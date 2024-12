Under den forrige Trump-administrasjonen lot myndighetene valutaen svekke seg da det ble innført straffetoll på kinesisk import. Nå legges planer for mottrekk i 2025 i påvente av økt importtoll i USA på kinesiske produkter. Her passerer en kvinne en vekslingsbutikk dekorert med sedler i ulike lands valutaer i et forretningsdistrikt i Hongkong.

Foto: Kin Cheung/AP/NTB