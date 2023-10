Artikkelen fortsetter under annonsen

Søndag formiddag meldte Israel at det ble beskutt fra Libanon.

En israelsk militærpost i Shebaa ble søndag morgen beskutt fra libanesisk side av grensen, opplyser sikkerhetskilder til Reuters. Militæret bekrefter hendelsen. Militærposten ligger ved den syrisk-libanesiske grensen på den israelskokkuperte delen av Golanhøydene.

– Israelske styrker (IDF) beskyter nå området i Libanon hvor det er blitt skutt fra, skriver de i en melding søndag morgen.

Minst 300 israelere er drept og over 2000 er såret, i tillegg er mange, både sivile og militære, tatt til fange av Hamas. Her er israelske styrker ved grensen til Libanon, (Foto: JALAA MAREY/AFP/NTB)

Israels sikkerhetskabinett har offisielt erklært at landet er i krig.

Netanyahu sa også lørdag at Israel er i krig etter Hamas-angrepet, men en formell krigserklæring søndag åpner for å ta «betydelige militære skritt».

– Krigen som ble tvunget på staten Israel, er et morderisk terrorangrep og startet fra Gazastripen klokken 06 i går, heter det i vedtaket.

Antall drepte i Israel etter Hamas' angrep har steget til 600, ifølge Israels regjering. Flere enn 2000 er såret.

Regjeringens pressekontor bekreftet søndag tallet som tidligere er rapportert av israelske medier.

Blant de 2000 sårede er tilstanden kritisk for 200.

I tillegg opplyser regjeringen at over hundre mennesker er tatt som gisler av Hamas. Israelske medier har tidligere skrevet at langt flere er tatt som gisler, men de høyere anslagene er ikke offisielt bekreftet.

Blant de drepte skal det være minst 44 israelske soldater. Etter at Hamas startet sin offensiv mot Israel lørdag, svarte Israel med flyangrep på Gazastripen. Her er over 300 mennesker drept, ifølge palestinske helsemyndigheter.

I tillegg hevder Israel å ha drept minst 400 væpnede angripere.

En av de fremste lederne for Hamas ble drept i et av de israelske angrepene mot Gaza lørdag, melder sivile palestinske myndigheter.

Liket av Ayman Younis ble søndag trukket ut av ruinene av det ødelagte huset sitt i flyktningleiren Nuseirat i den sentrale delen av Gazastripen.

Israelske fly har gjennomført en rekke angrep mot mål som angivelig er knyttet til virksomheten til Hamas, organisasjonen som styrer den palestinske enklaven.

Kritiserer fiaskoen

Etter at israelske gater ble fylt av døde sivile og soldater, spør både befolkningen og eksperter seg hvordan i all verden landet kunne bli totalt overrumplet.

Hvor var det israelske forsvaret (IDF)? Hvor var politiet? Hvor var sikkerheten?

Spørsmålene hoper seg opp i israelske medier etter at den militante palestinske bevegelsen Hamas, i samarbeid med Islamsk hellig krig, gikk til et overraskende og storstilt angrep på Israel lørdag.

Ruinene i byen Gaza etter Israels motangrep. Israels statsminister erklærte krig lørdag formiddag. (Foto: MAHMUD HAMS/AFP/NTB)

Også tidligere sikkerhetsledere i landet kritiserer fiaskoen.

– IDFs antagelse de siste årene har vært at Hamas var avskrekket fra å utføre storskalaangrep i Israel – av frykt for Israels svar og av frykt for å kaste Gaza ut i ny ødeleggelse, skriver redaktør David Horovitz i The Times of Israel.

– Denne antagelsen ble altfor tydelig avkreftet, skriver han.

«Kolossal fiasko»

Han viser også til den tidligere sjefen for den israelske marinen, Eli Maron, som kalte beredskapen forut for angrepet for en «kolossal fiasko».

I avisen Haaretz kommer journalisten Amos Harel til en lignende konklusjon.

– Svikten og den dårlige beredskapen til israelsk etterretning var ikke det eneste problemet. Israels operative forsvarsforståelse av Gaza er tydeligvis knust, sier han.

