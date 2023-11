Artikkelen fortsetter under annonsen

Internasjonale selskaper har flokket til Kina siden 1990-tallet – lokket av høy økonomisk vekst og kjøpesterke forbruker og selskaper som både ønsket, og hadde behov for, produkter og tjenester. Den økonomiske veksten er på godt under det halve av hva den var det første tiåret etter årtusenskiftet.

Normaliserer forholdet

Kina har ligget i mange konflikter med viktige handelspartnere. Norge ble plassert i fryseboksen etter fredsprisen ble gitt til den kinesiske menneskeaktivisten Liu Xiaobo i 2010. Fiskeeksporten til Kina ble skadelidende og norsk laks havnet i på kjøkkenene via tredjeland.

Australia forsøker å normalisere det diplomatiske forholdet. Begge har innført restriksjoner på handelen. Flere konflikter er klaget inn til Verdens handelsorganisasjon. Disse er nå trukket eller satt på vent. Statsminister Anthony Albanese skal møte president Xi Jinping i Beijing på mandag.

– Jeg ønsker at alle restriksjoner blir fjernet. Det er i begges interesse å ha relasjoner hvor det er dialog og samarbeid, sa Albanese under en lunsj i regi av Tourism Australia.

På søndag deltok han sammen med sin kinesiske kollega, Li Qiang, på en stor handelsmesse i Shanghai.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi vil fortsette arbeidet med å åpne opp det kinesiske markedet med økt inkludering og dele gevinster. Kina vil tilrettelegge for økt import, sa Li i en tale.

– Urovekkende

Den kinesiske importen falt med 6,2 prosent i september. Dette er syvende måned på rad med en nedgang. De utenlandske investeringsforpliktelsene i betalingsbalansen falt med 11,8 milliarder dollar i tredje kvartal – den største nedgangen siden statistikkene ble først utarbeidet i 1998.

– Det er ganske urovekkende. Jeg tror det er en fortsettelse av diversifisering av forsyningskjeder. Det vil ta tid å gjenoppbygge tillit, sier makroøkonom for Kina hos Société Générale til Bloomberg.

Resultatsesonger for internasjonale selskaper nærmer seg slutten. Mange har pekt på en skuffende utvikling fra det kinesiske markedet. Kosmetikkmerket Estée Lauder stupte med 17 prosent da det la frem tredjekvartalsresultatet i forrige uke.

Les også: Apple imponerte og leverer bedre resultater enn ventet

– Den ventede vekstraten for skjønnhetsprodukter i Asia har avtatt, noe vi også ser i forhåndssalget til singeldagen 11.11. Vi modererer forventningene for 2024 for Kina og Asia, sa konsernsjef Fabrizio Freda under analytikerkonferansen.

Salget på det kinesiske markedet falt med 2,5 prosent for Apple fra forrige kvartal. Canada Goose har kuttet i salgsprognosene, delvis på grunn av et «utfordrende marked», ifølge finansdirektør Jonathan Sinclair.

Yum China, som eier hurtigmatrestaurantene KFC, Pizza Hut og Taco Bell i Kina, la frem svakere enn ventede kvartalstall. Det var en omsetningsvekst på ni prosent, men dette kom fra åpning av 500 nye utsalg. Aksjekursen falt med over 20 prosent etter resultatfremleggelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Gjenåpningen etter pandemien tar form som å være bølgelignende og ikke-lineær, sa finansdirektør Andy Yeung i forrige uke.

Skeptisk til Kina

Etter en optimistisk sensommer har foreløpige økonomiske statistikker vist en svak utvikling i høst. Aktivitetsindeksene for oktober, som ble offentliggjort i forrige uke, var betydelig lavere enn ventet.

– Velstandseffekten fra aksje- og eiendomsmarkedet har nesten forsvunnet. Folk pleide å tro at de kom til å tjene mer i fremtiden. Etter pandemien er ikke lenger realiteten, sier direktør Jason Yu hos CTR Media Convergence Institute til Wall Street Journal.

Den brede nøkkelindeksen CSI 300 har falt med over syv prosent i år. Selv i perioder hvor den kinesiske økonomien har levert solid vekst har aksjemarkedet ikke innfridd. Eiendomsmarkedet ligger nede for telling.

– Vi tror ikke det er så mye myndighetene kan gjøre for å stimulere økonomien, bortsett fra kanskje å gjennomføre en devaluering av valutaen. Dette innebærer en risiko i form av økte tollsatser fra andre land som gjengjeldelse, sier investeringsdirektør for Asia hos Jupiter Asset Management, Jason Pidcock, til Bloomberg.

– Ikke den ledende vekstmotoren

Thomas Taw, som er leder for investeringsstrategi hos Blackrock sa til Bloomberg Radio før helgen at det vil bli vanskeligere for investorer å argumentere for å være overvekt på Kina.

– Kina er ikke lenger den ledende vekstmotoren i Asia. Det beveger seg mot India og steder som Indonesia, og muligens til og med Malaysia, sier Taw.

Indonesia legger frem vekststatistikker denne uken.

– Markedet venter en vekst på fem prosent. Kraftig vekst i husholdningene har støtte veksten ettersom inflasjonen har holdt seg lav. Vi venter en jevn vekst de neste kvartalene, med en økning tidlig neste år i forkant av presidentvalget, sier analysesjef Robert Carnell hos ING i morgenrapporten fra Singapore.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.