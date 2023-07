Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært et dramatisk døgn på det japanske finansmarkedet og markedsobservatører venter spent på fortsettelsen. Hva som skulle være et ordinært sommermøte i sentralbanken har utløst spekulasjoner om at det kommer endringer i rentepolitikken allerede på fredag.

– Dette kommer til å bli en lang dag, skrev markedsredaktør David Ingles hos nyhetstjenesten Bloomberg idet det japanske markedet åpnet fredag morgen på det sosiale nettverksstedet X.com (tidligere Twitter).

Frykt for spekulanter

Bank of Japan (BOJ) har siden september 2016 kontrollert rentekurven (YCC). Hovedmålet har vært å holde avkastningen på 10-årige statsobligasjoner innenfor et definert nivå. Dette har skjedd ved å kjøpe statspapirer. Nivået ble endret fra 0,25 prosent til 0,5 prosent like før nyttår.

Natt til fredag skjøt obligasjonsrenten på 10-årige statsobligasjoner til over 0,5 prosent – høyere enn grensen som sentralbanken har satt. Den japanske valutaen har styrket seg mot amerikanske dollar. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen falt med over 1,5 prosent da handelen startet.

Årsaken til de store bevegelsene i var at en artikkel i den anerkjente næringslivsavisen Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) om at Bank of Japan på fredag vil diskutere en endring i denne politikken og tillate «en mer fleksibel tilnærming».

«Under den mer fleksible politikken som vurderes, vil BOJ tillate gradvise økninger over 0,5 prosent-terskelen, men vil fremdeles slå ned på plutselige endringer. Dette vil tillate dem å kontrollere svingninger som skyldes spekulanter», skriver næringslivsavisen.

Obligasjonsrentene Når rentenivået faller, stiger prisen på obligasjoner. En obligasjon med fast, årlig rentebetaling blir mer verdifull, fordi renten den betaler er høyere enn man får ved å gjøre en tilsvarende investering med det nye og lavere rentenivået.

Slik er det også andre veien. Dersom rentenivået stiger, faller prisen på obligasjonen. En obligasjon med en fast, årlig rentebetaling som er lavere enn det generelle rentenivået er mindre verdt, siden den betaler mindre i rente enn man får ved å gjøre en investering med det nye og høyere rentenivået.

Den japanske sentralbanken har kjøpt statspapirer for nesten 500.000 milliarder yen (36.500 milliarder kroner) siden de kvantitative lettelsene ble innført i 2013. Når den japanske sentralbanken foretar endringer, vil dette ha enorme konsekvenser for finansmarkedene over hele verden.

Like før halv seks fredag morgen norsk tid kom svaret. Den vil tillate «økt fleksibilitet» innenfor det nedre og øvre nivået, ifølge uttalelsen.

– Vi tror en fortsatt nedgang i inflasjonen vil overbevise sentralbanken om å holde styringsrenten uendret de neste månedene. Men, i et møte med inflasjon og høyere lønninger, øker risikoen for at en forsiktig innstramning er i vente, sier Marcel Thieliant, som leder Asia-avdelingen hos Capital Economics, i et notat.

– Kan bli svært alvorlig

Japan fikk en ny sentralbanksjef i april og det har vært spekulasjoner om at Kazuo Ueda ville komme med endringer. Ueda kom med kommentarer under et internasjonalt møte i Portugal i juni at endringer i rentekurven ikke ville skje under juli-møtet.

– Dette er en viktig hendelse, ikke bare for statspapirer, men også aksjer og renter. Det faktum at det er en nyhet i seg selv at denne politikken vil bli justert tyder på at toget er i ferd med å forlate stasjonen, sier sjeføkonom Torsten Slok hos Apollo Global Management til Bloomberg.

Han var nervøs idet det amerikanske markedet stengte torsdag.

– Alt avhenger hva som skjer i natt. Det kan bli svært alvorlig. De siste syv årene har ikke japanske renter beveget seg. Hvis de tillater at japanske obligasjonsrenter får bevege seg med markedet er det ingen som vet hvor mye avkastningen på japanske statsobligasjoner vil gå opp når vi våkner fredag morgen, sier Slok.

– En hodepine

Fredag morgen ble det lagt frem inflasjonstall for Tokyo for juni. Den overordnede prisveksten var stabil på 3,2 prosent, men den kjerneinflasjonen økte fra 3,8 prosent i mai til fire prosent. Rundt en femtedel av den japanske verdiskapingen skjer i hovedstaden, ifølge offisielle tall.

– Økt kjerneinflasjon er en hodepine for Bank of Japan. Det øker presset på sentralbanken til i det minste gi inntrykk av at de i alle fall jobber for å motvirke inflasjonspresset i verdens tredje største økonomi, skriver makroøkonom Darren Tay hos Capital Economics i en rapport.

Finansinstitusjoner ING er overrasket over at kjerneinflasjonen, hvor ferskmat og energi ikke inngår, er så høy.

– Dette viser at i motsetning til andre store økonomier har ikke Japans inflasjon nådd toppen, skriver seniorøkonom for Japan og Sør-Korea, Min Joo Kang, i en rapport.

Til tross for at inflasjonen er rundt dobbelt så høy som målet på to prosent har Bank of Japan tviholdt på en rente på minus 0,1 prosent siden januar 2016. Før det lå den på 0,1 prosent fra 2008. Den japanske renten har vært på under én prosent siden midten av 1990-tallet.

– Utfordrende og rotete

Japanske investorer er de største eierne av amerikanske statspapirer og eier også europeiske og australske statspapirer, som har gitt høyere avkastning enn i Japan. Aktører i de globale finansmarkedene følger tett med på hva som skjer i Japan akkurat nå.

– Dette vil bli en ekstra kraft som ikke vil bli satt pris på. Alle G3-økonomiene (USA, eurosonen og Japan, red anm.) vil på en eller annen måte redusere balansene sine og måtte stramme inn. Når du kontrollerer en pris og løsner grepet kan det bli utfordrende og rotete. Vi tror dette er en big deal på hva som skjer videre, sa Jean Boivin, som er leder for BlackRock Investment Institute, til Bloomberg tidligere i år.

Da sentralbanken foretok endringer i rentekurven i desember styrket den japanske valutaen seg kraftig mot handelspartnerne.

– Økte renter kan påvirke negativt den globale veksten og den amerikanske. Husk at det er et globalt obligasjonsmarked. Høyere avkastning fra obligasjoner kan gjøre dette til et mer attraktivt alternativ for investorer og trekke kapital vekk fra aksjer, sier investeringsdirektør Brent Schutte hos Northwestern Mutual Wealth Management til Bloomberg.