Det ble feiret da de foreløpige statistikkene viste en økonomisk vekst på seks prosent for Japan, som er verdens tredje største økonomi, for andre kvartal. Solid eksport og høy aktivitet i reiselivssektoren etter gjenåpningen fra pandemien lå bak. Fredag morgen våknet investorer til en kalddusj.

– En bekymring

En ny gjennomgåelse av underlagsmaterialet viser at Japan fikk en økonomisk vekst på 4,8 prosent. Det var ventet en nedjustering i veksten, men konsensus lå på en vekst på 5,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Sammenlignet med foregående kvartal var veksten på 1,2 prosent.

Privat forbruk og kapitalinvesteringer fra næringslivet falt.

– Vi mener at en årsvekst på 4,8 prosent er ganske solid, men svekkende innenlandsk etterspørselsvekst bør være en bekymring, skriver seniorøkonom Min Joo Kang hos finansinstitusjonen ING i morgenrapporten.

En 4,8 prosent vekst er høy til Japan å være, som siden 1990-tallet har gått inn og ut av miniresesjoner. Siden 2. kvartal 2021 har det vært en negativ utvikling i tre kvartaler før veksten har tatt seg opp igjen.

ING tror at utbetaling av feriebonuser gjennom sommermånedene kan ha gitt en brukbar omsetning for detaljhandelen i inneværende kvartal.

– Vi venter en moderat oppgang i tredje kvartal, men noe svakere resultater kan påvirke den innenlandske etterspørselen. Det skal bli interessant å observere hvordan forbruket har vært i den første sommerferiesesongen uten pandemirestriksjoner, påpeker ING-økonomen.

Nye lønnsstatistikker fra juli viser en svakere lønnsvekst enn forventet og endte på 1,3 prosent. Dette kommer samtidig med at Japan har hatt den høyeste inflasjonen siden 1980-tallet. Japanske lønnsmottagere fikk et av de beste lønnsoppgjørene på flere tiår i år.

– Selv om tallene kan virke skuffende, er grunnlønnsveksten den høyeste siden slutten av 1990-tallet, sier leder for Asia-avdelingen hos Capital Economics, Marcel Thieliant, i en ny rapport.

Unngår resesjon

Det er en uoversiktlig situasjon i Japan. Det ventes en nedgang i den økonomiske aktiviteten i dette kvartalet, ifølge Bloomberg. Capital Economics mente inntil tidligere denne uken at Japan ville havne i en resesjon i år.

– Vi forventer ikke lenger at Japan vil gå inn i en resesjon. Realinntektene ventes å falle ut året og veksten i den innenlandske etterspørselen vil forbli svak. Vi venter at veksten vil falle fra 2,3 prosent til 0,8 prosent i 2023, skriver Marcel Thieliant hos analyse- og rådgivningsselskapet, som karakteriserer Bank og Japan som «den atypiske sentralbanken».

Junko Nakagawa, som sitter i hovedstyret i den japanske sentralbanken, sa på torsdag at det ikke er mulig å snakke om en renteøkning til tross for at prisveksten har vært på over inflasjonsmålet på to prosent i over ett år. Det har vært negativ styringsrente siden 2016.

– Økonomien må styrkes nok til at den kan motstå motvinder og må kunne hente seg ytterligere inn. Det er også viktig at etterspørselen blir sterk og at husholdningene er overbevist om at lønnsveksten vil fortsette. Først når et flertall forventer lønnsvekst kan vi være i stand til å avslutte negative renter, sa hun på en pressekonferanse.

Svak valuta

Den japanske yenkursen falt til det svakeste nivået på ti måneder på torsdag og var på 147,4 mot en amerikansk dollar og nærmer seg nivået som sist ble sett på begynnelsen av 1990-tallet. Den har falt med 11 prosent mot amerikanske dollar i år – det meste av verdens ti største økonomer.

– Ettersom yenen svekket seg til nesten 148 mot dollaren denne uken har myndighetene signalisert at de er beredt til å gripe inn i valutamarkedene for å stanse nedgangen, skriver Thieliant hos Capital Economics.

Analysesjef for Japan hos den amerikanske finansinstitusjonen JPMorgan Chase, Tohru Sasaki, mener den skal svakere og har penslet inn en valutakurs på 155 yen mot en dollar i 2024.

Dette er for optimistisk, mener toppsjefen for bryggeri- og næringsmiddelgiganten Suntory Holdings. I et intervju med Bloomberg sier Takeshi Niinami at den japanske valutaen kan falle til 170 yen mot en dollar – et nivå som sist ble sett i 1986.

Den nylig avsluttede resultatsesongen viser rekordhøye resultater for alle bransjer i Japan og en høyere enn ventet resultatvekst sammenlignet med i fjor, ifølge næringslivsavisen Nikkei.