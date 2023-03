Artikkelen fortsetter under annonsen

Alibaba, som ble etablert av Jack Ma på slutten av 1990-tallet, skal splittes opp i seks selvstendige selskaper som alle skal hente inn frisk kapital og børsnoteres. Aksjekursen gjorde et byks på 15 prosent da handelen startet onsdag morgen ved Hongkong-børsen.

Japanske Softbank Group, som finansierte Alibaba i oppstarten, er største aksjonær, med 24 prosent av aksjene. Aksjekursen på det japanske selskapet steg med seks prosent da handelen startet ved Tokyo-børsen onsdag morgen. Men det er langt igjen til toppen for Alibaba og Softbank.

– Dette er en game changer

Alibaba har lagt bak seg en marerittperiode. Kinesiske myndigheter startet i 2020 et korstog mot oppstartsselskaper og innflytelsen de har hatt i den kinesiske økonomien siden tidlig på 2000-tallet. Aksjonærverdier på rundt 500 milliarder dollar har gått tapt for Alibaba-eierne.

Oppdelingen i seks selskaper støttes av kinesiske regulatorer, sier kilder til Financial Times og Bloomberg, og kan bli brukt av andre, privatkontrollerte storselskaper i Kina.

– Dette er en game changer for å øke forventningene til andre selskaper. Hvis dette viser seg å være i samsvar med hva myndighetene ønsker, og noe aksjonærene reagerer positivt på, vil andre selskaper sannsynligvis følge etter, sier porteføljeforvalter Tom Masi hos GW&K Investment Management, til Bloomberg.

Høsten 2020 lå Alibabas aksjekurs på 310 dollar, og pilene pekte opp, med en børsverdi på over 800 milliarder dollar. Den nådde en bunn i fjor høst på 62 dollar. Softbank-kursen er nesten halvert siden tidlig i 2021. Andre teknologiselskaper, blant annet Tencent, er dratt ned.

Alibaba var i ferd med å børsnotere finansteknologiselskapet Ant Group, med en antatt verdi på over 300 milliarder dollar høsten 2020, i hva som kunne ha blitt verdens største børsnotering.

Uten forvarsel satte kinesiske myndigheter ned foten for børsnoteringen og selskapets ambisjoner. Det ble også igangsatt etterforskning av hele oppstartssektoren. Alibaba ble ilagt en bot på nesten 30 milliarder kroner, en ny rekord, for «monopolistisk opptreden».

Grunnlegger tatt inn i varmen?

Grunnlegger Mas enestående rolle, og ikke minst popularitet, i det kinesiske samfunnet, ble sett på som en trussel mot det kinesiske kommunistpartiet, og spesielt president Xi Jinping. Ma har trukket seg helt fra den daglige virksomheten, og har tilbrakt det meste av tiden utenfor Kina.

Jack Ma Alder: 58 Stilling: Grunnlegger i netthandelsgiganten Alibaba Bakgrunn: Jack Ma var engelsklærer og guide da han møtte Yahoo-grunnlegger Jerry Yang i Kina på midten av 1990-tallet. Ma etablerte flere mindre selskaper før han fikk ideen til Alibaba, idet dotcom-boblen var i ferd med å sprekke i USA i 2000. I løpet av kort tid fikk han på plass finansiering fra blant andre Softbank og Goldman Sachs på 25 millioner dollar. Alibaba startet med å knytte sammen kinesiske fabrikker og utenlandske kjøpere, og fungerte som en formidlingssentral. Alibaba eier Kinas største netthandelsselskap og har lansert nye tjenester og foretatt investeringer i India og Sørøst-Asia. Ma har spredt investeringene etter børsnoteringen, og har blant annet investert i store privateiendommer i Hongkong, Europa og USA. Han eier avisen South China Morning Post i Hongkong, og har gjort investeringer i filmbransjen i Hollywood. Han har vært ute av rampelyset i siden høsten 2020, da den kinesiske regjeringen innførte en omfattende regulering av teknologiselskaper. Han dukket opp igjen i Kina i slutten av mars, etter å ha tilbrakt lengre perioder i blant annet Japan, Australia, USA og Thailand.

På mandag dukket Jack Ma overraskende opp ved en skole i Hangzhou han grunnla sammen med andre Alibaba-topper i 2017. Dette ble sett på som et signal om at han muligens har inngått en form for avtale med den kinesiske kommunistledelsen, som har slått hardt ned på teknologiselskaper og oppstartssektoren.

– Den viktigste politiske prioriteringen for kommunistpartiet er å få den økonomiske veksten tilbake på sporet. De er avhengig av entreprenører for å få til dette, sier seniorforeleser i kinesiske studier ved King’s College London, Xin Sun, til CNBC.

Sun sier han antar det foreligger en form for avtale mellom Ma og kinesiske myndigheter om at han skulle returnere til Kina og bli sett offentlig.

– Ved å gjøre det, signaliserer myndighetene sin hensikt om å vise varme overfor privat sektor og investorer. Hvis det blir oppfattet som at Jack Ma er blitt benådet, bør alle andre føle seg trygge og velkomne, sier Sun.

Forbilde for entreprenører

Ma har ingen direkte rolle i Albaba, og har også gitt fra seg kontroll over finansteknologiselskapet Ant Group. Han er et forbilde for kinesiske entreprenører og grunnleggere. Han har fortsatt en formue på rundt 25 milliarder dollar.

Forfatter Duncan Clark, som har utgitt boken «Alibaba: The House That Jack Ma Built», er i tvil om Ma får lov til å spille en rolle i oppstartssektoren og være et forbilde for entreprenører, slik han var i mange år.

– For næringslivet vil det viktigste være om de får høre fra Ma, eller blir han dempet? En ting er å være fysisk i Kina, men vil vi få høre fra ham igjen? Kan han snakke om noe annet enn utdannelse på landsbygden og jordbruk? spør Duncan overfor Financial Times.

