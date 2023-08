Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var ventet en vekst i detaljhandelen i Kina på 4,8 prosent. Det endte på 2,5 prosent – og svakere enn i juni, da veksten var på 3,1 prosent.

Industriproduksjonen fikk en vekst på 3,7 prosent. Her var det ventet en vekst på 4,5 prosent. Nye kapitalinvesteringer økte med 3,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette var svakt lavere enn ventet. Eksporten falt med nesten 15 prosent i forrige måned.

– Alle de viktigste aktivitetsindikatorene har skuffet i juli. De fleste er enten stillestående eller viser knapt en vekst sammenlignet med juni. Med de økonomiske problemene hos eiendomsutviklere, som sannsynligvis vil påvirke eiendomsmarkedet på kort sikt, er det en reell risiko for at økonomien havner i en resesjon med mindre politisk støtte trappes opp snart. Dagens rentekutt vil ikke være nok, skriver Julian Evans-Pritchard, som leder Kina-analyser hos Capital Economics.

Svakt rentekutt

Like for statistikkene ble sluppet foretok sentralbanken et rentekutt på 12-måneders utlånsrente til forretningsbanker (Medium-term Lending Facility, MLF) med 15 basispunkter. Dette er et renteverktøy som styrer likviditeten, men også benyttes målrettet mot enkeltsektorer i økonomien.

– Sentralbanken kuttet denne mer enn ventet i dag. Dette skjer midt i ny bekymring hos beslutningstagerne om den kinesiske økonomien. Et kutt i utlånsrenten senere denne måneden er gitt. Vi venter også bredere lettelser, skriver Evans-Pritchard i et notat.

Dette er det fjerde rentekuttet i Kina i denne runden.

– Pengepolitiske stimulanser vil ha begrenset effekt slik situasjonen er nå. Det vil i alle fall ikke være nok alene til å støtte opp rundt veksten, skriver Evans-Pritchard.'

– Elendige statistikker

Hvorfor kutter sentralbanken rentene nå, spør den australske finansinstitusjonen ANZ i en rapport.

– Deflasjonsrisiko, skuffende statistikker og økt økende finansiell risiko førte til kuttet. Dagens aktivitetsstatistikker er elendige, skriver sjeføkonom for Kina, Raymond Yeung, i et notat.

Sjeføkonom for Kina hos Crédit Agricole mener rentekuttet viser at ledelsen i Beijing har innsett alvoret.

– Dette viser at Beijing føler presset om å gjennomføre flere lettelser for å stabilisere forventningene og den økonomiske veksten. Det kommer sannsynligvis flere lettelser i pengepolitikken de neste månedene, sier Xiaojia Zhi til Bloomberg.

Smertefull overgang

Kina offentliggjorde ledighetstall. Disse var som ventet stabile på 5,3 prosent. De har ikke publisert ledighetstall hos unge i aldersgruppen under 25 år. Denne nådde en ny topp i juni på 21,3 prosent og det var ventet en ytterligere oppgang i juli.

– Fra og med august vil offentliggjøringen av ledighetstall for unge og andre aldersgrupper bli suspendert. Hovedårsaken er at statistikkene trenger en ytterligere optimalisering, sa talsperson Fu Linghui fra National Bureau of Statistics på en pressekonferanse.

Ifølge Fu skal det vurderes om studenter som søker jobb før de har bestått eksamen skal inngå i ledighetsstatistikkene.

Det er blitt langt vanskeligere å innhente data og statistikker fra Kina. Myndighetene begrenser publisering av offisielle delstatistikker. Dette skaper usikkerhet og en rykteflom. Internasjonale finansinstitusjoner har utviklet egne metodikker.

– Kina gjennomgår for tiden en smertefull overgang til en økonomi som er mindre drevet av gjeld, mindre fokusert på eiendom og mer forbrukerdrevet, skriver analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i en rapport.

Nedadgående spiral

Store internasjonale selskaper fra Japan, Europa og USA har satt nye investeringer på vent. Andre har innstilt virksomheten på grunn av endrede markedsforhold.

Det er fortsatt krise i eiendomsmarkedet. Country Garden Holdings stupte med nesten 20 prosent ved Hongkong-børsen på mandag. På tirsdag har aksjen gjort et byks på tre prosent, men ligger fortsatt 69 prosent lavere enn ved årsskiftet.

– Beijing har allerede gjort enkelte ting for å lette på spenningen i eiendomsmarkedet. Det har gått for sakte og for lite, etter vår mening. Vi tror at på et tidspunkt vil Beijing bli tvunget til å komme med flere tiltak for å stoppe den nedadgående spiralen, sier sjeføkonom for Kina hos Nomura i en ny rapport.