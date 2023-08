Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina, som er Asias største økonomi, sliter med å få fart på veksten etter pandemien. Eiendomsmarkedet ligger nede for telling, eksporten stupte med det meste siden den første nedstengningen i 2020, ledigheten blant unge er rekordhøy og det er pessimisme i samfunnet. Japan går motsatt vei.

Slo vekstprognosene

Like før Tokyo-børsen åpnet tirsdag morgen ble de foreløpige økonomiske statistikkene for andre kvartal lagt frem. Konsensus fra ledende finansinstitusjoner lå på en vekst på 2,9 prosent – svakt lavere enn første kvartal, da veksten endte på 3,7 prosent.

Fasit ble en vekst på hele seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor – dobbelt så høy som prognosene. Sammenlignet med foregående kvartal var den økonomiske veksten, målt i bruttonasjonalprodukt, 1,5 prosent høyere. De endelige statistikkene kommer i september.

– Den japanske økonomien vokste i et ekstremt høyt tempo i siste kvartal, skriver Asia-sjef Marcel Thieliant hos Capital Economics i et notat.

Analyse- og rådgivningsselskapet har vært skeptiske til den japanske økonomien. De utelukket ikke en resesjon i andre halvår i prognoser fra tidligere i år. Det private forbruket falt med 0,5 prosent sammenlignet med de første tre månedene, da privat forbruk sto for det meste av veksten.

– Økte priser har i økt grad ført til at forbrukere holder igjen med å kjøpe varer, sier sjeføkonom Harumi Taguchi hos S&P Global Market Intelligence i en kommentar.

Netto handel hadde den nest høyeste andelen av samlet verdiskapingen siden dagens beregningsmetode ble innført for 28 år siden. Eksport av biler økte med 14 prosent i kvartalet sammenlignet med foregående kvartal.

– Bileksporten er på et rekordhøyt nivå, men japanske bilprodusenter har havnet bak i elbilkappløpet. Det er usannsynlig at dette vil opprettholdes, skriver Thieliant.

Valuta faller kraftig

Det har vært optimisme i Japan gjennom første halvår. Nikkei 225-indeksen ved Tokyo-børsen var på det høyeste nivået siden sommeren 1990 mot slutten av kvartalet. Selv med en svak nedgang på ettersommeren er hovedindeksen over 25 prosent høyere enn ved begynnelsen av 2023 – best i Asia.

Den steg med rundt én prosent i morgentimene på tirsdag etter de økonomiske statistikkene ble publisert.

Gjenåpningen har vært en suksess og turister flokker til Japan. Flere vil komme. Kina fjernet de siste utreiserestriksjonene for gruppereiser i forrige uke og det ventes å føre til høy innreise til Japan i andre halvår.

En svak valuta hjelper også på konkurranseevnen, men det ventes inngrep. Yenkursen har svekket seg med tre prosent mot amerikanske dollar siden sentralbanken foretok justeringer i den ekspansive pengepolitikken i juli.

De vil tillate bevegelser i renten på tiårige statsobligasjoner på inntil én prosent. Tirsdag morgen falt yenkursen ytterligere til 145,5 mot en dollar. Sist kursen var så svak, i september 2023, svarte finansdepartementet med tiltak for å styrke valutaen.

– Vi tror at finansdepartementet vil begynne å presse tilbake i området 145 til 148 yen. Hvis det ikke skjer vil det skje en ny oppbygging av shortposisjoner, skriver analysesjef Joey Chew hos HSBC i en rapport, ifølge Bloomberg.

Den japanske sentralbanken har fastholdt på en negativ rente til tross for inflasjon og høy økonomisk aktivitet.