Artikkelen fortsetter under annonsen

I en TV-sendt uttalelse lørdag sa Netanyahu at israelske reservister vil bli kalt inn til tjeneste.

– Vi er i krig, fastslo statsministeren.

Denne gangen er det ikke bare snakk om en «operasjon», advarte han. Han har gitt israelske styrker ordre om å fjerne væpnede palestinere som har tatt seg inn i byer i Sør-Israel.

Netanyahu varslet at Israels fiende vil betale en pris «av en type de aldri før har opplevd».

Uttalelsen kommer etter at en rekke steder i Sør-Israel ble rammet av rakettangrep lørdag morgen. Hundrevis av mennesker er skadet og flere skal være drept, skriver det israelske nyhetsnettstedet N12 lørdag ettermiddag.

Raketter avfyrt fra Gaza mot Israel. (Foto: Fatima Shbair/AP) Mer...

Også i Jerusalem og Tel Aviv var det eksplosjoner. I tillegg opplyser det israelske militæret at væpnede menn har tatt seg inn i Sør-Israel.

– En rekke terrorister har infiltrert israelsk territorium fra Gazastripen. Innbyggere i området rundt Gazastripen er blitt bedt om å holde seg i sine hjem, het det i en uttalelse på meldingstjenesten X.

Kort tid senere opplyste militæret at de har igangsatt angrep mot mål på Gazastripen.

– Det største slaget

Angrepene mot Israel betegnes av flere medier som overraskende. De kommer i kjølvannet av en lang periode der situasjonen på den okkuperte Vestbredden er blitt stadig mer spent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En av de øverste militære lederne i Hamas, som har makten på Gazastripen, hevder at 5000 raketter er skutt mot Israel i løpet av 20 minutter. «Operasjon al-Aqsa-storm» er angivelig igangsatt.

– Dette er dagen for det største slaget for å få slutt på verdens siste okkupasjon, sa Mohammad Deif i en kringkastet tale.

– Vi besluttet at nok er nok, sa Deif, som oppfordret alle palestinere til å konfrontere Israel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Israel har forsvarsminister Joav Gallant godkjent mobilisering av reservister, melder nyhetsbyrået DPA.

Samtidig varsler den væpnede palestinske gruppen Islamsk jihad at de slutter seg til Hams' angrep mot Israel.

Slukket brann

I sosiale medier er det lagt ut videoer som tilsynelatende viser uniformerte væpnede menn og kamper i den israelske grensebyen Sderot. Væpnede menn har skutt mot tilfeldige forbipasserende, ifølge israelske medier.

Biler står i flammer på Gaza-stripen. (Foto: AHMAD GHARABLI/Reuters) Mer...

En kilde i israelsk politi sier til avisen Haaretz at væpnede palestinere har tatt israelere som gisler i byen Ofakim. Også byen Netivot skal være infiltrert av væpnede menn.

Innbyggere på Gazastripen forteller at de kunne høre lyden av raketter på vei mot Israel. Nær grensen mot Israel ved byen Khan Younis skal det ha vært kamper, og et betydelig antall væpnede krigere er observert.

Økende konfliktnivå

Israels statsminister Benjamin Netanyahu varslet lørdag morgen at han ville ha et møte med sikkerhetsmyndighetene i landet om situasjonen.

Hamas' militæroperasjon kommer i kjølvannet av en lang periode mer økende konfliktnivå og stadige voldshendelser på den okkuperte palestinske Vestbredden.

Også på Gazastripen har det vært spent, og de siste ukene har aktivister knyttet til Hamas demonstrert ved grensen mot Israel.

Helt siden Hamas fikk makten på Gazastripen i 2007, har Israel opprettholdt en blokade av det palestinske området. I løpet av denne perioden har Israel og Hamas utkjempet fire kriger.

Så langt i år er minst 247 palestinere, 32 israelere og to utlendinger blitt drept i den israelsk-palestinske konflikten. Fredag ble en 19-årig palestiner drept da bosettere gikk til angrep i en by på Vestbredden.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.