Minst 800 er bekreftet drept i Israel, etter at Hamas-soldater fra Gaza i helgen tok seg inn i Israel og drepte for fote. Etter angrepet har Israel angrepet over 1000 mål på Gazastripen, og minst 560 palestinere er drept.

– Dette er et katastrofalt strategisk feilgrep av Hamas, som bare styrker de ytterliggående i Israel. Det tvinger Israel til harde mottiltak, som garantert kommer til å være kontroversielle, sier Sverre Diesen, som i dag er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu kan få gjennomslag for enda mer radikale tiltak mot palestinerne i og utenfor Israel, men også mot oppisjonen og allierte som ønsker en mer forsonlig linje overfor palestinerne.

Diesen understreker at den israelske hæren er fullstendig overlegen både palestinerne og enhver annen makt i Midtøsten.

Han mener Hamas derfor legitimerer israelsk bruk av knusende overlegen militærmakt, og at lidelsene for palestinerne de hevder å representere kan bli enorme.

Israel har svart på angrepet med for første gang på 50 år å erklære krig, og hæren har kalt inn 300.000 reservister. Israel har alt gjennomført massive luftangrep mot Gaza, og holder muligheten åpen for alle andre mottiltak, inkludert en bakkeinvasjon og okkupasjon av Gaza. Samtidig sender Hamas stadig raketter mot Israel.

Hamas vil spille en rolle

Midtøsten-ekspert og Nupi-forsker Kjetil Selvik mener Hamas har gjort en iskald strategisk vurdering om at de måtte gjøre noe radikalt for å komme på banen.

– Hamas har lenge oppfattet å være en tilskuer til et diplomatisk spill som utspiller seg mellom USA, Israel og de arabiske hovedstedene. De ser det som en handlingslammelse som er uholdbar, og ønsker å skape ny bevegelse og ta en aktiv rolle, sier Selvik.

Nupi-forsker Kjetil Selvik.

Han mener Hamas i denne vurderingen er mindre bekymret over konsekvenser med hensyn til omdømme og menneskelig lidelse, og at resolutte israelske mottiltak er en del av dette regnestykket.

– Hamas har ingen skrupler med å ta liv på israelsk side, eller ofre liv på egen side, for å oppnå sine mål, sier Selvik.

Iran og Russland involvert

Irans innblanding i konflikten mellom palestinerne og Israel er velkjent. Hizbollah, som styrer deler av Libanon og har som uttalt mål å bekjempe Israel, fungerer nærmest som en forlenget arm av Iran. Hamas i Gaza har også bånd til regimet i Tehran.

Diesen mener også andre har en interesse av å øke konfliktnivået i regionen, og særlig involvere Israel som er USAs nærmeste allierte. Han sier det er plausibelt at både Iran og Russland er involvert, siden begge landene har en geopolitisk revisjonistisk holdning og er villige til å gå meget langt for å svekke vestlig innflytelse i denne delen av verden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Både Iran og Russland har en interesse av å destabilisere Israel, sier Diesen.

Både Diesen og Selvik mener blant annet at Russland og Iran begge ønsker å stanse den pågående tilnærmingen mellom Israel, USA og Saudi-Arabia, noe som på noe sikt kunne bidra til en tilnærming mellom flere arabiske land og Vesten.

– En normalisering mellom Israel og Saudi-Arabia er ikke i Russlands interesse. Denne normaliseringen er nå satt på pause, sier Selvik.

Selvik sier den tilspissede situasjonen gjør det politisk nærmest umulig for enhver arabisk stat å bli oppfattet som vennligsinnet overfor Israel. Han viser blant annet til at palestinske ofre alt omtales som «martyrer» i statskontrollerte saudiske medier, og at den generelle sympatien ligger hos palestinerne.

– Men de som ofres her er Hamas og palestinerne, som egentlig spiller Irans spill, sier Diesen.

Han beskriver dette som en kynisk vurdering av Iran, som allerede er under et strengt sanksjonsregime og har lite å tape på å påføre skade på Israel.

Når det gjelder Russland mener han en vellykket destabilisering av Israel kan høstes som en velkommen seier. Analytikere ved anerkjente Institute for the Study of War sa i helgen at en krig i Midtøsten også kan ta noe av oppmerksomheten bort fra grusomhetene i Ukraina.

Offisielt er Russland «meget bekymret» og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov oppfordret i helgen partene til en våpenhvile. Men Lavrov refset samtidig Vesten for å blokkere for internasjonale fredsforhandlere, inkludert fra Russland.

President Vladimir Putin sier på Kremls offisielle nettsider at det per nå ikke foreligger noen planer om å ringe hverken israelske eller palestinske myndigheter.

Her stenger Israels forsvarsminister Gaza Israels forsvarsminister Yoav Gallant stenger ned Gaza.

Tror ikke på spredning

Hizbollah har kommet med noe Diesen beskriver som en nokså avmålt støtte til Hamas-angrepene. Det samme gjelder land i regionen som tradisjonelt støtter palestinerne.

– Hizbollah og Hamas har mange felles interesser, men Hizbollah er nå forsiktige selv om de rører litt i opprørt vann. De er åpenbart redd for at Israel benytter Hizbollahs innblanding som legitimering av en invasjon av Libanon, slik de tidligere har vist at de kan, sier Diesen.

– Iran er en støttespiller for Hamas, men båndene er ikke like sterke som til Hizbollah. Men Irans ambisjoner er på linje med Hamas', og det iranske regimet støtter angrepene, sier Selvik.

Men nettopp Israels overlegne militærstyrke i regionen gjør at Diesen ikke tror på en spredning av krigen.

– En forutsetning for at palestinerne skal gjenvinne det moralske overtaket i konflikten med Israel er at de avstår fra nettopp terror. Det store feilgrepet av Hamas er at angrepene bekrefter Israels narrativ at Hamas og palestinerne driver med terror, sier Diesen.

Internasjonale nyhetsbyråer melder mandag at Qatar har tatt på seg en meglerrolle for å utveksle gisler med palestinske fanger i Israel. Ingen av partene har bekreftet slike samtaler, og partene skal uansett stå langt fra hverandre.