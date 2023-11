Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorer ved børsene i Asia venter på avslutningen av det to dager lange Fed-møtet i USA. Det antas at den amerikanske sentralbanken vil holde styringsrenten uendret i intervallet 5,25 – 5,5 prosent. Investorer ønsker å høre fra Fed-sjef Jerome Powell om rentebanen, og om rentetoppen er nådd.

Nikkei 225-indeksen startet dagen med en oppgang på over to prosent onsdag morgen. Også i Sør-Korea og Australia pekte pilene opp. Det har vært store bevegelser for den japanske hovedindeksen i år. Den har falt med åtte prosent fra midten av september, men er over 22 prosent høyere for hele året.

– Overraskelser

Den japanske sentralbanken avsluttet sitt todagersmøte på tirsdag. Den svært løse pengepolitikken, hvor det støttekjøpes ubegrenset med japanske statsobligasjoner, opprettholdes – inntil videre. Det går mot endringer i løpet av de neste månedene, noe som vil ha konsekvenser langt utenfor Japan.

Nøyaktig hva endringene vil bestå av, er mindre klart.

– Som ofte er tilfelle, er det vanskelig å vite nøyaktig hva man skal mene om Bank of Japans siste rapport, skriver sjeføkonom for fremvoksende markeder hos Capital Economics, Jonas Goltermann, i en rapport.

Sentralbanken la samtidig frem en kvartalsrapport, hvor den kom med nye inflasjonsprognoser. Japan har slitt med deflasjon og svært lav inflasjon. Den tiden er over for nå, men minusrenten opprettholdes.

– Det er to overraskelser i rapporten. Inflasjonsutsiktene for 2024 er for høye, men for lave for 2025. Det virker som at sentralbanken forsøker å sende et signal til markedet om at inflasjonen er forbigående, men samtidig være fleksible nok i prognosene til at de har handlingsrom til å svare på høyere prisvekst i 2024, sier seniorøkonom Min Joo Kang hos ING i en rapport.

– På stand by

Bank of Japan har kontrollert rentekurven i syv år ved å holde avkastningen på tiårige statsobligasjoner innenfor et definert nivå. Den neste kvartalsrapporten kommer i januar. Da kan sentralbanken komme med endringer i rentekurven. Fra ukens møtes loves det å være mer fleksibel.

– Det vil i stor grad avhenge av trendene i de globale obligasjonsmarkedene. Før den neste rapporten kan det ventes at markedsrentene faller – i tråd med amerikanske statspapirer. Da kan det åpne seg et vindu for den japanske sentralbanken, sier Min Joo Kang hos ING.

Den japanske yenkursen har svekket seg mot amerikanske dollar, og falt til under 150-nivået tidlig onsdag morgen– nivåer hvor det tidligere er blitt intervenert for å styrke valutaen. Visefinansminister Masato Kanda har kommet med flere advarsler – senest idet markedene i Japan åpnet onsdag morgen.

– Vi er klar til å handle, og utelukker ikke noe som helst for å hindre overdreven volatilitet. Vi er på stand by, sa Kanda til journalister, ifølge næringslivsavisen Nikkei Asia

Skjør kinesisk oppgang

Utenlandske investorer rømmer fra fremvoksende markeder i Asia. En oversikt fra Bloomberg viser at de dumpet aksjer for 27 milliarder dollar de siste tre månedene, og 11 milliarder dollar i oktober. Det er det høyeste beløpet siden nedstengningene i Kina under pandemien, og da Fed startet innstramninger.

– Vi opprettholder en forsiktig tilnærming fordi vi mener at inntjeningsanslagene for asiatiske aksjer er for høye i 2024, sier hedgefondforvalter Luca Castoldi hos Reyl Group til nyhetsbyrået.

Det har kommet skuffende aktivitetsrapporter for den kinesiske økonomien for oktober. På ettersommeren virket det som at den økonomiske aktiviteten i verdens nest største økonomi var på vei opp. Nå er det betydelig større usikkerhet, ifølge den offisielle innkjøpssjefsindeksen (pmi).

– Overraskelsen fra pmi-rapporten tyder på at Kinas økonomiske oppgang fortsatt er skjør. Det er lite sannsynlig at myndighetene vil fjerne vekststøttende tiltak på kort sikt, sier sjeføkonom Raymond Yeung hos ANZ i en rapport.

Han mener økt tilgang til kreditt står bak den økonomiske aktiviteten i Kina, målt i brutto nasjonalprodukt (bnp).

– Det er grunn til bekymring om de kredittstyrte tiltakene kan skape tilstrekkelig vekst til å betjene gjelden, sier sjeføkonomen.