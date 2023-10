Artikkelen fortsetter under annonsen

– Normaliseringsprosessen er satt på pause, det vil ikke skje noe mer så lenge krigen pågår, sier Kåre R. Aas.

Han er nylig pensjonert ambassadør til Israel, og før dette var han i en årrekke Norges sendebud til Washington.

Krigen i Gaza Lørdag gikk palestinske Hamas til angrep på Israel på flere fronter, hvorpå Israel erklærte krig. Over 2300 mennesker er drept.

Hamas-angrepet startet da tusenvis av palestinere, mange av dem tungt bevæpnet, brøt seg gjennom sikkerhetsgjerdet og tok seg inn i Israel. Det ble også skutt tusenvis av raketter mot Israel fra Gazastripen.

Tirsdag sa Israel at de har kontroll på grensegjerdet mot Gazastripen.

Israel har siden lørdag angrepet over 1000 mål på Gazastripen. Flere boligblokker er jevnet med jorden.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) har tatt rundt 150 sivile og soldater til fange og brakt dem til Gazastripen. Hamas har truet med å likvidere gisler dersom Israel fortsetter angrepene mot sivile mål på Gazastripen.

Israel har innført full blokade av Hamas-styrte Gazastripen – det vil si at hverken mat, vann eller drivstoff skal kunne bringes inn til de 2,3 millioner innbyggerne. Området har siden 2007 blitt utsatt for mer eller mindre strenge blokader.

Onsdag stanset driften av det eneste kraftverket på Gazastripen på grunn av drivstoffmangel.

Hamas-angrepet er det største og dødeligste Israel har opplevd siden Jom Kippur-krigen, som startet nøyaktig 50 år og én dag tidligere.

Abraham-avtalene

Aas refererer til de såkalte Abraham-avtalene, en serie med foreløpig fire avtaler som normaliserer forbindelsene mellom Israel og fire muslimske araberland.

I 2020 kom et da overraskende diplomatisk gjennombrudd da Israel inngikk de to første slike avtalene med Bahrain og De forente arabiske emiratene, som ble tett fulgt av avtaler med Sudan og Marokko. Det betød blant annet at disse landene for første gang anerkjente staten Israel og dens rett til å eksistere, og det ble opprettet diplomatiske forbindelser og åpnet for handel.

Utenlandske borgere hentes nå ut av Israel. Her har en gruppe meksikanere nettopp landet på en militærbase i hjemlandet.

Israel og Saudi-Arabia har helt frem til nå forhandlet om en lignende avtale, med USA som megler. Biden-administrasjonen har hatt som uttalt mål å få en slik avtale på plass i god tid før det amerikanske presidentvalget neste år.

– En slik avtale er en «big deal», som vil være banebrytende og det beste for utviklingen i Midtøsten på mange tiår, sier Aas.

Han sier en avtale mellom Israel og den regionale stormakten Saudi-Arabia, som både er hjem for Islams mest hellige steder, og har enorme økonomiske muskler, virkelig kan få fart på normaliseringsprosessen i hele regionen.

Aas sier de aller fleste statene i regionen ser at de vil tjene på en slik avtale, ikke minst økonomisk. Men i en tilspisset situasjon slik som nå, med åpen krig mellom Israel og Hamas, mener han det er en politisk umulighet for de arabiske landene å inngå slike avtaler med Israel.

Terrorismeekspert Matthew Levitt forklarer hva Hamas kjemper for: – Å ødelegge Israel.

Men Aas mener den politiske viljen er så stor at dette uansett er snakk om et midlertidig tilbakeslag. Han fremholder at en slik avtale også er noe Saudi-Arabias sterke mann Mohammed bin Salman personlig har gått i bresjen for.

Skjøvet i skyggen

Aas forklarer at palestinerne lenge har følt seg både glemt og forrådt, mens deres støttespillere pleier stadig tettere forhold med erkefienden Israel.

Han mener Hamas' angrep også må ses i lys av dette, noe flere eksperter har vært inne på.

– Hamas har nok gått til denne kyniske og brutale terrorhandlingen for å vise at de er en aktør, og at det er de som representerer palestinerne, sier Aas.

Han mener Hamas her har forregnet seg og har gjort seg selv en bjørnetjeneste, og at det nå ikke kan herske noen tvil om at Hamas er en terrororganisasjon.

– Palestinernes støtte i araberverdenen er mindre enn man kan tro. De ulike statene gjør det som rasjonelt er best for dem, og det er en normalisering med Israel, sier Aas.

Aas avviser i den sammenheng at Hamas med terrorangrepet ble brukt som en viljeløs marionett for Iran, men har handlet rasjonelt ut fra ønsket om å komme på banen.

– Hamas vet godt hva de gjør, så her snakker vi nok heller om gjensidige interesser, sier Aas.

Han mener Hamas selvsagt visste at Israel ville komme med massive mottiltak, og at dette er en kostnad Hamas tar med helt åpne øyne, selv om det også betyr død og lidelse på palestinernes side.

Israels motangrep fører nå til død og lidelse også for sivile palestinere her på Gazastripen.

– Militære angrep fra Israel er heller ikke noe nytt for Hamas, og jeg tror heller ikke dette vil føre til at palestinerne vender seg mot Hamas, sier Aas.

Men han mener Hamas' legitimitet er ødelagt internasjonalt. Flere land, som Sverige og Danmark, har da også stoppet all bistand til de palestinske områdene etter terrorangrepet. Dette er Aas kritisk til.

– Jeg mener stopp av humanitær hjelp ikke er veien å gå, sier han.

Terrorangrepet mot Israel vekker avsky over hele verden. Her tenner demonstranter lys for ofrene i Chiles hovedstad Santiago.

Kronglete vei fremover

Aas sier det første som nå må skje i seg selv blir svært vanskelig, nemlig å få på plass en våpenhvile og å løse gisselsituasjonen for de over hundre sivile israelerne som er tatt til fange.

Han håper en bakkeinvasjon unngås.

– Det vil bli svært blodig med store tap på begge sider, og enorme sivile lidelser sier Aas.

Fredag morgen sier Israels hær at de ber alle i Gaza by om å evakuere sørover. Ifølge FN har de gitt samme beskjed til alle i Nord-Gaza. Det gjelder 1,1 millioner mennesker. Ifølge FN er det satt en frist på 24 timer.

Aas sier historien viser at Israel og palestinerne ikke klarer å løse den underliggende politiske konflikten alene, og han håper et sterkere regionalt samarbeid kan bidra til dette.

– Nettopp normaliseringsavtaler mellom Israel og landene i regionen kan bidra til å bringe landene sammen, sier Aas.

