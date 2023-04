Artikkelen fortsetter under annonsen

Biden har siden slutten av fjoråret sagt at han har til hensikt å stille til gjenvalg, men frem til nå har han ikke kommet med noen formell kunngjøring.

Stiller til gjenvalg: – Ekte bekymring for å ha en 82 år gammel kandidat President Joe Biden kunngjorde tirsdag at han stiller til gjenvalg som amerikansk president. Dermed starter en beinhard valgkamp for 80-åringen. 02:52 Publisert: 25.04.23 — 10:18

Det er også delte meninger blant Demokratene om Bidens kandidatur. Flere peker på at han nå er 80 år gammel og vil være 86 når neste presidentperiode er omme.

Bidens kunngjøring kom i form av en 3 minutter lang video på fireårsdagen for da han kunngjorde sitt kandidatur i 2019.

Den gang lovet han å «lege nasjonens sjel» etter turbulente år med Donald Trump i Det hvite hus. I tirsdagens kunngjøring ber han velgerne om lov til å «fullføre jobben».

Amerikas sjel

– Jeg sa at vi er i en kamp om Amerikas sjel, og det er vi fortsatt. Spørsmålet vi står overfor, er om vi i årene fremover får mer eller mindre frihet, flere eller færre rettigheter, sier han i videoen.

– Frihet! Personlig frihet er grunnleggende for hvem vi er som amerikanere. Det er ikke noe viktigere. Ikke noe mer hellig, sier han.

– Alle generasjoner har et øyeblikk der de har måttet stå opp for demokratiet. Å stå opp for sine grunnleggende friheter. Jeg tror dette er vårt øyeblikk, sier Biden.

I videoen langer han videre ut mot Det republikanske partiets «ekstremister» og viser til hvordan de innskrenker kvinners rett til selvbestemt abort, kutter i sosiale støtteordninger, forsøker å innskrenke stemmeretten og vil forby bøker de ikke liker innholdet i.

Ekstremister

– Rundt omkring i landet står MAGA-ekstremister i kø for å ta disse grunnleggende rettighetene fra oss, sier han i videoen med henvisning til Make Amerika Great Again-slagordet til Donald Trump og hans tilhengere.

– Dette er ikke en tid for å være selvtilfreds, det er derfor jeg stiller til gjenvalg, sier Biden i videoen.

– La oss fullføre jobben, jeg vet vi kan, sier han.

Biden har ingen seriøse utfordrer blant Demokratene og alt tyder derfor på at han vil bli partiets kandidat i valget høsten 2024 – vel å merke dersom helsen holder.

Trump vil kjempe

Hvem Republikanerne stiller med er derimot et mer åpent spørsmål. Trump, som nå er 76 år gammel, kunngjorde alt i fjor høst at han ville kjempe om å bli partiets kandidat, men flere har meldt seg på i kappløpet.

Florida-guvernør Ron DeSantis regnes som Trumps mest seriøse rival, men hans oppslutning har sunket i det siste. DeSantis har heller ikke kunngjort at han vil stille.

Det har derimot tidligere FN-ambassadør Nikki Haley gjort, og det samme har tidligere guvernør i Arkansas, Asa Hutchinson. Det spekuleres også på om tidligere visepresident Mike Pence stiller.