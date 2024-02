De børsnoterte japanske selskapene som inngår i «De syv samuraier»-gruppen har en lang historie som for Mitsubishi går tilbake til slutten av Edo-perioden, da Japan ble tvunget til å åpne havnene for internasjonal handel. Her fra en Edo-festival i slutten av januar.

Foto: Eugene Hoshiko/AP/NTB