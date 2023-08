Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært uro ved de største børsene i Asia i sommermånedene. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen var på det høyeste nivået siden sommeren 1990 ved inngangen til juli. De siste fem ukene har den falt med over fem prosent, men indeksen har steget med nesten 25 prosent i år.

Til sammenligning er MSCI China Index helt flat. CSI-indeksen, hvor de største og mest omsettelige kinesiske aksjene inngår, har steget med vel tre prosent i år og har vist tegn til å våkne til live de siste par ukene. Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen har falt med 2,5 prosent i år.

Avgjørende resultatuke

Utenlandske investorer har investert mer i det japanske aksjemarkedet enn i det kinesiske i første halvår, ifølge en rapport fra Goldman Sachs. De foregående seks årene har Kina kommet ut som den klare vinneren. Den siste ukestatistikken viser nettoinvesteringer på 196 milliarder yen.

– Japan er verdens tredje største økonomi og har derfor mange fordeler av å ha en viss eksponering i investeringsporteføljen. Landet er godt posisjonert til å utnytte den geopolitiske spenningen i regionen gjennom diversifisering av forsyningskjeder. Japanske selskaper har kompetanse som er nødvendig innenfor produksjon og automatisering, sier forvalter Oliver Lee hos Eastspring Investments til Bloomberg.

Internasjonale finansinstitusjoner har brukt de siste ukene på å forberede analyser og råd til investorer som er på vei tilbake etter sommerferien. Mens resultatsesongen nesten er over i USA, vil asiatiske tungvektere som Alibaba, Softbank og Sony legge frem resultater denne uken.

Investorer er nervøse. Japanske Softbank Group har falt med nesten syv prosent den siste handelsuken. Alibabas kurskurve er som en berg-og-dalbane siden nyttår, hvor aksjekursen på det kinesiske selskapet steg med over 20 prosent i januar for deretter å falle med over 30 prosent de neste månedene.

Venter svake Kina-tall

Foreløpige aktivitets- og forventningsrapporter fra blant annet Kina, Asias største økonomi, for juli beskrives som «dystert» av Capital Economics. Det var en bred nedgang i aktiviteten. Denne uken kommer handelsstatistikker og inflasjonstall for juli.

– Disse vil sannsynligvis vise nok en periode med fall for eksporten og importen. Svak internasjonal etterspørsel vil fortsatt tynge på eksporten, noe som begrenser utsiktene for industrien for både Kina og Taiwan, skriver finansinstitusjonen INGs analysesjef for Asia, Robert Carnell.

Konsensus ligger på en eksportnedgang på 13,3 prosent og en 5,8 prosent lavere import for Kina. ING mener dette er for pessimistisk og har lagt seg på en 8,7 prosent nedgang i eksporten og 4,6 prosent lavere import sammenlignet med for ett år siden.

– Ny bekymring

Det kommer også inflasjonstall for Kina. Prisveksten er på vei ned i de fleste land, men Kina er i en særstilling. Det var en 0,2 prosent nedgang i konsumprisene i juni. Produsentprisene falt med 5,4 prosent – det største månedsfallet på syv år.

– Disse kan gi en ny bekymring om deflasjon for verdens nest største økonomi, skriver INGs analysesjef.

ING innrømmer at det er mange fellestrekk med Japan på 1990-tallet, hvor eiendomsmarkedet stagnerte, økonomien mistet drivkraft og økonomien havnet i et «tapt tiår».

I en ny podkast-episode argumenterer Carnell for hvorfor Kina ikke er på vei inn i en tilsvarende situasjon som Japan, hvor aksjemarkedet stupte, eiendomsprisene kollapset i Tokyo og reallønningene falt.

– Kina er ikke som Japan på 1990-tallet, men kunne ha blitt det, sier Carnell.