Israel har gjennomført flere titall luftangrep på Gazastripen natt til mandag. Det skal være rettet mot bygninger som tidligere er blitt brukt som tilholdssted av Hamas. Det pågår kamper i Sør-Israel i et område hvor Hamas gikk til angrep på en politistasjon i helgen.

– Mye usikkerhet

Oljeprisen steg da markedene i Asia åpnet mandag morgen. Amerikansk lettolje var over 4,2 prosent høyere og ble omsatt til over 86,2 dollar fatet. Nordsjøolje (brent spot) steg nesten like mye og lå på 88,2 dollar fatet i åpningsminuttene.

– Selv om dette klart er inflasjonsdrivende kan årsaken være en umiddelbar risikoreaksjon, sier analysesjef for Asia, Robert Carnell hos ING, i morgenrapporten.

Kina-børsene har gjenåpnet etter å ha holdt stengt siden slutten av september i forbindelse med feiring av nasjonaldag og høstfestival. Den brede CSI 300-indeksen falt med 1,2 prosent i åpningsminuttene. Shanghai-indeksen falt med 0,4 prosent.

Børsene i Japan, Sør-Korea og Taiwan holder stengt. Hongkong-børsen har ikke åpnet da tyfonen Koinu er i ferd med å ramme Sør-Kina.

– Som ventet er det mye usikkerhet i markedene fra morgenen, sier markedsanalytiker Tony Sycamore hos IG i Australia i morgenrapporten.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu advarte på søndag om en «lang og vanskelig krig».

– Geopolitiske kriser i Midtøsten har vanligvis ført til høyere oljepriser og lavere aksjekurser. Mye vil avhenge av om krisen viser seg å bli noe annet enn en kortvarig oppblussing eller noe mye alvorligere, som en krig mellom Israel og Iran, sier direktør Ed Yardeni hos Yardeni Research til Bloomberg.

Iransk støtte

Kilder i Hamas og Hezbollah sier til Wall Street Journal at offiserer fra den iranske revolusjonsgarden har deltatt i planleggingen av angrepet mot Israel siden august. De godkjente angrepet under et møte i den libanesiske hovedstaden Beirut forrige mandag.

– Vi vet det var møter i Syria og i Libanon med ledere av de andre terrorhærene som omgir Israel. Det er lett å skjønne at de forsøkte å koordinere så mye som mulig med Iran, sa Israels FN-ambassadør Gilad Erdan på søndag.

Pressetalsmann Ghazi Hamad fra Hamas bekrefter overfor BBC at Hamas mottok støtte fra andre land, men bekrefter ikke hvilke land det dreier seg om.

Irans president Ebrahim Raisi snakket med Hamas-leder Ismail Haniyeh på søndag.

– Beslutningene som tas av den palestinske motstandsbevegelsen er selvstendige og urokkelige. Vi er ikke involvert i Palestinas respons. De er tatt utelukkende av Palestina, sier en pressetalsmann for Iran i FN til Wall Street Journal.

Ifølge næringslivsavisen deltok Irans utenriksminister i minst to av møtene.

– Et angrep av et slikt omfang kunne bare ha skjedd etter mange måneder med planlegging og ville ikke ha skjedd uten koordinering med Iran. Hamas, som Hezbollah i Libanon, tar ikke beslutninger om å delta i en krig uten å ha fått eksplisitt godkjennelse fra Iran, sier direktør Lina Khatib hos SOAS Middle East Institute ved University of London til Wall Street Journal.

Iran har advart om at hvis landet blir angrepet vil de svare med rakettangrep mot Israel fra Libanon, Jemen og Iran.

Planlegger evakuering

Over 1100 mennesker er bekreftet drept etter helgens krigshandlinger i Midtøsten. Ifølge det israelske helsedepartementet er over 700 drept i angrepet fra Hamas og over 2300 såret. Over 400 er bekreftet drept på palestinsk side. Det ventes at tallene vil øke.

– Vi kan bekrefte flere amerikanske dødsfall, sa en talsperson for US National Security Council søndag kveld.

Også Mexico, Storbritannia, Filippinene og Thailand bekrefter at statsborgere er drept, såret eller kidnappet.

Mandag morgen var det bekreftet at minst 12 thailandske statsborgere, som jobbet som landbruksarbeidere, var drept under angrepet, det thailandske utenriksdepartementet. Over 30.000 thailendere jobber i Israel. Thailand skal i gang med evakuering og vil sende militære transportfly til Israel i begynnelsen av uken.

