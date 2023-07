Artikkelen fortsetter under annonsen

Kinesiske teknologiselskaper som Alibaba, Tencent, Meituan og Baidu dominerte frem til 2020 oppstartssektoren i Kina. Oppstartsselskaper fikk ofte med seg et av de store selskapene inn på eiersiden, eller de ble utkonkurrert av de samme selskapene. Gründerne ble heiet frem som forbilder.

Alibaba-grunnlegger Jack Ma kritiserte den kinesiske finanssektoren dager før han skulle starte børsnoteringen av finansteknologiselskapet Ant Group i hva som skulle ha vært den største emisjonen noensinne.

– Kina har ikke finansiell risiko da det i realiteten ikke eksisterer et finanssystem. De statskontrollerte bankene har en pantesjappementalitet og støtter ikke opp rundt selskaper som har behov for finansiering, sa Ma.

Kommunistledelsen hadde fått nok. Børsnoteringen ble stanset og det ble startet en omfattende etterforskning av storselskapene.

Statsminister lover støtte

Nå skal etterforskningene og kampanjene mot storselskapene være over. Ant, som opprinnelig ble skilt ut fra Alibaba, har akseptert en bot på nesten 10 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av en historisk stor bot på rundt 30 milliarder kroner Alibaba fikk for å ha brutt konkurranselovene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsminister Li Qiang og visestatsminister Ding Xuexiang møtte toppsjefer fra blant annet Alibaba, Tiktok-eier Bytedance og Meituan og andre selskaper på onsdag, ifølge den statlige China Central Television (CCTV). Statsminister Li roste rollen selskapene spiller i den kinesiske økonomien.

– Plattformøkonomien har stått for innovasjon og gitt rom for økt etterspørsel. Den har vært en ny motor for innovasjon i den kinesiske økonomien, sa Li.

Dette er nye toner fra den kinesiske ledelsen. Forretningsmodellene med «plattformøkonomi», hvor selskapene utviklet digitale plattformer som tilrettela for titusenvis av andre selskaper å tilby produkter og tjenester på disse tjenestene uten å måtte utvikle egne løsninger.

– Vi håper at et flertall av plattformselskapene vil se fremover, fremme innovasjon og støtte opp rundt økonomien, sa Li, og lovte full støtte fra alle deler av det offentlige.

Børsverdier på over 20.000 mrd. forsvunnet

Den brede CSI 300-indeksen, hvor storselskaper fra børsene i Shanghai og Shenzhen inngår, har falt siden nyttår. De siste fem årene har den steget med kun 10 prosent. I samme periode har S&P 500-indeksen steget med 60 prosent.

Den nye vindretningen fra Kina er etterlengtet. Det er registrert nesten 50 millioner privateide selskaper i Kina og de står for 50 prosent av verdiskapingen, ifølge South China Morning Post.

– Dette er et positivt signal. En sunn utvikling av plattformselskapene er også veldig viktig for investorer, sier fagøkonom Zhou Hao hos Guotai Junan International til Reuters.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Under kampanjen mot Alibaba, Tencent og de andre digitale plattformselskapene forsvant børsverdier på over 2000 milliarder dollar (over 20000 milliarder kroner) fra Hang Seng Tech Index. Alibaba-kursen er 70 prosent lavere enn hva den var høsten 2020 og børsverdien er over 600 milliarder dollar lavere.

Alibaba-grunnlegger Jack Ma, som var Asias rikeste i flere år, har sett formuen bli mer enn halvert på tre år. Denne uken har de kinesiske teknologi- og oppstartsselskapene fått et oppsving.

– En kortsiktig oppgang er fornuftig, men det er viktigere at dette er bærekraftig. Det er vanskelig å spå hvor lenge dette vil vare, sier senioranalytiker Willer Chen hos Forsyth Barr Asia i Hongkong til Bloomberg.

– Situasjonen er alvorlig

Arbeidsledigheten for aldersgruppen under 25 år var på rekordhøye 20,8 prosent i mai. Ledigheten ventes å øke i juni ettersom mange nyutdannede forsøker å finne en jobb i sommer.

– Situasjonen er alvorlig. Den svake utviklingen krever vekstfremmende tiltak. Privat sektor ble hardt rammet av kampanjene mot teknologiselskaper. Dette har ringvirkninger på den økonomiske veksten og også sysselsettingen, sier styreleder Peng Peng i den offentlige tenketanken Guangdong Society of Reform til South China Morning Post.

Internasjonale finansinstitusjoner har kuttet vekstprognosene for Kina de siste ukene.

– Med svak internasjonal etterspørsel, en vedvarende nedgang i eiendomssektoren og utilstrekkelig støtte fra den innenlandske økonomien mener vi det trengs mer politisk støtte, sa makroøkonom Erin Xin hos storbanken HSBC på tirsdag.

Svak handel

Handelstallene for juni, som ble lagt frem torsdag, viser en eksportnedgang på 12,4 prosent sammenlignet med i fjor. Importen falt med 6,8 prosent. Dette var verre enn ventet.

– Den globale nedgangen i etterspørselen etter varer fortsetter å påvirke eksporten. Vi tror den kinesiske eksporten vil fortsette å falle før den når en bunn mot slutten av året, skriver Capital Economics i en rapport.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.