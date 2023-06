Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Tokyo-børsen åpnet fredag morgen steg Nikkei-indeksen etter å ha tatt et par hvileskjær tidligere denne uken. Etter en times handel pekte pilene nedover med et fall på over en prosent, til tross for generell optimisme. Uroen i USA og Europa har påvirket sentimentet.

Hovedindeksen har vaket rundt 33.500 de siste par ukene – et nivå som sist ble sett sommeren 1990 da det var panikk ved Asias største og viktigste børs.

Historisk rally

Nye handelsstatistikker fra Tokyo-børsen viser globale investorer handlet aksjer for netto i overkant av 6000 milliarder yen (450 milliarder kroner) de siste 12 ukene – en ny rekord. I siste handelsuke ble det netthandlet aksjer for 641,4 milliarder yen (48 milliarder kroner).

Den forrige rekorden ble satt ved årsskiftet 2012-2013, da det var 18 uker med sammenhengende nettokjøp av japanske aksjer – på til sammen 5700 milliarder yen.

Finansinstitusjonen JPMorgan har analysert tidligere børsrallyer i Japan og ser en klar trend. Tidligere har dette utløst nettokjøp av aksjer hvor internasjonale investorer har økt beholdningen av japanske aksjer tilsvarende ett prosentpoeng.

– Hvis utenlandske investorer mener dette rallyet er sammenlignbart med disse, kan vi forvente aksjekjøp tilsvarende 50.000 milliarder yen (3730 milliarder kroner), sier sjefstrateg for JPMorgan Securities Japan til Nihon Keizai Shimbun.

Fidelity International har gjennomført en ny internasjonal undersøkelse overfor analytikere over hele verden. Den viser at Japan er det eneste markedet i verden hvor næringslivslederne er blitt mer optimistiske de siste månedene.

– Vi kan forvente at resultatbedringer hos selskapene vil sende aksjekursene høyere, sier analysesjef Kenji Ojida hos Fidelity til den japanske næringslivsavisen.

Buffett-effekt

Nesten alle børsnoterte japanske selskaper avholder generalforsamlinger innenfor et tidagersvindu i slutten av juni. Fredag skal ledelsen i flere av handelshusene som Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway har kjøpt rundt 8,5 prosent av aksjene i, møte aksjonærene.

Det ventes at de vil bli spurt om hvordan de vil stille seg hvis Buffett ønsker å øke eksponeringen til over 10 prosent. Aksjekursene på Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui og Sumitomo har steget kraftig siden Buffett først kjøpte aksjer i 2020.

– Dette er den mest spennende perioden for handelshusene. Ledelsen i selskapene blir stadig bedre og forretningsmulighetene bare øker, sier analytiker Hideaki Kuribara hos Tokai Tokyo Research Center til Bloomberg.

Det ventes også kritiske spørsmål. Handelshusene har en enorm markedsmakt i råvaremarkedene og sørger for at japanske industriselskaper har tilgang til innsatsvarer, kapital og får hjelp til å ta markedsandeler.

Mitsubishi har fortsatt en minoritetseierpost i det russiske gassprosjektet Sakhalin-2 lng, som fortsatt er en viktig leverandør til japanske gasskraftverk. Mitsui har også beholdt eksponeringen mot russiske investeringer og sier de ikke har planer om å selge seg ned.

Sentralbank i særklasse

Den japanske sentralbanken fastholdt på den negative renten og foretok ingen endringer i pengepolitikken under det siste rentemøtet. Det ventes endringer i løpet av de neste månedene etter Bank of Japan fikk en ny sentralbanksjef i april.

– Vi tror at Bank of Japan vil oppjustere inflasjonsutsiktene i juli. Det kan også komme en justering av styringen av rentekurven – til tross for duete kommentarer fra flere av medlemmene om at de ønsker å opprettholde dagens system. De kan rettferdiggjøre endringer ved si at dette ikke er en innstramning, men for å forbedre markedsfunksjonaliteten, skriver seniorøkonom Min Joo Kang hos ING i en ny rapport.

Begrepene haukete og duete er to oppfatninger om hvor renten skal som følge av den økonomiske utviklingen. Mens haukete betyr at rentene må være høye for å holde bukt med inflasjonen, betyr duete at rentene må holdes lav som følge av lavt inflasjonstrykk.

Sentralbanken kjøper tilstrekkelige med statsobligasjoner, også kjent som kvantitative lettelser, for å holde renten på den 10-årige statsobligasjonen nær null prosent.

Fredag morgen kom inflasjonstallene for mai. Disse viste en overordnet inflasjon på 3,2 prosent og tilsvarende kjerneinflasjon. Dette var svakt høyere enn ventet.

– Lavere råvarepriser bør sende inflasjonen på både varer og tjenester ned. Resultatet er at prisveksten skal falle til under tre prosent ved utgangen av året, skriver Japan-økonom Darren Tay hos Capital Economics i et notat fredag morgen.