Han påpeker at det ikke var noen ekstra styrker i beredskap da angrepet startet. I Israels blindsoner drev hundre- eller tusenvis av krigere forberedelser i månedsvis.

Soldater nord i Israel mot grensen til Libanon. (Foto: JALAA MAREY/AFP/NTB)

Dag Henrik Tuastad, førskolelektor for Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, betegner overfor Aftenposten dette som den største etterretningsblunderen i Israels historie.

–Det kommer til å bli gjenstand for mangeårig granskning, sier han til avisen.

– Samme som i 1973

For israelere kom bilder av døde kropper i gatene eller grupper av sivile som ble drevet eller marsjert inn i fangenskap, som et dypt sjokk.

Det massive angrepet skjedde en dag etter 50-årsmarkeringen for starten av jom kippur-krigen i 1973, da israelske styrker ble overrumplet av syriske og egyptiske stridsvognskolonner.

– Bildet er ganske likt det som skjedde på den tiden, sier pensjonert general Giora Eiland, tidligere leder av Israels nasjonale sikkerhetsråd, ifølge Reuters.

– Som vi kan se det, ble Israel fullstendig overrasket over et veldig godt koordinert angrep, forteller han en briefing med journalister.

Sjokkert Mossad-veteran

Tidligere Mossad-sjef Efraim Halevy konkluderer også med at Israels sikkerhetstjenester ble tatt komplett på sengen når flere tusen raketter ble avfyrt fra Gaza.

– Dette er utenfor vår fantasi. Vi visste ikke at de hadde denne mengden missiler, og vi hadde absolutt ikke forventet at de ville være like effektive som i dag, sa han til CNN lørdag.

Halevy (88) jobbet nær 30 år i Israels sivile etterretningstjeneste og var leder for Mossad fra 1998–2002. Han kaler det helt unikt at Hamas klarte å ta kontroll over landsbyer dypt inne på israelsk territorium.

Fokus først på krig

En talsmann for hæren (IDF) kommenterte i en pressebriefing lørdag at den manglende beredskapen blir et diskusjonstema etter hvert. Men for øyeblikket fokuserer landets væpnede styrker på kamphandlingene.

– Vi vil snakke om det når vi trenger å snakke om det, sa talsmannen om saken.

En anonym tjenesteperson i Biden-administrasjonen sa til Reuters lørdag at USA heller ikke hadde noen klar advarsel eller indikasjon på at det ville komme et angrep.

Gulrot og pisk

Etter de påførte Gaza store skader i en tidagerskrig i 2021, hadde Israel tatt i bruk en blanding av gulrot og pisk for å opprettholde stabiliteten i området.

Regjeringen tilbød økonomiske incentiver, inkludert tusenvis av arbeidstillatelser som tillot borgere fra Gaza å jobbe i Israel eller på den okkuperte Vestbredden. Samtidig opprettholdt de en tett blokade og den konstante trusselen om luftangrep.

De siste 18 månedene, mens volden har herjet på Vestbredden, har Gaza vært relativt stille. Unntakene var sporadiske sammenstøt som hovedsakelig involverte den mindre grupperingen Islamsk jihad.

Kompromissløs holdning

Statsminister Benjamin Netanyahus høyreorienterte regjering har alltid skrytt av å ha stålkontroll på etterretningssituasjonen. Den har også inntatt en kompromissløs holdning til de militante palestinske fraksjonene på Gaza.

Men da det kom til stykket lørdag, så det ut til at Israels sikkerhetsapparat brøt sammen. En styrke av Hamas-soldater brøt gjennom sikkerhetsgjerder og tok over både bebodde områder og et høysikkerhetsanlegg som fungerer som grensesjekkpunkt i Erez.

– Sikkerhetssvikten undergraver det som ble sett på som en aggressiv og vellykket balansert tilnærming til Gaza av Israel, sier Jonathan Panikoff, tidligere amerikansk nasjonal sikkerhetsrådgiver for Midtøsten, til Reuters.

