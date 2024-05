De store kursbevegelsene for den japanske yenen skyldes sannsynligvis intervenering i valutamarkedet av det japanske finansdepartementet – og frykt for at det kan komme mer. Yenkursen styrket seg med tre prosent i løpet av noen minutter etter den amerikanske rentebeslutningen.

Foto: Issei Kato/Reuters/NTB