Donald Trumps straffetoll mot Canada, Mexico og Kina har sendt et kaldt gufs over markedene i Asia og stillehavsregionen. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen, hvor selskaper ikke er direkte rammet, falt med nesten tre prosent da handelen startet. Her fra Shanghai i Kina før markedene stengte for kinesisk nyttår i slutten av januar.

Foto: Go Nakamura/Reuters/NTB