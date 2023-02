Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle de negative tildragelsene rundt artisten Kanye West, eller bare «Ye» som han nå kaller seg, kaster mørke skygger over den tyske sko- og sportsutstyrgiganten Adidas. West og Adidas formaliserte partnerskapet i 2016, men tyskerne så seg sist høst nødt til å kutte alle bånd til artisten etter en rekke rasistiske og antisemittiske utfall fra ham.

Koster milliarder

Bjørn Gulden, den norske toppsjefen i Adidas, kommer i en såkalt guiding til markedet torsdag ettermiddag med et resulattvarsel for 2023. Det står at Adidas blant annet brenner inne med varer for milliarder av kroner tilknyttet West, nærmere bestemt merkevaren «Yeezy», som var et samarbeid mellom de to partene.

Adidas-sjef Bjørn Gulden. (Foto: Evan Agostini//Invision/AP/NTB) Mer...

Adidas sitter, ifølge Gulden, med et varelager med Yeezy-produkter som bare for i år er beregnet å koste selskapet 700 millioner euro, eller cirka 7,6 milliarder kroner. For i år regner Adidas med at Yeezy vil koste dem 1,2 milliarder euro (13 milliarder kroner) i tapt salg, 500 millioner euro på bunnlinjen og 200 millioner euro i engangskostnader.

– Tallene taler for seg selv. For tiden gjør vi det ikke så bra som vi burde, sier Gulden i notatet til markedet.

Aksjer stupte

Adidas-aksjen sluttet med en oppgang på Frankfurt-børsen torsdag, men det var før resultatvarselet. Aksjen falt mer enn åtte prosent i etterhandelen på OTC-markedet (gråmarkedet) i USA torsdag.

Gulden sier Adidas i utgangspunktet hadde regnet med å lande på et «break even»-resultat i 2023, som han mener uansett vil være et vanskelig år. Men Wests uforutsette krumspring gjør nå at Adidas regner med et resultat på minus 700 millioner euro for 2023.

For Adidas er Yeezy-produktene uselgelige fordi selskapet ikke lenger vil assosieres med West. Gulden skriver at selskapet fortsatt funderer på hva de skal gjøre med disse varene. Gulden vurderer i notatet ikke de eventuelle langsiktige konsekvensene i form av mulig tapt omdømme for Adidas.