apple-sjef Tim Cook var i India tidligere i år for å åpne flere Apple-butikker i storbyene. Den siste Iphone-modellen blir produsert i fabrikker eid av taiwanske selskaper i India, samt i Kina.

En rekke andre store amerikanske selskaper er i ferd med å investere stort i landet, som har forbigått Kina i innbyggertall. Medianalderen i India er på 28 år, sammenlignet med 38 år i Kina.

– Det fantastiske med India er at med 1,4 milliarder innbyggere kan en gå inn i alle bransjer og det er et stort innenlandsmarked, sa veteraninvestoren Mark Mobius hos Mobius Capital Partners under en konferanse i Hongkong i forrige uke da han ble spurt om hva han likte med India.

Mobius var blant de første til å lede fond som investerte i fremvoksende markeder. Han innfridde med en høy avkastning fra investeringer i hva som på 1970-tallet var eksotiske markeder i Asia.

India har over 5000 børsnoterte selskaper. Den kinesiske børsindeksen CSI 300 har steget med 8,3 prosent på fem år. Indias Nifty 500 er 75 prosent høyere i samme periode.

Ønsker økt global innflytelse

Statsminister Narendra Modi ønsker å posisjonere India som en brobygger i et stadig mer splittet verdenssamfunn.

– La meg gjøre det helt klart. Vi ser ikke dette som om India skal erstatte noe annet land. Vi ser på dette som et skritt i retning av at India får sin rettmessige rolle i verden. Verden i dag er mer sammenkoblet og gjensidig avhengig av andre enn noen gang før. For å sikre robusthet bør det legges til rette for en diversifisering i forsyningskjedene, sier Modi i et intervju med Wall Street Journal.

Modi ønsker at India får en større rolle i internasjonale organisasjoner, blant annet FN-systemet, hvor de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet ble utpekt etter annen verdenskrig – da India fortsatt var en koloni. India er vertskap for årets G20-møte i høst.

– Jeg er den første statsministeren som er født i et fritt India. Det er derfor jeg tenker, sier og oppfører meg slik jeg gjør. Det er inspirert av mitt lands egenskaper og tradisjoner. Jeg viser frem landet mitt slik det er, og slik jeg er, sier han i hva som er et svært sjeldent intervju med næringslivsavisen.

