Fjoråret ble utfordrende for den japanske økonomien. Valutaen svekket seg kraftig gjennom store deler av andre halvår og var nede på 150 yen mot en amerikansk dollar – det svakeste nivået siden begynnelsen av 1990-tallet. Sentralbanken grep inn og klarte å styrke verdensvalutaen.

Tirsdag morgen kom foreløpige økonomiske statistikker for 2022 for Japan, som er verdens tredje største økonomi – bak USA og Kina, men fortsatt foran Tyskland, India og Storbritannia.

På vei inn i resesjon

Bruttonasjonalprodukt økte med 1,1 prosent for hele året, noe som gir en årlig verdiskaping på 546.000 milliarder yen (4100 milliarder dollar). Dette er svakere enn ventet. I 2021 var den økonomiske veksten på 1,7 prosent.

– Næringslivsinvesteringer avtar raskere enn vi venter. Den kommende eksportnedgangen på grunn av sannsynlige resesjoner i andre industriland vil vippe Japan inn i en resesjon også, skriver Japan-økonom Darren Tay hos Capital Economics i et notat.

Den japanske økonomien fikk en økonomisk vekst på 0,2 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med foregående. Capital Economics mente Japan skulle klare 0,4 prosent og median fra makroøkonomer var på 0,5 prosent vekst, ifølge Bloomberg.

På årsbasis ble veksten i fjorårets siste kvartal på 0,6 prosent. Japanske forbrukere er tilbake i bygatene og særlig har de begynt å bruke penge i barer, restauranter og reiser etter pandemien. Privat forbruk økte med 0,5 prosent sammenlignet med tredje kvartal.

Capital Economics tror ikke denne svakt positive trenden for den japanske økonomien vil fortsette de neste kvartalene.

– Gitt at andre avanserte økonomier er på vei inn i resesjon, venter vi at handel vil sende Japan inn i en resesjon i første halvår, spesielt siden næringslivsinvesteringene svekkes raskere enn vi hadde ventet, skriver Tay hos Capital Economics.

Ny sentralbanksjef

Finansinstitusjonen ING skriver at de økonomiske statistikkene for fjerde kvartal var «skuffende» og at veksten var svakere enn de hadde ventet, men de tror Japan vil unngå en resesjon. En sterkere yen og lavere råvarepriser holder foreløpig resesjonen på avstand.

– Vi tror den beskjedne oppgangen vil fortsette i år, men dagens data støtter sentralbankens argument om at oppgangen fortsatt er skjør og at det er behov for en fortsatt løs pengepolitikk. Den påtroppende nye sentralbanksjefen vil finne det vanskelig å starte noen for normalisering, skriver ING-teamet, ledet av analysesjef for Asia, Robert Carnell.

Haruhiko Kuroda går av som sentralbanksjef i slutten av mars etter ti år i stillingen. Statsminister kommer til å nominere akademikeren Kazuo Ueda til stillingen. 71-åringen blir sett på som en outsider.

– Kvantitative og kvalitative lettelser vil bli avsluttet tidligere om Ueda blir utnevnt. Ueda tilhører ikke de som favoriserer en massiv pengepolitisk ekspansjon. Politisk er han en veldig balansert person, sier sjefstrateg Masatoshi Kikuchi hos Mizuho Securities til Financial Times.

Lønningene har stagnert

Den japanske prisveksten var den høyeste på 41 år i desember – med fire prosent. Mens andre sentralbanker har svart med renteøkninger for å få kontroll med prisveksten fastholder Bank of Japan på den ultraløse pengepolitikken og en negativ rente.

Lønningene har stagnert i Japan. I 1990 var den gjennomsnittlige årslønnen på 37.369 dollar. I 2021 var den på 39.711, ifølge statistikker fra OECD. I Norge var den på 32.618 dollar for 32 år siden og 58.377 dollar for to år siden, basert på dollarkursen i 2021.

– I et land hvor det ikke har vært en nominell lønnsvekst på over 30 år, faller reallønningene raskt på grunn av inflasjonen, sier seniorøkonom Stefan Angrick hos Moody’s Analytics til CNN.

Den japanske befolkningen faller, og andelen personer over 65 år øker kraftig. Nesten 40 prosent av arbeidsstyrken jobber enten deltid eller er ikke fast ansatt – en dobling på 30 år.

– Ettersom andelen av disse arbeiderne har økt holder det selvfølgelig også gjennomsnittslønningene lavere ettersom de tjener mindre, sier seniorøkonom Müge Adalet McGowan hos OECD til CNN.

