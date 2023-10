Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er et regionalt teater der man ikke kan velge sine aktører. Det betyr at Russland må mer inn i varmen og involveres, sier Cecilie Hellestveit.

Cecilie Hellestveit ser økt russisk innflytelse i Midtøsten. (Foto: Fredrik Varfjell/NTB) Mer...

Hun er konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), med spesialkompetanse både på Midtøsten og Russland.

Israel meldte tirsdag om over tusen døde og 3400 skadde israelere etter at Hamas-soldater i helgen angrep over grensen fra Gaza. Over hundre israelere skal være tatt som gisler og holdes i Gaza. På palestinsk side meldes det om minst 687 drepte og 2600 sårede. Mange av ofrene er sivile.

Israel melder også at de har funnet 1500 drepte Hamas-krigere på israelsk territorium. Israel fortsatte tirsdag luftangrep mot Gaza, og det kom også nye rakettangrep fra Gaza mot mål i Israel.

Her går israelsk politi til motangrep Israelsk politi har sluppet en video som viser politiet som går til motangrep for å befri sårede og fanger i en kibbutz sør i Israel. 00:59 Publisert: 10.10.23 — 11:17

Fylte et vakuum

Hellestveit fremholder at Russland har tatt en stadig viktigere rolle i Midtøsten, spesielt i perioden Donald Trump var president, og USA og Vesten har aldri kommet helt på banen igjen. Russland har et nært forhold til Israel, men også relasjoner til Hamas og palestinerne.

Russlands er blant få land med et godt forhold og åpne kanaler til Iran, et forhold som er blitt stadig tettere. Russland kjøper blant annet våpen fra Iran, spesielt droner som brukes i Ukraina. Iran er Den viktigste støttespilleren til Hizbollah og antiisraelske palestinske terrororganisasjoner som Hamas og Islamsk hellig krig.

I Syria har Russland engasjert seg på Assad-regimets side, også militært, og Russland kontrollerer luftrommet over Syria.

Russland styrer Astana-plattformen, der troikaen Russland, Iran og Tyrkia møtes.

Russland er et ledende medlem av Opec+, der de samarbeider tett blant andre med Saudi-Arabia.

Tyrkia og Russland har militært samarbeid.

Tyrkia er i dag blant de største kjøperne av russisk olje, sammen med Kina og India, etter de vestlige sanksjonene mot russisk olje.

Russland og Tyrkia har et utstrakt samarbeid på kjernefysisk energi og energiinfrastruktur.

Russland og Wagner-gruppen har vært en støttespiller i flere statskupp i Sahel-beltet i Afrika de siste tre årene, i Mali, Burkina Faso, Guinea, Sudan og nå sist i Niger, og økt sin innflytelse i regionen.

Russland har tradisjonelt gode relasjoner og innflytelse i de store og viktige araberlandene, som Egypt, Sudan og Algerie.

– Russland har en helt sentral rolle i mellomstatlige relasjoner i regionen. I tillegg kontrollerer de luftrommet bak Israel, mot Iran, sier Hellestveit.

– Israel er helt avhengig av Russland i tiden fremover for å hindre eskalering og flerfrontskrig, som er det Israel frykter aller mest, fremholder hun.

Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei inspiserer soldater i Teheran. Russland er blant få stater med gode relasjoner til Iran. (Foto: AFP/NTB) Mer...

Dårlig nytt for Ukraina

Ukrainske myndigheter har de siste dagene kommet med en rekke påstander om at Russland og leiesoldater i Wagner-gruppen har levert våpen og trent opp Hamas-soldatene som i helgen angrep Israel.

– Jeg anser sjansen for at Russland har sine tentakler i dette som ekstremt lav, sier Hellestveit.

Samtidig understreker hun at det er både forståelig og legitimt av Ukraina og komme med slike beskyldninger, gitt at landet er i krig med okkupasjonsmakten Russland.

Ukrainerne ser også at de vil måtte betale en pris for at Russland tar en ledende rolle i Midtøsten.

– Det som er sikkert er at Russland vil utnytte til fulle den posisjonen de har i Midtøsten, og at dette kan gå på bekostning av Ukrainas handlingsrom, sier Hellestveit.

Fordi økt russisk relevans gjør at Vesten tvinges til å ta Russland inn i varmen og snakke med og samarbeide med Moskva. Et Midtøsten i flammer kan også føre til at krigen i Ukraina kommer i skyggen, og alt nå ser man tegn til krigstretthet hos flere av Ukrainas støttespillere, særlig USA, men også i enkelte europeiske land.

Økt militær støtte til Israel kan også føre til at militærstøtte til Ukraina kommer i andre rekke. Spesielt fra det desidert viktigste landet, USA, der støtten til Israel tradisjonelt er sterkest.