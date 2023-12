Artikkelen fortsetter under annonsen

Den midlertidige våpenhvilen skulle vare til klokken 6 norsk tid samme dag. Litt over en time tidligere kom det meldinger om at flyalarmen var blitt utløst i Israel, og IDF bekreftet at en rakett var blitt skutt fra Gazastripen mot Israel.

Raketten ble uskadeliggjort av israelsk luftvern, opplyste IDF.

Palestinske helsemyndigheter opplyser at seks personer er blitt drept i morgentimene under angrep mot Rafah i sør, mens to barn skal ha blitt drept under flyangrep mot Gaza by i nord.

Våpenhvilen varte dermed i syv dager og er blitt brutt uten av det er kommet noen reaksjon fra meglerne i Qatar. Det var i morgentimene fredag uklart om det er snakk om en full gjenopptagelse av kampene, eller om det er en begrenset reaksjon fra partene.

Skyting nord på Gazastripen

Kort tid etter IDF sa at en rakett var skutt ned, meldte Reuters, med henvisning til det palestinske nyhetsbyrået Shehab, som anses for å stå Hamas nær, at det kunne høres skyting og eksplosjoner nord på Gazastripen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Litt senere bekreftet IDF at kampene mot Hamas er gjenopptatt, og ved 6.15-tiden norsk tid sendte Gazastripens Hamas-styrte innenriksdepartement ut en melding der det het at Israel har satt i gang luftangrep mot flere områder på Gazastripen.

En AFP-journalist melder i morgentimene om rakett- og angrep i Gaza by nord på den palestinske enklaven. Flere palestinske medier rapporterer også om angrep nord på Gazastripen.

Her er Elon Musk i Israel X-eieren besøkte mandag Kfar Aza-kibbutzen i Israel. 01:14 Publisert: 27.11.23 — 12:42

Fortsatt mange gisler

Våpenhvilen begynte som en avtale som skulle gjelde i fire dager, men ble utvidet i to omganger etter sterkt internasjonalt press. Flere hundre lastebiler er blitt sluppet inn på Gaza via overgangen fra Egypt med mat, vann, drivstoff og andre forsyninger. Det er uklart om denne humanitære korridoren fortsatt kan holdes åpen.

Under våpenhvilen ble i alt 83 israelske gisler løslatt, blant dem flere med dobbelt statsborgerskap. De fleste var i fysisk god form, men mentalt utslitt etter mange dager i fangenskap. Ytterligere 24 gisler er blitt løslatt, 23 thailendere og en filippiner, flere av dem menn.

Israel hevder at 125 personer fortsatt blir holdt som gisler.

I alt 240 palestinere er blitt sluppet fri fra israelske fengsler så langt under våpenhvilen, de fleste tenåringer satt inne for steinkasting og bruk av brannbomber under sammenstøt med israelske soldater.

Usikkert

Tidligere natt til fredag meldte den amerikanske storavisen Wall Street Journal at partene var blitt enige om en forlengelse av våpenhvilen på ett døgn, altså til lørdag morgen. Da ville den ha vart i åtte døgn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Avisens kilder var egyptiske tjenestemenn. Opplysningene var tidlig fredag morgen hverken bekreftet av Israel eller Hamas.

Siden 7. oktober har Israel gjennomført flere tusen angrep mot palestinske mål, særlig ved Gaza by. Mer en tre fjerdedeler av befolkningen på 2,3 millioner mennesker er blitt fordrevet hjemmefra.

Over 15.000 palestinere er blitt drept, rundt to tredjedeler kvinner og mindreårige, ifølge tall fra det Hamas-styrte helsedepartementet i Gaza. Rundt 1200 israelere er blitt drept, de fleste under massakrene 7. oktober.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.