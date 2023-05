Artikkelen fortsetter under annonsen

Nok en dag starter Nikkei 225-indeksen ved Tokyo-børsen med en oppgang – for niende handelsdag på rad. Nøkkelindeksen var på over 31.300 etter en halvtimes handel. Siden nyttår har den steget med 21,7 prosent – mer enn dobbelt så mye som den amerikanske S&P 500-indeksen, som er 9,6 prosent høyere i år.

I morgentimene har det kommet foreløpige forventnings- og aktivitetsrapporter (pmi). De legger ingen demper på optimismen.

Les også: Gjeldstaket i USA vil dominere markedene til uken

– De foreløpige pmi-målingene var de sterkeste de har vært på en stund og peker på oppgang for industriproduksjon og tjenesteytende sektor. Dette støtter opp om vår vurdering om at økonomien vil fortsette å vokse i andre kvartal, skriver makroøkonom Darren Tay hos Capital Economics i en rapport.

Den foreløpige pmi-indeksen for tjenesteytende sektor steg fra 55,4 i april til 56,3 for mai. Ifølge analyse- og rådgivningsselskapet er dette en ny rekord for Japan.

Favorittaksjemarked

Hverken en blodig krig i Europa, amerikansk gjeld, inflasjon og høye renter legger en demper på den pågående festen ved Tokyo-børsen. Det er høy stemning, noe Japan ikke har opplevd siden 1980-tallet. De siste 20 årene har alt dreid seg om Kina.

– Tusen takk for at dere kommer for å se en presentasjon på hva som tradisjonelt har vært en av de mest upopulære investeringene i verden, sa investeringsdirektør Miyuki Kashima hos Fidelity International, med et smil, da hun åpnet et nettseminar for internasjonale investorer i forrige uke.

Dette var første gang på mange år fondsforvalteren arrangerte et eget seminar utelukkende for japanske investeringer. Japanske aksjer har tidligere blitt sett på som kjedelige og har ikke vært på investorer sin radar på flere tiår. Dette har endret seg brått på kort tid.

– Japan er mitt favorittaksjemarked for tiden. Det har alt en kan ønske seg, sier investeringsdirektør Jack Ablin hos Cresset Capital Management i Chicago, som forvalter verdipapirer for rundt 60 milliarder dollar, til Bloomberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De fleste børsnoterte japanske selskaper avsluttet regnskapsåret det 31. mars. Storselskapene har lagt frem bedre enn forventede resultater. Dette ventes å fortsette. Selv om det fremtidsrettede pris-inntjeningsforholdet er på rundt 15 ganger, er dette betydelig lavere enn det var i 1989.

Ifølge næringslivsavisen Nikkei ventes det at de 1067 selskapene som er notert ved hovedlisten ved Tokyo-børsen skal øke resultatene med to prosent i inneværende regnskapsår. I tillegg økes utbyttene og tilbakekjøp av aksjer.

En ny epoke

Japanske finansinstitusjoner opplever stor pågang. Ifølge beregninger Bloomberg har foretatt har markedsverdien på japanske aksjer økt med over 500 milliarder dollar i år.

– Vi har mange besøk fra utenlandske investorer for tiden. Før pandemien betydde det å investere i Asia at de investerte i Kina. Nå tar investorer et nytt blikk på Japan, sier konsernsjef Kentaro Okuda hos Nomura til Nikkei.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skjer også et skifte på selskapsstyring og åpenhet.

– Japan er på vei inn i en ny epoke. For bare 10 år siden var aksjeinvesteringer et instrument for interne selskapsforpliktelser. Alle hadde aksjer i andre selskaper av ulike grunner, og det var ikke for avkastning., sier Toby Rodes hos Kaname Capital til Nikkei.

Den japanske sentralbanken, som fikk en ny sjef nylig, fastholder på negativ rente. Inflasjonen gjorde et lite byks i vinter, men antas å være på vei ned.

– Den japanske økonomiens vei ut av deflasjon og inn i en moderat inflasjonsøkonomi er en av de unike strukturelle endringene i Japan. Det pågående rallyet vil sannsynligvis være bærekraftig, skriver et team av aksjestrateger hos den amerikanske finansinstitusjonen JPMorgan.

– Vi venter at japanske renter vil forbli lave i global sammenheng. Det betyr at rentepolitikken støtter risikoaktiva i motsetning til andre regioner, sier Jeffrey Atherton, som er leder for Japan-investeringer hos Man GLG til Bloomberg.

Milliardgevinster

Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway kjøpte rundt fem prosent av aksjene i de handelshusene Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui og Sumitomo i 2020. I gjennomsnitt har kursene steget med over 150 prosent siden han startet å plukke aksjer. Marubeni er mer enn tredoblet.

I vår var Buffett på et kort besøk i Japan, hvor han møtte lederne for selskapene. Samtidig økte Berkshire Hathaway eierpostene i handelshusene til 7,4 prosent.

Les også: Warren Buffett posisjonerer seg i mektige handelskonglomerater

– – Verdiene på disse selskapene var latterlig lave da vi begynte å kjøpe, spesielt sett i sammenheng med det daværende rentenivået. Dette er selskaper som gjør intelligente og smarte ting, de er store og vi begynte å handle, sa Buffett i et intervju med CNBC i forbindelse med han var i Japan – for andre gang i sitt liv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.