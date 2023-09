Artikkelen fortsetter under annonsen

Pilene pekte ned ved børsene i stillehavsregionen fredag morgen, kun timer etter at Wall Street-indeksene falt for tredje dag på rad. Nikkei 225-indeksen ved Tokyo-børsen falt med 1,2 prosent i åpningsminuttene og det var tilsvarende nedgang i Australia og Sør-Korea.

Sterkt prispress

De japanske inflasjonstallene for august viser en svak nedgang i hovedinflasjonen med 0,1 prosentpoeng fra juli – til 3,3 prosent. Matvareinflasjonen falt fra 6,5 prosent til 5,3 prosent, mens energiprisene var 9,8 prosent lavere enn for ett år siden.

– I det overordnede bildet er prispresset fortsatt sterkt, sier makroøkonom Gabriel Ng hos Capital Economics i en rapport.

Kjerneinflasjonen, hvor matvarepriser og energi ikke inngår, ligger stabilt på 4,3 prosent – det høyeste nivået på flere tiår. Prisveksten i tjenesteytende sektor ligger på to prosent. Gjenåpningen av Japan etter pandemien har ført til at hotellprisene har steget med 18,1 prosent.

– Den vedvarende seige inflasjonen betyr at Bank of Japan må revidere inflasjonsprognosene under sitt møte i oktober. Konsekvensen av dette er at vi tror sentralbanksjef Kazuo Ueda vil benytte denne anledningen, når prisveksten fortsatt ligger over inflasjonsmålet på to prosent, til å demontere den ultralette pengepolitikken som ble innført av forgjengeren, sier Ng.

Capital Economics tror at den japanske sentralbanken vil oppheve negativ rente i januar 2024 og avvikle kontrollen over rentekurven før sommeren.

Det har vært negativ styringsrente i Japan siden 2016. Bank of Japan har kontrollert rentekurven i syv år ved å holde avkastningen på tiårige statsobligasjoner innenfor et definert nivå. Denne ble oppjustert fra 0,25 prosent til 0,5 prosent ved slutten av 2023, og til én prosent i sommer.

Etterlyser tydeligere kommunikasjon

Den japanske sentralbanken avslutter et todagersmøte på fredag. Renten forventes å forbli på minus 0,1 prosent.

– Vi tror dagens møte blir ganske interessant. Markedene er interessert i å høre fra sentralbanksjef Ueda utdype de siste endringene i inflasjonsdynamikken og hvordan en svak japansk valuta kan påvirke økonomien negativt. Høyere importkostnader medfører at forbrukerne må tåle økt prispress med mindre lønnsveksten holder tritt, sier seniorøkonom for Japan og Sør-Korea hos ING, Min Joo Kang, i morgenrapporten fra Singapore.

ING mener det går mot en gradvis normalisering av pengepolitikken i løpet av første halvår 2024.

– Bank of Japan vil sannsynligvis komme med en endring i oktober. Derfor er det svært viktig at denne kursen kommuniseres tydelig før endringene finner sted, sier ING-teamet.

Lover investeringssoner

Statsminister Fumio Kishida sa i New York på torsdag at han vil presentere rammene for nye økonomiske tiltak for den japanske økonomien i neste uke. Han lovte å hjelpe husholdninger med å håndtere den «høye inflasjonen» og stimulere til lønnsvekst.

– Den økonomiske situasjonen i Japan er fortsatt ikke helt stabil. Den innenlandske etterspørselen, hvor forbruk og investeringer inngår, forblir ustabil, sa Kishida under en tale i Economic Club of New York.

Kishida lovte å etablere egne investeringssoner i Japan for finansinstitusjoner og forvaltningsselskaper. Japanske husholdninger har finansielle eiendeler på 2.114.000 milliarder japanske yen (over 154.000 milliarder kroner).

Det meste av dette er plassert i bankinnskudd som i beste fall gir nullrente.

– Disse sonene skal være skreddersydd forvaltningssektoren, hvor administrasjon utelukkende skal foregå på engelsk. Vi skal tilrettelegge for og fremme deregulering, sa Kishida.

Språkbarrierer og reguleringer på japansk har alltid gjort det vanskelig for utenlandske finansinstitusjoner å tilby tjenester rettet mot husholdninger som ønsker bedre avkastning.