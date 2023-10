Artikkelen fortsetter under annonsen

Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen falt med over 1,9 prosent den første handelstimen onsdag morgen. Siden midten av september har hovedindeksen falt med over åtte prosent. Det har vært en dramatisk nedtur etter at børsindeksen startet tredje kvartal på det høyeste nivået siden sommeren 1990.

Kospi-indeksen ved Seoul-børsen var over 2,2 prosent lavere – ledet av leverandører til det grønne skiftet, blant annet LG Energy Solution, Samsung SDI og industrikonglomeratet Poscos selskaper. Den koreanske valutaen har svekket seg til 1361 won mot en dollar – det laveste nivået i år.

Kina-børsene holder stengt hele uken, men Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen fortsetter nedturen. Siden nyttår har indeksen, som er dominert av selskaper som er eksponert mot den kinesiske økonomien, falt med 14,7 prosent.

Klar med tiltak

Den japanske valutaen falt til 150 yen mot en amerikansk dollar på tirsdag – det svakeste nivået på ett år. Den styrket seg plutselig til 147. Det spekuleres i at det japanske finansdepartementet intervenerte i markedet.

– Jeg avstår fra å kommentere om det har vært intervensjon i valutamarkedet. Vi vil opprettholde vår nåværende tilnærming for å håndtere overdrevne valutasvingninger, sa Masato Kanda, visefinansminister for internasjonale anliggender, onsdag morgen på en pressekonferanse.

Finansminister Shunichi Suzuki har avvist at det er et definert nivå hvor finansdepartementet vil gripe inn. Han gjentok på onsdag at «volatilitet er hva som er viktig».

– Valutakurser bør bevege seg stabilt, drevet av markedene og speile fundamentale forhold. Skarpe bevegelser er ikke ønsket. Regjeringen overvåker markedsutviklingen tett. Vi er klare til å treffe nødvendige tiltak mot overdreven volatilitet. Vi utelukker ingen alternativer, sa Suzuki på en pressekonferanse.

– Psykologisk effekt

Valutaen har svekket seg igjen onsdag morgen yenkursen nærmer seg på nytt 150 yen mot en dollar.

– Jeg kan ikke si med full sikkerhet om de har intervenert eller ikke. Men hvis de har, vil hovedfokuset være på hvor ofte de vil gripe inn og hvor mye de vil bruke. Jeg tror Kanda forsøker å øke den psykologiske effekten selv med små beløp ved å holde munn, sier sjeføkonom Hideo Kumano hos tenketanken Dai-ichi Life Research Institute til Bloomberg.

Uttalelsene fra representanter for den japanske regjeringen blir sett på som en psykologisk krigføring i valutamarkedet. Det er ikke uvanlig. På 1990-tallet fikk visefinansminister Eisuke Sakakibara tilnavnet «Mr Yen» på grunn av innflytelsen han hadde i de globale valutamarkedene.

– Nå virker det som at frykten for en intervensjon tar en betydelig del av det tunge løftet. Så snart de griper inn, er det nesten som at de har lagt kortene på bordet, sier leder for valutastrategi hos Rabobank, Jane Foley, til Financial Times.

Slagkraft

Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steg til sitt høyeste nivå siden 2007 på tirsdag og lå på 4,73 prosent. Den sammenlignbare tiårsrenten i Japan var på 0,78 prosent onsdag morgen. Dette er over tre ganger høyere enn for ett år siden, da tiårsrenten lå på 0,25 prosent.

– Departementet har slagkraft til å fortsette inngripen, men til syvende og sist vil valutakursens retning bli bestemt av hva som skjer med renteforskjellene, sier nestleder for markedsøkonomi hos Capital Economics, Jonas Goltermann, i en rapport.

Japan har valutareserver på over 1100 milliarder dollar som kan settes inn. Analyse- og rådgivningsselskapet sammenligner de plutselige valutabevegelsene med hva som skjedde i fjor høst, da finansdepartementet intervenerte i valutamarkedet ved to anledninger. Bekreftelsen kom først senere.

– Den siste episoden følger en gradvis skjerping av uttalelser fra offisielt hold de siste månedene, da yenkursen har fortsatt å svekke seg som svar på den stadig større renteforskjellen med USA. En beslutning om å gripe inn på 150-nivået, som er på samme nivå som da det skjedde i fjor, styrker vår oppfatning om at beslutningstagerne ønsker å sette en strek i sanden, sier Goltermann.