Artikkelen fortsetter under annonsen

Juristen Ninja Tollfesen (37) føyer seg inn i rekken av arvinger som har meldt flytting til Sveits i løpet av de siste månedene. Ifølge folkeregisteret flyttet hun til byen Lugano i desember.

Sammen med brødrene Nick Walter Tollefsen og Philip Tollefsen er hun arving til en av landets største formuer: eiendomsimperiet til far Ivar Tollefsen (61).

Tollefsen står bak utleiegigantene Fredensborg og Heimstaden, og var i fjor oppført med en ligningsformue på over tre milliarder kroner. Kapital har beregnet formuen hans til 51,5 milliarder kroner i fjor.

Børsnoterte Heimstadens eiendomsportefølje, som består av over 160.000 utleieenheter, var verdsatt til rett i underkant av 350 milliarder kroner ved utgangen av 2022.

Ninja Tollefsen Alder: 37 år. Bakgrunn: Er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har blant annet forsket på kjønnsforskjeller i pensjonsrettigheter. I 2013 fikk hun pris for oppgaven «Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til pensjonsrettigheter». Eier selskapet Tivolino sammen med sin far, eiendomsinvestoren og milliardæren Ivar Tollefsen. Hun står oppført som eier av 20 eiendommer i Norge, ifølge Ambita.

DN var i kontakt med Ninja Tollefsen mandag. Hun ønsket ikke å kommentere flyttingen, eller om hun har fått overført arv i forkant av flytting. Det har ikke lyktes DN å få tak i Ivar Tollefsen eller kommunikasjonsdirektør Christian Vammervold Dreyer i Fredensborg.

Det siste året har generasjonsskiftene i noen av landets mest formuende familier skutt fart. Ninja følger etter andre milliardærarvinger som Kristoffer og Viktoria Reitan som i høst meldte flytting til Sveits etter å ha fått overført mesteparten av faren Magnus Reitans eierandel i Reitan-konsernet.

Nylig ble det kjent at Alexandra Haudemann-Andersen har fått overført 90 prosent av aksjekapitalen i faren Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap og utvandret til Sveits.

Eier selskap med far

Tollefsen har i flere år bodd i Bærum, og sto oppført med null i ligningsformue i 2021 og en inntekt på 5,9 millioner kroner. Hun står oppført som deleier eller eier av 20 eiendommer i Norge, ifølge eiendomsregisteret Ambita.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun er utdannet jurist og har blant annet forsket på kjønnsforskjeller i pensjonsrettigheter. I 2013 fikk hun pris for oppgaven «Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til pensjonsrettigheter».

Broren Nick Tollefsen har vært mer profilert i familiebedriften, men hun står oppført som eier av selskapet Tivolino sammen med sin far.

Tollefsen er ikke den eneste milliardæren som har valgt Lugano som sin nye hjemby den siste tiden. Kjell Inge Røkke meldte flytting dit i høst, i likhet med tek-investorene Odd Johnny Winge Og Fredrik Halvorsen.

Hvorfor Norge og ikke Sveits? DN spurte makteliten Næringslivs- og samfunnstoppene samlet seg til fest i Oslo Spektrum etter årets NHO-konferanse. 02:31 Publisert: 05.01.23 — 09:48

Lugano befinner seg i den sørlige delen av Sveits i kantonen Ticino, ved grensen til Italia.

Artikkelen fortsetter under annonsen

God for milliarder

Far Ivar Tollefsen er en av Europas største utleiere via det børsnoterte selskapet Heimstaden. Selskapet leier ut leiligheter i blant annet Norge, Sverige, Danmark, Polen, Storbritannia, Tyskland og Nederland.

Personlig eier Tollefsen en rekke prakteiendommer i Norge, som for eksempel et jaktterreng i Vinje kommune og en rekke fritidseiendommer i Kragerø.

I 2004 kjøpte Ivar Tollefsen en giganttomt ved Lortbukta på Snarøya i Bærum, som han brukte flere år på å ferdigstille til det som er blitt en enestående funkisbolig med egen strandlinje.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.