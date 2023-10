Artikkelen fortsetter under annonsen

– Mørket senker seg over denne regionen på en måte som har enorme konsekvenser for menneskene som bor der. Vi har en samlet sal her, sluttet oss til fordømmelsen av terroren mot Israel som utspilte seg for ti dager siden. Og vi er dypt urolig for de omfattende sivile konsekvensene som skjer på Gazastripen helt opp til øyeblikket nå, sa Støre i Stortinget onsdag formiddag.

Han fikk spørsmål fra Høyre-leder Erna Solberg om hva regjeringen gjør for å beskytte Norge mot en oppsving av voldelig ekstremisme i kjølvannet av konflikten.

Lik etter sykehusangrepet er samlet opp utenfor Shifa-sykehuset i Gaza by. Sykehuset er allerede overfylt, men har nå fått inn mange drepte og sårede etter sykehusangrepet. (Foto: Abed Khaled/AP/NTB) Mer...

– Solberg har rett i at det er ringvirkninger av denne krigen, på samme måte som også Ukraina-krigen. Og jeg har lyst å gjenta her fra Stortingets talerstol at vi er solidariske med det svenske folk over den tragedien som rammet dem i Brussel, hvor mennesker ble drept fordi de bar en svensk fotballdrakt, sier statsministeren.

Han gikk deretter over til å besvare spørsmålet:

– Vi følger veldig nøye med. Vi har kontakt med våre naboland i regionen for å forstå det trusselbildet som er. I Norge kan vi trekke på at vi har ulike miljøer for tros- og livsstilssamfunn, sa Støre.

Han viste også til at regjeringen har styrket PST og etterretningstjenestene.

Biden i Tel Aviv

USAs president Joe Biden har onsdag formiddag landet i Tel Aviv og ble tatt imot av statsminister Benjamin Netanyahu på flyplassen.

Se video: USAs president Joe Biden har landet i Israel:



Det melder israelsk tv. Biden er i Israel i forbindelse med krigen mellom Israel og Hamas, som startet da Hamas angrep Israel.

Biden landet i Israel dagen etter et angrep på et sykehus i Gaza som har tatt livet av hundrevis av sivile.

Biden og Netenyahu ga hverandre en klem etter at den amerikanske president gikk ut av Air force one-flyet. De vekslet noen ord før bilkortesjen kjørte av gårde til et hotell i nærheten, hvor de skal snakke sammen.

Talsperson for Det hvite hus, John Kirby, sier at Biden skal «stille noen tøffe spørsmål».

– Han skal stille dem som en venn, legger han til.

Et enormt sikkerhetsapparat er i sving i forbindelse med besøket. Hundrevis av bevæpnede politi er å se rundt hotellet, og snikskyttere ligger på takene i byggene i nærheten. Tel Aviv ligger bare 65 kilometer fra Gazastripen.

Måtte avfyre tåregass

Tirsdag kveld samlet flere tusen demonstranter seg utenfor Israels konsulat i Istanbul i Tyrkia, viser et AP-bilde fra stedet. I Jordan prøvde palestinske flyktninger å storme Israels ambassade, ifølge AFP.

I Libanon måtte opprørspoliti håndtere steinkasting og innbruddsforsøk mot Frankrikes ambassade i Beirut.

Demonstrantene klarte ikke nå frem til det sterkt befestede amerikanske ambassadeanlegget på en høyde nord for Beirut. Det oppsto imidlertid sammenstøt med sikkerhetsstyrker på stedet, som måtte avfyre tåregass, melder Reuters.

Tusenvis var samlet utenfor Israels konsulat i Istanbul tirsdag kveld. (Foto: Emrah Gurel/ AP Photo) Mer...

Palestinerne har også oppfordret støttespillere verden over til å protestere utenfor Israels ambassader og konsulater. Hizbollah-militsen i Libanon har oppfordret til at onsdagen skal bli en «vredens dag» som en reaksjon på sykehusangrepet.

USA fraråder nå alle reiser til Libanon, begrunnet med økt spenning og pågående beskytning mellom Israel og Hizbollah.

New York, Teheran og Oslo

Det ble tirsdag kveld også avholdt demonstrasjoner mot Israel i byer som Toronto, New York, Washington, Teheran og Oslo. I Oslo er det varslet en ny markering utenfor Utenriksdepartementet onsdag formiddag.

Jødiske demonstranter demonstrerte mot Israles krigføring utenfor kontoret til Florida-senator Rick Scott i Miami tirsdag (Foto: Rebecca Blackwell/AP/NTB) Mer...

Israel og palestinerne beskylder hverandre for å ha avfyrt raketten som landet ved Al-Ahli-sykehuset på Gazastripen tirsdag kveld. Den israelske hæren hevder det er snakk om en feilavfyrt rakett fra Islamsk hellig krig, noe sistnevnte har avvist.

Flere hundre døde

Helsemyndighetene i Gaza har opplyst at 200–300 personer er døde, mens Hamas hevder rundt 500 personer mistet livet i angrepet.

Døde palestinere samlet i et telt i forgården til sykehuset al-Shifa i Gaza by etter angrepet på sykehuset Al-Ahli tirsdag. (Foto: Abed Khaled/AP/NTB) Mer...

Tallene er foreløpig ikke uavhengig verifisert. Nyhetsbyrået AP har publisert bilder som viser flere titall lik som er samlet i en paviljong og et telt i forgården til sykehuset al-Shifa i Gaza by.

President Joe Biden sendte sent tirsdag sine «dypeste kondolanser» for de mange uskyldige livene som gikk tapt i sykehusangrepet. Han lovet å forfølge saken for å komme til bunns i hvem som kan holdes ansvarlig.

