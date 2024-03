Fagforeningen UA Zensen, som representerer 1,9 millioner medlemmer, har landet lønnsoppgjøret med over 230 arbeidsgivere. Under 20 prosent av arbeidstakere er fagorganiserte. Her fra starten av lønnsforhandlingene tidligere i mars i Tokyo, hvor kampviljen var stor.

Foto: Androniki Christodoulou/Reuters/NTB