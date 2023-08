Artikkelen fortsetter under annonsen

Den russiske krigen i Ukraina har ført til ustabilitet og i perioder høye priser på hvete, mais og andre typer korn. Russland trakk seg fra korneksportavtalen, som ga fritt leide for kornlast i Svartehavet, i midten av juli. Russiske angrep mot Odesa-havnen har ødelagt store mengder korn.

Korn og ris er en del av det daglige ernæringsgrunnlaget til store deler av verdens befolkning. India alene står for rundt 40 prosent av den globale riseksporten – fulgt av Thailand, Vietnam og Pakistan. Syv land står for 85 prosent av den globale riseksporten.

Fall i riseksporten

India innførte uten forvarsel eksportforbud på flere typer ris i slutten av juli. Dette kommer i tillegg til andre restriksjoner indiske myndigheter innførte tidligere i år. Asiatiske og afrikanske land ventes å bli hardest rammet, ifølge internasjonale finansinstitusjoner.

– Vi tror at prisen på ris vil stige etter Indias siste restriksjoner. Det har forverret frykten for en global mangel. Som et resultat av dette venter vi en betydelig nedgang i verdens riseksport på ti prosent i 2023-24, skriver analytiker Joel Thomas hos Capital Economics i en rapport.

Mellom 70 og 80 prosent av den indiske riseksporten berøres av eksportforbudet, ifølge International Food Policy Research Institute.

– De siste 15 årene har India blitt verdens største riseksportør. Ethvert inngrep kan ha betydelige konsekvenser i markedet. Hvis andre land følger Indias eksportforbud og innfører egne restriksjoner vil det globale markedet sannsynligvis reagere kraftig, advarer analytikerne Joseph Glauber og Abdullah Mamun hos tenketanken.

Panikk i markedet

Prisen på de fleste typer ris har skutt i været på kort tid på verdensmarkedet. Standard thailandsk matris omsettes til over 630 dollar for et tonn – det høyeste nivået siden 2008, ifølge Verdensbanken og Thai Rice Exporters Association. De siste to ukene har prisen steget med over 100 dollar.

– Eksportforbudet, som følger andre restriksjoner, har sendt det asiatiske markedet inn i en panikk. Nå er det bekymring for matvareinflasjon, spesielt i Asia, sier sjeføkonom for landbruksprodukter hos CoBank, Tanner Ehmke, til CNN.

Dette kommer i tillegg til værfenomenet El Niño, som fører til mindre nedbør under den pågående monsunen. Det er 40 prosent mindre nedbør i de risproduserende områdene i Thailand i år enn et normalår. Myndighetene ber risbønder om å redusere risplanting de neste ukene.

– Den store bekymringen er at El Niño-fenomenet kan vare helt frem til 2025. Det er viktig at alle er forsiktige med vannressursene, sier direktør Surasri Kidtimonton ved direktoratet for nasjonale vannressurser (ONWR) i en uttalelse på Facebook.

Det er mindre vann i reservoarene i de risproduserende områdene i Thailand.

– De globale prisene kan øke ytterligere i år i tilfelle den thailandske risproduksjonen faller betydelig. Det gjenstår å se om risbøndene følger direktivet. De kan velge å plante ris på grunn av de høye prisene, sier senioranalytiker Oscar Tjakra hos Rabobank til CNBC.

Frykt for matvareinflasjon

Selv om kjerneinflasjonen er på vei ned i de fleste land, er det høye matvarepriser over store deler av verden. Det internasjonale pengefondet (IMF) advarer om at prisene på korn og ris kan øke med 15 prosent i år.

– Slik situasjonen er nå vil restriksjoner sannsynligvis forverre volatiliteten på matvarer i resten av verden. Det kan også føre til gjengjeldelsestiltak. Vi oppfordrer alle til å fjerne denne typen eksportrestriksjoner da de ødelegger for verden, sa sjeføkonom Pierre-Olivier Gourinchas hos IMF i forrige uke.

USAs FN-ambassadør sa på tirsdag at hun ser optimistisk på sjansen for at Russland vil gjenoppta samtaler om korneksport fra Ukraina.

– Jeg mistenker at de vet at hvis de skal få eksportert egen gjødsel og finne en måte å få betalt for den på, så er de nødt til å gjenoppta kornavtalen. Jeg er fortsatt håpefull, selv om det ikke er mye å håpe på, sa Linda Thomas-Greenfield.

Kina mottok rundt 24 prosent av alt korn via avtalen. Det er håp om at de vil legge press på Russland for at kornavtalen kan gjenopptas.

– Kina er den største kjøperen av ukrainsk korn. Ettersom avtalen har kollapset kommer presset på Beijing til å bli ekstremt når det gjelder matvareinflasjonen. De kan ha lagret noe før kollapsen, men de har lager på noen uker og ikke måneder. Jeg ville ha vært svært bekymret for matvareinflasjon i Kina, sier David Riedel hos analyseselskapet Riedel Research Group til CNBC.