Sentralbanken i Israel varslet mandag morgen at den tar grep i etterdønningene av Hamas' angrep i helgen.

Planen går ut på å selge opptil 30 milliarder dollar i markedet, og det blir åpnet for salg av ytterligere 15 milliarder dollar gjennom swap-kontrakter.

Salg av dollar innebærer at sentralbanken kjøper shekel for å forhindre en kollaps i den lokale valutaen, som falt markant etter angrepet på lørdag. Valutaen har hentet seg noe inn mandag.

Det er første gang at sentralbanken griper inn etter at det ble åpnet for handel i shekelen i det åpne markedet, skriver Bloomberg. Det er første gang noensinne at den israelske sentralbanken selger dollar.

Shekelen falt til det laveste nivået mot dollar på syv år på starten av handelsuken. Valutaen har vært en av de største taperne i en gruppe på 31 målt av Bloomberg siden starten av året.

Sentralbanken i Israel har de siste drøye ti årene bygget seg opp en betydelig balanse med utenlandsk valuta, som ifølge nyhetsbyrået utgjør mer enn en tredjedel av landets brutto nasjonalprodukt. Ved utgangen av august var tallet nesten 203 milliarder dollar.

Hovedindeksen på Tel Aviv-børsen falt 0,3 prosent mandag formiddag, etter å ha stupt over seks prosent søndag. Børser rundt om i Midtøsten falt alle markant.