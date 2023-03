Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er den tredje budsjettfremleggelsen til presidenten, og den første for en «delt» Kongress – der republikanerne og demokratene har majoriteten i hvert sitt kammer.

På forhånd var det ventet sterk republikansk motstand, og stor spenning til hvordan president Biden vil håndtere den amerikanske gjeldskrisen.

When I grew up, trickle-down didn t work for my family.



I ran for president to rebuild the backbone of the country the middle class.



That's what my budget is an investment in. — President Biden (@POTUS) March 9, 2023

Forslaget vil med høy sannsynlighet virke som et utgangspunkt for en større juridisk kamp over å øke det såkalte gjeldstaket. Republikanerne har allerede meldt at budsjettet er «dødt ved ankomst». Budsjettet vil ha viktige implikasjoner for den pågående kampen om å øke gjeldsgrensen og for Bidens gjenvalgskampanje.

– Fullstendig useriøst

Majoritetsleder i Representantenes hus, republikaner Kevin McCarthy går hardt ut mot budsjettforslaget på Twitter, og kaller budsjettforslaget «fullstendig useriøst»:

– Han forslår billioner (tusenvis av milliarder dollar, red.anm.) i nye skatter og du og din familie må betale direkte i form av økte kostnader, skriver McCarthy.

President Biden just delivered his budget to Congress, and it is completely unserious.



He proposes trillions in new taxes that you and your family will pay directly or through higher costs.



Mr. President: Washington has a spending problem, NOT a revenue problem. — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) March 9, 2023

Kevin McCarthy fra California er republikaner og majoritetsleder i Representantenes hus i Kongressen. (Foto: J. Scott Applewhite, AP, NTB)

Senator Chuck Grassley (R) uttaler seg også på plattformen, og kaller forslaget for et «veikart til finansiell ruin».

Pres Biden s FY2024 budget proposal is a roadmap to fiscal ruin. From its delayed rollout to its reckless taxes & out-of-control spending, this budget sends a clear message: Pres Biden doesn t seem to give a rip abt keeping his promises or securing the fiscal health of our nation — Chuck Grassley (@ChuckGrassley) March 9, 2023

– President Biden ser ikke ut til å bry seg om å holde løftene sine eller sikre den økonomiske helsen til nasjonen vår, skriver han.

Bidens budsjettforslag vil med all sannsynlighet bli avvist av Republikanerne i Kongressen, skriver NTB. Forslagene regnes derfor mest som en programerklæring før presidentvalget neste år.

Mer skatt for de rikeste

Budsjettet vil foreslå rettede tiltak mot å redusere det føderale budsjettunderskuddet med 3000 milliarder dollar over de neste ti årene. Det er ventet at dette skal finansieres ved hjelp av økte skatter for selskaper og for de rikeste amerikanerne. Totalt vil dette være på rundt 5.000 milliarder dollar i totale skatteøkninger.

Dette inkluderer en inntektsskatt på 25 prosent rettet mot milliardærer. I fjor ble en lignende skatt foreslått, men da med en sats på 20 prosent. På kapitalinntekter er det foreslått at satsen øker fra 37 til 39,6 prosent. I tillegg foreslås en økning på selskapsskattesatsen fra 21 til 28 prosent.

Den amerikanske statsgjelden var i midten av januar på 31.400 milliarder dollar, drøyt 310.000 milliarder kroner, og stanget med det hodet i eget gjeldstak.

President Joe Bidens administrasjon ba da Kongressen om å heve taket for hvor mye USA kan ha i gjeld, men uten å vinne gehør. USAs finansminister Janet Yellen advarte om resesjon og en global finanskrise om USA misligholder gjelden, dersom Kongressen ikke vedtar å heve gjeldstaket. Myndighetene risikerer å gå tomme for kontanter allerede innen sommeren. For å unngå mislighold av gjelden må gjeldstaket med andre ord bli høyere eller satt på pause.

Feds renteplan påvirker

Tirsdag og onsdag denne uken talte Fed-sjef Jerome Powell til Senatets bankkomité. Powell sa da at rentene kan bli høyere enn sentralbanken tidligere har signalisert. Dette vil også påvirke USAs økonomi.

Kongressens budsjettkontor (CBO) anslo nylig at de føderale rentekostnadene vil utgjøre 10,4 billioner dollar over det neste tiåret.

Det er knyttet spenning til hvor sterk økonomisk vekst og inflasjon Det hvite hus anslår for 2023. I fjor var Biden-administrasjonen for optimistiske i anslagene sine, både når det kom til den økonomiske veksten, men også hvor raskt inflasjonen ville falle.

Mange økonomer venter at inflasjonen vil avta betydelig i år, selv om den ikke er ventet å returnere til målet på to prosent. For 2023 venter økonomer i en undersøkelse utført av Bloomberg at inflasjonsraten vil være omtrent fire prosent.

Budsjettet ventes også å foreslå en økning i militærutgifter. Dette med bakgrunn i USAs bistand til Ukraina, og nye trusler fra Kina. Det er ventet et forsvarsbudsjett på over 835 milliarder dollar – et av de største forsvarsbudsjettene under fredstid i amerikansk historie.