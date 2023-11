Artikkelen fortsetter under annonsen

Luftkvaliteten i Delhi har sprengt måleskalaen og forurensningen har i flere dager ligget på over 100 ganger hva Verdens helseorganisasjon (WHO) anser som helsemessig trygt. Delhi er i flere år blitt rangert som en av verdens mest forurensede byer. Situasjonen nå er alvorligere enn tidligere.

Stenger ned

I Punjab er det blitt registrert over 1000 nye branner hver dag siden slutten av oktober. På toppen av dette kommer vanlige utslipp. Satellittbilder fra Nasa viser det ligger et tykt lagt med forurenset luft fra delstaten Punjab i Delhi helt til Bengalbukta i den nordlige delen av Det indiske hav.

Delstatsmyndighetene i Punjab, som ligger nord for New Delhi, mener årsaken er langt mer sammensatt enn kun ulovlig brenning av landbruksareal før planting. Myndighetene nekter å ta ansvar. Det er innført fridager fra torsdag hvor skoler, markeder og bedrifter vil holde stengt.

– Det er ingen enkelt årsak til den dårlige luftkvaliteten. Det er en blanding av flere problemer, Det er misvisende å gi brannene skylden, sa Adarsh Pal Vig, som leder Punjab Pollution Control Board, på en pressekonferanse tidligere denne uken.

Indias høyesterett ga på tirsdag ordre om at fire delstater umiddelbart stanser praksisen med stubbebrenning.

Dette er verdens mest forurensete byer 14 av verdens 20 mest forurensete storbyer ligger i India.

Myndighetene i hovedstaden New Delhi sier de vil begrense bruk av privatbiler fra neste uke av. Foreløpig er det snakk om en uke med restriksjoner. Barneskoler skal holdes steng fra torsdag og ut neste uke. Større sportsarrangement er blitt avlyst, blant annet cricketturneringer.

– Dødelig for alle

Lokalmyndighetene i Punjab og hovedstaden er blitt kritisert for å ikke dele troverdig informasjon med innbyggerne om hvordan de skal forholde seg til forurensningen og hvor alvorlig det er.

– Når forurensningsnivåene er så høye vil selv en kortvarig eksponering være nok til å forårsake helsekonsekvenser. Når denne eksponeringen fortsetter uavbrutt i flere dager og uker vil den i realiteten være dødelig for oss alle, sier kirurg Arvind Kumar ved Medanta Hospital til nyhetskanalen NDTV.

New Delhis miljøvernminister Gopal Rai var svært direkte under en pressekonferanse denne uken, hvor han åpnet et «grønt krigsrom». Han karakteriserte problemet som en luftapokalypse (air-pocalypse).

– Dette er en forurensningskrise. Så snart vi ser luftforurensningen øker vil vi være forberedt til å foreta oss noe umiddelbart, sa Rai.

Gater i New Delhis vaskes med vann for å fjerne støv og det skal bygges 25 meter høye «smogtårn». Myndighetenes tiltak i storbyen med over 20 millioner mennesker er blitt karakterisert som lite effektive, og for sent, av eksperter.

Ifølge en ny undersøkelse fra Energy Policy Institute ved University of Chicago kan befolkningen i Delhi få redusert livet med 11,9 år på grunn av luften de puster inn. Rundt halvparten av den indiske verdiskapingen kommer fra utendørs aktivitet som landbruk og anleggsvirksomhet.

Vekstambisjoner

S&P Global Ratings fastholdt denne uken på at India vil få en økonomisk vekst på seks prosent for inneværende år og 6,9 prosent de neste to årene. Økonomene peker blant annet på klima som en av de største utfordringene for den indiske økonomien i rapporten «Slowing Dragons, Roaring Tigers».

Statsminister Narendra Modi ønsker å gjøre landet til en direkte konkurrent med Kina. Det årlige bruttonasjonalproduktet har steget til rundt 3500 milliarder dollar – verdens femte største. Kina, som har tilsvarende befolkning som India, er på nesten 15.000 milliarder dollar.

– Indias økonomi er godt posisjonert til å få en vekstrate på minst seks prosent de neste årene. Men for å nå ambisjonene om over åtte prosent må den private sektoren i India trappe opp investeringsnivået, skriver finansinstitusjonen Barclays i en ny rapport.

Kina står for rundt 30 prosent av globale investeringer. Indias andel er på under fem prosent.

– Selv med null vekst i Kina og en tredobling i de indiske investeringene vil det ta 18 år før de når de kinesiske, sier HSBCs analysesjef for Asia, Frederic Neumann, i en ny rapport.

Det vil ta ytterligere 15 år før det indiske forbruket når det kinesiske med dagens utvikling.

Det vil ta ytterligere 15 år før det indiske forbruket når det kinesiske med dagens utvikling.

– Det betyr ikke at India ikke vil få en betydning – det vil det utvilsomt ha. Det vil ikke være tilstrekkelig å beskytte verdensøkonomien dersom Kinas økonomi støter på store problemer, konkluderer storbankens team.