Investoren Warren Buffett, som leder det amerikanske investeringsselskapet Berkshire Hathaway, er kjent for å tilbringe det meste av tiden i hjembyen Omaha i Nebraska. Han har kun vært i Japan en gang tidligere i sitt 92 år lange liv. Nå ser han muligheter som få andre steder i verden.

– Forbauset

Midt under pandemien overrasket Berkshire Hathaway ved å kjøpe fem prosent av aksjene i fem av Japans største «sogo shosha» – lokale konglomerater som har betydelig innflytelse i innkjøp, finansiering, logistikk og handel. I forrige uke bekreftet Buffett at selskapet hadde økt investeringen til 7,4 prosent.

– Jeg var forbauset over at vi kunne kjøpe oss inn i disse selskapene. Jeg trodde dette var storselskaper. Jeg fant ut at de ble omsatt til latterlige priser, spesielt sammenlignet med hva rentene som var på den tiden, sier Buffett i et intervju med den amerikanske næringslivskanalen CNBC.

Samtidig med at Berkshire Hathaway kjøpte eierpostene i Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Itochu Corp., Marubeni, og Sumitomo, sendte han brev til selskapene hvor han sa at de ikke ville øke investeringene til over 9,9 prosent uten å innhente godkjennelse fra styrene.

De japanske handelskonglomeratene har lenge blitt kritisert for å være uoversiktlige med krysseierskap og internasjonale investeringer som det har vært vanskelig å få oversikt over.

– De gir en avkastning på rundt 14 prosent og utbyttene kan øke, sier Buffett til CNBC, som venter at Berkshire Hathaway fortsatt vil være en investor i de fem japanske handelsselskapene om ti og 20 år fra nå.

Ifølge Buffett er de japanske konglomeratene ikke ulike Berkshire Hathaway. Investeringsselskapet betydelig eksponering mot forsikring, jernbane, energi, logistikk og har store investeringer i selskaper som Apple, Bank of America, Chevron og Coca-Cola. Investeringen i Apple er verdt 116 milliarder dollar.

Jakter på veldrevne kvalitetsselskaper

Buffetts interesse for japanske aksjer har skapt stor oppmerksomhet – ikke bare i Japan. Aksjekursene på de fem japanske konglomeratene Berkshire Hathaway har investert i steg med mellom fem og åtte prosent i forrige uke. Aksjekursene på selskapene er på historisk høye nivåer.

– Ikke gjør den feilen å tro at Warren Buffett er tiltrukket av det store antallet japanske selskaper som handles til under bokført verdi. Han har vært tydelig på at han forkaster disse selskapene. Han jakter på veldrevne kvalitetsselskaper som kaster av seg mye penger. Sannsynligvis vil han øke investeringene i de selskapene han allerede har investert i, skriver strateg Nicholas Smith hos CLSA Securities Japan i en rapport.

Internasjonale finansinstitusjoner mener det pågår et skifte i Japan. Det anbefales store selskaper innenfor råvarer Nippon Steel, rederiet Nippon Yusen KK og trykkeri- og emballasjeselskapet Toppan.

– Spesielt de siste dagene har det vært en endring mot selskaper som kan tilby investorer en kombinasjon av verdi og kvalitet, skriver Goldman Sachs-analytikere.

JPMorgan Chase er også positive til japanske aksjer.

– Vi tror den japanske økonomien gjennomgår sin første strukturelle transformasjon på tre tiår og er følgelig positive på japanske aksjer i en global sammenligning, skriver analytiker Rie Nishihara i en rapport, ifølge Bloomberg.

– Japan er billig

Det er ikke bare Warren Buffett som har fått øynene opp for det japanske aksjemarkedet. Nikkei-indeksen nådde en topp like før inngangen til 1990-tallet og ligger fortsatt over 25 prosent lavere enn toppen.

Ken Griffin, som leder den amerikanske hedgefondskjempen Citadel, gjenåpnet Tokyo-kontoret nylig. Stephen Schwarzman, som leder investeringsfondet Blackstone, møtte Japans statsminister Fumio Kishida i Tokyo like før påske. Henry Kravis fra KKR var samtidig i Japan for å møte Hitachi-ledelsen.

– Hedgefond og private investeringsselskaper flokker til Japan fordi de ser at rundt om i verden er det dyrere. Vår oppfatning er at Japan er billig, sier investeringsdirektør Jeremy Schwartz hos kapitalforvaltningsselskapet Wisdom Tree til den japanske næringslivsavisen Nihon Keizai Shimbun.

Han mener også at Japan vil spille en viktig rolle når selskaper vil gjøre seg mindre avhengige av Kina. På toppen av dette kommer amerikanske eksport- og investeringsrestriksjoner.

– Hvis det er et ønske om å kapitalisere på veksten i Asia og langsiktig privat forbruksvekst er Japan et sted som kan knyttes til resten av Asia, sier investeringsdirektør Schwartz.

