Det var store forventninger til den kinesiske gjenåpningen etter pandemien. Første halvår ble en skuffelse med lavere enn ventet økonomisk aktivitet, fortsatt problemer for eiendomssektoren, deflasjonsfrykt og nervøse forbrukere. Andre halvår skulle bli bedre. Det har foreløpig ikke slått til.

– Skylder på utenlandske fond

På torsdag innkalte det kinesiske Finanstilsynet, China Securities Regulatory Commission, toppledere fra Kinas største finansinstitusjoner til et seminar. Ifølge referatet, hvor det ikke fremgår hvem som deltok, oppfordres finansinstitusjoner og pensjonsfond å øke aksjeinvesteringer i Kina.

Den brede CSI 300-indeksen, hvor de 300 største og mest omsettelige børsnoterte selskapene på det kinesiske fastlandet inngår, har falt med over fire prosent siden nyttår. Hittil i august er nedgangen på fem prosent. I kinesiske medier får utenlandske investorer skylden for børsfallet.

– Utenlandske fond er hovedårsaken til den nylige nedgangen. Samlet er de som en flokk målløse fluer, skriver grunnlegger Li Bei hos hedgefondet Shanghai Banxia Investment Management Center i et innlegg på den sosiale nettverksplattformen WeChat denne uken, som er blitt flittig delt.

En oversikt viser at utenlandske investorer har solgt aksjer sammenhengende i 13 handelsdager frem til onsdag – på til sammen 77,9 milliarder yuan (115 milliarder kroner). Utenlandske investorer eier kun fire prosent av utestående A-aksjer ved kinesiske børser, ifølge China International Capital.

«Internasjonale kapitalforvaltere har dumpet kinesiske aksjer i et enestående tempo denne måneden. Det har forårsaket ødeleggelser av aksjeverdier på 900 milliarder dollar (9650 milliarder kroner)», skriver South China Morning Post.

Lav aktivitet

Investorer har ventet på tiltak fra kinesiske myndigheter som kan gi en form for optimisme og støtte ut året. Det har foreløpig ikke skjedd. Det har vært ørsmå rentekutt fra sentralbanken, men aktivitetsindekser og økonomiske rapporter tegner et dystert bilde av verdens nest største økonomi.

Slutten av august er vanligvis høysesong ved kinesiske fabrikker. Ordrebøkene har vært fulle og det leies inn deltidsansatte for å kunne levere til kunder i vestlige land som vil ha produkter før julesesongen starter. I juli falt den kinesiske eksporten med nesten 15 prosent.

– Det er ikke behov for å hente inn deltidsansatte for de tradisjonelle etterspørselstoppene. Det er uvanlig, men etterspørselen er virkelig svak i år, sier en direktør hos et selskap som produserer smarthøyttalere for Amazon i Dongguan til Nikkei Weekly.

Skip i opplag

Fraktratene har stupt fra Kina til Europa og USA. Det ligger store containerskip og venter. I juli ble 13 containerskip kansellert fra Kina til Europa. Dette har fortsatt i august.

MSC Deila, som har kapasitet til 14.000 20-fot containere og eies av verdens største containerfraktrederi, kansellerte avgangen fra Kina til Europa i forrige uke.

– De vil foreta kapasitetsstyring, som betyr at de legger skip i opplag. Hvis du flyr inn til Singapore vil du se alle skipene som venter utenfor havnen. Mange ligger der og venter til det blir bedre tider, sier direktør Sanne Manders hos frakt- og logistikkselskapet Flexport til CNBC.

– Komplekse problemer

Renteøkninger og høy inflasjon har svekket kjøpekraften hos forbrukere i USA og Europa. På toppen av dette kommer de geopolitiske problemene mellom Kina og USA. Mange selskaper forsøker å redusere avhengigheten fra Kina og flytter produksjon til India, Sørøst-Asia og Mexico.

– Kina står overfor et komplekst sett med økonomiske problemer. Det at de er så koblet sammen gjør det spesielt vanskelig utfordrende å løse de. Når selskaper flytter en del av produksjonen vekk fra Kina vil det selvfølgelig påvirke den økonomiske oppgangen i Kina, sier professor Willy Shih ved Harvard Business School til den Nikkei Weekly.

Arbeidsledigheten hos unge under 25 år var rekordhøy i juni på over 21 prosent. Juli-tallene er ikke offentliggjort på grunn av «kvalitetssikring», ifølge en talsperson fra statistikkbyrået National Bureau of Statistics of China.