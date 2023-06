Artikkelen fortsetter under annonsen

Japanske aksjer lå i mange år i en dvale etter kollapsen ved inngangen til 1990-tallet. Fra en topp på nesten 40.000 da nyttårsrakettene gikk i luften på slutten av 1989, stupte Nikkei-indeksen til å nå en bunn på like over 7000 i 2009. I juni har indeksen ligget på det høyeste nivået siden 1990.

Den amerikanske investoren Warren Buffett får mye av æren for å ha plassert japanske aksjer tilbake på radaren. Under pandemien kjøpte han aksjer i fem av Japans største handelsselskaper. Dette ble sett på som trauste og kjedelige selskaper. Buffett mente det lå store, skjulte verdier og ventet.

Han fikk rett. Selskapene har lagt bak seg et rekordår. I april reiste Buffett til Japan og møtte topplederne for Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui og Sumitomo. Han bekreftet at Berkshire Hathaway, som er Buffetts investeringsselskap, hadde økt eierpostene til i gjennomsnitt syv prosent.

Mandag bekreftet Buffett at Berkshire Hathaway på nytt har kjøpt aksjer i de fem selskapene og eier i gjennomsnitt over 8,5 prosent. Selskapet er fortsatt ikke ferdig. Buffett har planer om å fortsette å kjøpe inntil han har en eierpost på 9,9 prosent.

«Selskapet vil ikke foreta kjøp utover dette nivået med mindre det er gitt spesifikk godkjennelse fra styrene i selskapene», skriver Berkshire Hathaway i en børsmelding.

De japanske handelshusene, kjent som «sogo shosha», spiller en svært viktig rolle i den japanske økonomien. De importerer råvarer, energi, landbruksprodukter og andre nødvendige produkter til japanske selskaper. De spiller også en svært viktig rolle i finansiering og logistikk.

Mitsubishi er det mest kjente av konglomeratene utenfor Japan, med en historie som går tilbake til 1870-tallet. Konglomeratet består av 1700 selskaper og spiller en nøkkelrolle som for at japanske selskaper har tilgang til alt fra australsk jernmalm til chilensk kobber og amerikanske soyabønner.

Medvinden fortsetter

Nikkei-indeksen har steget med nesten 29 prosent i år. Underindeksen Topix Wholesale Trade Index, hvor fire av de fem selskapene inngår, har steget med 39,7 prosent og 145 prosent siden Buffett først investerte i de fem selskapene. Nikkei-indeksen har en flat utvikling i morgentimene tirsdag.

Handelshusene stiger. Mitsui & Co. er nesten fem prosent høyere. De andre følger like etter med en kursoppgang. Mitsubishi, som har en børsverdi på over 10.000 milliarder yen (750 milliarder kroner), har steget med over 70 prosent i år.

– Medvinden for japanske aksjer fortsetter å øke i styrke. Selv om det tidligere har kommet signaler om at Buffett ville øke eierandelene har bekreftelsen kommer tidligere enn ventet. Det gir ny optimisme rundt japanske aksjer, sier markedsstrateg Charu Chanana hos Saxo Market til CNN Business.

Investeringsbanken Jefferies mener at taket fortsatt ikke er nådd for de fem selskapene. I forrige uke økte de kursmålet med over 40 prosent i gjennomsnitt.

– Latterlig lave verdier

Investeringene i Japan er de nest største Berkshire Hathaway har i dollarverdi – etter USA.

– Verdiene på disse selskapene var latterlig lave da vi begynte å kjøpe, spesielt sett i sammenheng med det daværende rentenivået. Dette er selskaper som gjør intelligente og smarte ting, de er store og vi begynte å handle, sa Buffett i et intervju med CNBC da han var i Japan i april – for andre gang i sitt 92 år lange liv.

Den største enkeltinvesteringen Berkshire Hathaway har er Apple. Selskapet kom sent inn som investor med en investering på en milliard dollar i 2016. Nå eier Berkshire Hathaway 915 millioner aksjer – verdt 170 milliarder dollar og en kostpris på rundt 45 milliarder dollar.