Artikkelen fortsetter under annonsen

For første gang på 12 år er en sørkoreansk president på et offisielt besøk i Japan. Yoon Suk-yeol møtte Japans statsminister Fumio Kishida over sukiyaki, omelettris og øl i Ginza torsdag kveld.

De to feiret at de er blitt enige om å skrinlegge handelskonflikter og Japan vil fjerne eksporthindringer på høyteknologi mot at Sør-Korea trekker flere klager til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Normaliseringen feires av næringslivet i begge land.

– Behovet for de to landene å samarbeide har økt i kjølvannet av pandemien, en dypere konflikt og konkurranse mellom USA og Kina, og bruk naturressurser som en del av krigføring, sier Kim Byong-joon, som leder næringslivsorganisasjonen Federation of Korean Industries, til Financial Times.

– Et spørsmål om liv og død

Samsung Electronics, som er en gigant innen minnebrikker og smarttelefoner, offentliggjorde denne uken planer om å investere 300.000 milliarder won (2500 milliarder kroner) for å bygge fem nye minne- og produksjonsfabrikker i Sør-Korea.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Prosjektet er en del av en investeringsplan på 550.000 milliarder won som ble presentert av regjeringen.

– President Yoon Suk-yeol mener at selv om det er viktig for høyteknologiindustrien å vokse gjennom en langsiktig plan, må vi raskt gjennomføre disse planene som om det er et spørsmål om liv og død gitt den nåværende situasjonen med global konkurranse, sa presidentens pressetalsperson Lee Do-woon på en briefing.

Rivaliseringen mellom USA og Kina om dominans i halvledersektoren intensiveres. Kina er verdens største importør av halvledere, men har ambisjoner om å bli selvforsynt innen 2025.

– Samsungs investering viser at de tar halvledermarkedet svært på alvor. De ser et enormt potensial for vekst innen minnebrikker, spesielt NAND-flash som brukes til lagring av data. De ser også muligheter innen logiske databrikker som prosessorer og grafikkort, sier senioranalytiker Mark Newman hos Bernstein Research i en rapport.

Gravlegger globalisering

Det taiwanske høyteknologiselskapet TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), ofte referert til som «verdens viktigste selskap» på grunn av sin ledende rolle i halvledere som benyttes i nesten alt av elektroniske produkter, justerer strategien.

Grunnlegger Morris Chang sa i Taipei på torsdag at globaliseringen for brikkeindustrien er over. (Foto: Ann Wang/Reuters/NTB) Mer...

Grunnlegger Morris Chang sa i Taipei på torsdag at globaliseringen for brikkeindustrien er over. Han kom med støtte til amerikanske tiltak for å begrense Kinas teknologiske fremskritt gjennom eksportrestriksjoner og sanksjoner mot selskaper.

Les også: Databrikker er den nye oljen

– I databrikkesektoren er globalisering død. Frihandel er død. Det er bare å se på hvordan Kina er blitt underlagt sanksjoner og havnet på svartelisten. Jeg er helt enig i dette, sa Chang.

Artikkelen fortsetter under annonsen

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) TSMC ble grunnlagt i 1987 av Morris Chang, som tidligere hadde jobbet for de amerikanske selskapene Intel og Texas Instruments.

Chang er født og oppvokst på fastlandet i Kina, men flyttet til USA for å studere fysikk og senere elektroteknikk ved MIT.

TSMC var den første kontraktprodusenten av halvledere. Selskapet endret industrien ved å la andre selskaper designe brikker, mens TSMC produserte dem.

Selskapet har vokst til å bli verdens største kontraktprodusent av halvledere, og har en betydelig innvirkning på den globale teknologisektoren.

På kundelisten står Apple, Qualcomm og Nvidia. TSMC produserer prosessorer for Apples Iphone- og Ipad-modeller.

TSMC er i ferd med å investere i nye, store fabrikker i USA, Japan og Kina. Arizona-fabrikken skal produsere databrikker for 5Gm kunstig intelligens og avanserte datamaskiner for amerikanske kunder.

Totale planlagte investeringer de neste årene er på over 150 milliarder dollar, blant annet over 40 milliarder dollar i USA – den største enkeltinvesteringen av et utenlandsk selskap.

Industrigrunnleggeren sa at den globale forsyningskjeden for databrikker og avansert elektronikk vil bli enda mer splittet når USA begrenser Kinas tilgang til den mest avanserte teknologien.

– Jeg støtter absolutt den amerikanske industripolitikken har som formål å bremse Kinas fremskritt, sa Chang.

Han advarte også Taiwan om å ikke være naive.

– Når amerikanske ledere snakker om «vennskapsdeling» av høyteknologisk produksjon, er ikke Taiwan inkludert i denne politikken, sa Chang.

Kina vil bli selvforsynt

Xi Jinping, som begynte sin tredje periode som Kinas president denne uken, har gjort teknologisk selvstendighet til en topprioritet. Landets satsing på brikkeindustrien har fått økt betydning handelsrestriksjoner og sanksjoner fra USA og andre vestlige land.

For å overvinne disse utfordringene har Kina omorganiser forskning og – og teknologidepartement for å bli selvforsynt. Det investeres tungt i forskning og utvikling, infrastruktur, talent og subsidier i innenlandske brikkeselskaper.

Kina er verdens største personbilmarked, men det meste av databrikker har vært importer. Dette skal endres på kort tid. Et nytt direktiv krever at 90 prosent av alle kjøretøy solgt i Kina fra andre halvår 2023 skal bruke innenlandsk produserte databrikker.

– Kina er avhengig av selskaper i privat sektor for å trappe opp den langsiktige kampen mot USA. Dette dreier seg ikke om å dominere fremtidens teknologier, men om få kontroll over Kinas teknologiforsyningskjeder som ikke er underlagt amerikanske reguleringer, sier direktør Paul Triolo hos konsulentselskapet Albright Stonebridge Group til Wall Street Journal.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.