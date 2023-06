Artikkelen fortsetter under annonsen

Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen har vært på nivåer som den sist opplevde i 1990 nylig. Siden nyttår har nøkkelindeksen, hvor 225 storselskaper inngår, steget med 25 prosent. Den brede Topix-indeksen ligger ikke langt etter med en oppgang på nesten 20 prosent. Investorer har flokket til Japan.

Overraskende høy vekst

Torsdag morgen la regjeringen frem endelige økonomiske statistikker for første kvartal. Disse viser en årsjustert økonomisk vekst, målt i bruttonasjonalprodukt, på 2,7 prosent. De foreløpige estimatene lå på 1,6 prosent og konsensus hos makroøkonomer var på 1,9 prosent.

En nedbryting av underlagsmaterialet viser at det er næringslivet som driver mye av veksten. Det er optimisme å finne hos storselskapene – til tross for betydelig usikkerhet i Europa og USA, som fortsatt er svært viktige markeder for japanske selskaper.

– Vi venter en nedgang i veksten i andre kvartal. Svakere internasjonal etterspørsel kan begrense eksporten og hindre investeringer fra næringslivet. Inflasjon og fallende reallønninger vil sannsynligvis begrense oppgangen i det private forbruket, sier Bloomberg Economics i en kommentar.

Bloomberg-teamet, som består av økonomer og analytikere, mener at flaskehalsene i forsyningskjedene kan støtte aktiviteten i den japanske økonomien fremover.

En rapport fra det japanske finansdepartementet viser at investeringsveksten er på det høyeste siden 2015. Privat forbruk, som utgjør over halvparten av den japanske økonomien, økte med 0,5 prosent sammenlignet med fjorårets siste kvartal. Eksporten dro aktiviteten svakt lavere.

Japan har avvikende budsjett- og regnskapsår. I de to foregående kvartalene falt bnp med henholdsvis én prosent og 0,1 prosent. Rapporten viser at verdens tredje største økonomi fikk en økonomisk vekst på 1,4 prosent for det avvikende året som ble avsluttet den 31. mars.

Vurderer nyvalg

Mens sentralbanker over hele verden har satt opp renten for å få kontroll med høy prisvekst har den japanske sentralbanken beholdt en negativ rente. Dette til tross for at prisveksten var på det høyeste nivået på 40 år. Sentralbanken møtes neste uke under en ny ledelse.

Kjerneinflasjonen var på over fire prosent for første gang siden 1981 i april. Reallønningene har falt.

Den relativt høye økonomiske aktiviteten gjør at det har oppstått spekulasjoner om statsminister Fumio Kishida vurderer å skrive ut nyvalg. Han har høy oppslutning på nesten 50 prosent etter avholdelsen av G7-møtet i Hiroshima i mai.

– Kishida vil se an den nåværende økonomiske situasjonen fremfor den tidligere. De siste tallene viser at økonomien er i ferd med å ta fart. Kishida kan vurdere et hurtigvalg som en måte å utnytte den økte følelsen av håp, sier sjeføkonom Shinichiro Kobayashi hos Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

Inflasjonen kommer

Japanske investorer som ble brent da børsen kollapset ved inngangen til 1990-tallet, og sendte Nikkei-indeksen ned med nesten 75 prosent fra toppen, er i ferd med å flytte sparepengene fra bankinnskudd til alternative investeringer.

– Dette var 35 år siden. Andelen investorer med dårlige erfaringer med aksjeinvesteringer er fallende. Den yngre generasjonen investorer er mindre forsiktige med å spre sparingen inn i risikofylte investeringer, sier børsdirektør Hiromi Yamaji hos JPX, som kontrollerer børsene i Tokyo og Osaka, til Financial Times.

Japanske husholdninger satt på over 1.100.000.000.000.000 yen, tilsvarende 90.000 milliarder kroner i innskudd ved slutten av 2022, ifølge Statista Research. Dette tilsvarer verdien av nesten seks oljefond.

Børsdirektøren forklarer at japanere lenge ikke brydde seg om at investeringene ikke ga avkastning. Vanlige innskudd gir en rente på 0,003 prosent, ifølge Bank of Japan.

– De kan føle at inflasjonen kommer. Kontanter hersket da det var deflasjon. Nå kommer inflasjonen og de føler at de må være forberedt. Folk må sikre seg mot inflasjonen og det er åpenbart at innskudd ikke gir en god nok avkastning til å forsvare seg, sier Yamaji til Financial Times.

