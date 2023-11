Artikkelen fortsetter under annonsen

Asia-markedene våknet opp til den siste rentebeslutningen fra amerikanske Fed torsdag morgen. Som ventet ble renten holdt uendret, men døren holdes på gløtt for ytterligere renteøkninger. Høy aktivitet i den amerikanske økonomien og lav ledighet gjør at et rentekutt ligger langt frem i tid.

De amerikanske børsene steg etter rentebeslutningen og børsene i Australia, Japan, Sør-Korea og Hongkong fulgte etter med en oppgang da handelen startet torsdag morgen.

Investorer er nervøse etter svake aktivitetsstatistikker i oktober og utsikter til lav internasjonal etterspørsel for de handelsavhengige økonomiene.

– På kort sikt ser det fortsatt mørkt ut for produksjonssektoren i regionen. Høye lagerbeholdninger og svakere internasjonal etterspørsel er satt til å begrense produksjonsaktiviteten, sier makroøkonom for fremvoksende markeder hos Capital Economics, Shivaan Tandon, i en rapport.

Dollartilknytning

Den sterke dollaren er en bekymring i store deler av Asia, hvor de lokale valutaene har svekket seg. Den malaysiske ringgiten har svekket seg med nesten åtte prosent mot amerikanske dollar i år og er på det svakeste nivået siden finanskrisen for over 25 år siden.

Landets tidligere statsminister Mahathir Mohamad anbefaler at myndighetene vurderer å knytte valutaen mot amerikanske dollar, noe som også ble gjort under finanskrisen, da han var landets statsminister.

– Det er noe som må vurderes. Ringgiten kan svekke seg ytterligere med fem prosent mot amerikanske dollar. Det er ikke vanskelig å forestille seg hva dette vil betyr for levekostnadene våre. En dollartilknytning kan hjelpe til med å få kontroll på inflasjonspresset, sier Mahathir til Straits Times.

Malaysias tidligere statsminister har ligget i en åpen feide med investoren George Soros, som shortet den malaysiske valutaen i forkant av finanskrisen på slutten av 1990-tallet. Mahathir har tatt til orde for å forby valutahandel.

– De tjener penger av å sende folk inn i fattigdom, sier han.

Kinesiske yuan, thailandske baht og indonesiske rupiah har alle svekket seg mot dollar. Dette har tiltatt siden i sommer. Den thailandske sentralbanken oppfordrer handelsselskaper å foreta oppgjør direkte i andre kinesiske yuan, malaysiske ringgit og japanske yen og redusere dollar.

– Som tyrkiske lire og argentinske peso

Den japanske valutaen har falt fra 130 yen mot en dollar ved begynnelsen av året til 151 yen på torsdag. Det er negativ styringsrente i Japan og sentralbanken bekreftet under rentemøtet denne uken at den ikke har noen hast med å sette opp renten til tross for at prisveksten er høyere enn inflasjonsmålet.

Japans visefinansminister har advart spekulanter om at den står klar til å intervenere i markedet – uten forvarsel. Dette skjedde i oktober i fjor og valutaen styrket seg i en periode.

Den tyske storbanken Deutsche Bank tror ikke forsvarsmekanismene vil ha noen langvarig effekt.

– Et raskt blikk på hva som styrer yenkursen – avkastning og betalingsbalansen mot utlandet. Det plasserer den japanske valutaen i samme liga som tyrkiske lire og argentinske peso, skriver valutaanalytiker George Saravelos i et notat denne uken, ifølge Bloomberg.

For fem år siden ga en amerikansk dollar rundt 25 peso. Nå ligger kursen på 350 og styringsrenten er på 112 prosent. Den tyrkiske valutaen har stupt fra rundt fem lire for en dollar til 28 på fem år. I mange år lå den på under to lire for en dollar.

– En japansk intervensjon for å forsvare yenen vil i beste fall være ineffektiv og i verste fall forverre situasjonen, skriver Deutsche Bank.

– Ny fase

Statsminister Fumio Kishida la frem en tiltakspakke for den japanske økonomien torsdag morgen for å hjelpe de som er hardest rammet av inflasjonen.

– For første gang på tre tiår ser vi en mulighet til å gå over i en ny økonomisk fase. Det er viktig å styrke bedriftenes inntjeningsevne, noe som igjen kan bli grunnlaget for lønnsvekst, sa Kishida.

ING påpeker at tiltakspakken blant annet vil bestå av rabatt på inntekts- og boligskatt, og at disse tradisjonelt har en begrenset effekt.

– Det er mindre enn under pandemien, men høyere enn ventet. Det virker som at markedene er skeptiske til hvor positiv effekten vil bli, sier seniorøkonom Min Joo Kang hos ING i et notat.

Detaljene kommer senere, men ifølge lekkasjer til næringslivsavisen Nikkei skal den være på 17.000 milliarder yen (1250 milliarder kroner). Dette vil øke den offentlige gjelden, som allerede er på over 1.300.000.000.000.000 yen (96.170 milliarder kroner) – tilsvarende over 260 prosent av bruttonasjonalproduktet i verdens tredje største økonomi.