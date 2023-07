Artikkelen fortsetter under annonsen

Fire ganger i året tar den japanske sentralbanken pulsen på økonomien med Tankan-rapporten. Nesten 10.000 næringslivsledere fyller ut detaljerte spørreskjema og blir intervjuet – ikke ulikt «Regionalt Nettverk»-undersøkelsen.

Ti minutter før Tokyo-børsen åpnet mandag morgen kom den siste Tankan-rapporten. Analytikere, investorer og journalister ventet i spenning. Bloombergs markedsredaktør David Ingles karakteriserte den som «den viktigste Tankan-rapporten noen gang».

Tokyo-børsen skjøt fart. I løpet av de første 90 minuttene steg Nikkei-indeksen med over 1,6 prosent og ligger på over 33.700 – det høyeste nivået nøkkelindeksen har vært siden sommeren 1990, da børsen var i fritt fall.

– Bedre enn ventet

Fjerningen av pandemirestriksjonene har ført til økt aktivitet i den japanske industrien. Dette ventes å fortsette. Store selskaper planlegger å øke investeringene med 13,4 prosent i inneværende budsjettår. For tre måneder siden var det ventet en 3,2 prosent investeringsvekst.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Storprodusentenes underindeks er en viktig indikator på fremtidig økonomisk vekst for verdens tredje største økonomi.

– Undersøkelsen er litt bedre enn ventet – godt hjulpet av bil- og energisektoren. Økte investeringer har gitt økt optimisme hos utstyrsleverandørene. Tankan-rapporten bekrefter vårt syn om at den japanske økonomien står foran en moderat bedring, sier sjeføkonom Atsushi Takeda ved Itochu Economic Research Institute til Reuters.

Japan fikk økonomisk vekst på 2,7 prosent i første kvartal. Det ventes en fortsatt vekst, men finansinstitusjoner er i tvil om hvor sterk den blir.

– Tankan-undersøkelsen viser at den japanske økonomien holder seg på en oppgangstrend og denne vil sannsynligvis akselerere i tredje kvartal, skriver seniorøkonom Min Joo Kang hos ING i morgenrapporten.

Capital Economics mener veksten vil havne på 0,8 prosent for hele året, selv om deltagerne i Tankan-rapporten antyder en vekst på to prosent.

– Vi holder fast på våre mindre optimistiske prognoser, som er i tråd med litt svakere statistikker for april og mai, skriver makroøkonom Darren Tay hos analyse- og rådgivningsselskapet i et notat.

Høyere vekst

Deltagerne i Tankan-rapporten fra storselskaper viser at de tror at prisveksten vil bli forbli over sentralbankens mål om to prosent fem år frem i tid. Om ett år ventes prisveksten å være på 2,6 prosent, ifølge Tankan-rapporten.

Dette er viktige innspill for den japanske sentralbanken som har hatt historisk lave renter og i perioder negativ prisvekst. Renten har ligget under 0,75 prosent i over et kvart århundre og det har vært en negativ styringsrente siden 2016. Arbeidsledigheten er rekordlav.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tankan-rapporten er en av de indikatorene som sentralbanken følger tettest. Vi tror det er sannsynlig at sentralbanken vil oppjustere vekstutsiktene i den kommende makrorapporten, skriver Min Joo Kang hos ING.

Negative renter mot slutten

Kazuo Ueda tok over i april som sentralbanksjef etter Haruhiko Kurodas, som i ti år ledet eksperimentet med en ultraekspansiv pengepolitikk. Sentralbanken har kjøpt statsobligasjoner, også kjent som kvantitative lettelser, og holdt styringsrenten på minus 0,1 prosent i juni.

Sentralbanken eier over halvparten av alle japanske statsobligasjoner, og opererer med en grense på hvor mye renten på de lange statsobligasjonene kan stige eller falle. Finansinstitusjonen ANZ mener første skritt kan være å endre dette til statsobligasjoner med to års løpetid.

– Vi venter at sentralbanken vil slutte med å kontrollere rentekurven når de er ferdige med sin omfattende gjennomgåelse av pengepolitikken, skrev seniorøkonom Tom Kenny hos ANZ i juni.

Ved slutten av 2022 gjorde sentralbanken en uventet endring i sin ekspansive pengepolitikk. Sentralbanken tillater bevegelser i renten på de tiårige statsobligasjonene på inntil et halvt prosentpoeng, både opp og ned.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.