Kina la frem bedre enn ventede aktivitetsstatistikker før helgen. Det kan være signaler om at forbrukerne er villige til å bruke penger igjen. Det sitter langt inne. Internasjonale finansinstitusjoner har nedjustert vekstprognosene for Kina siden forsommeren.

– Finanspolitisk bazooka

Det er betydelig usikkerhet og myndighetene har fortsatt ikke kommet med store støttetiltak. De store eiendomsselskapene er i konstante forhandlinger med kreditorene for å få utsettelse på tilbakebetaling av lån. Boligkjøpere er på gjerdet og tør ikke å gå inn i halvferdige prosjekter.

Under en investorkonferanse i Hongkong nylig var spørsmålet om «når» det kommer støttetiltak. Under finanskrisen for 15 år siden kom myndighetene med en støttepakke på over 520 milliarder dollar i tillegg til at bankene fikk marsjordre om å støtte eiendomssektoren.

– Historisk sett når det har vært problemer i Kina har det blitt svart med en stor finanspolitisk bazooka som respons. Nå ønsker markedet en tradisjonell kinesisk bazooka. Jeg tror ikke den kommer, sier porteføljesjef Michael Kerley hos Janus Henderson Investors til Financial Times.

Nye statistikker viser at utenlandske investorer dro 15,5 milliarder dollar ut av fremvoksende markeder i august. Hele 14,9 milliarder dollar kom fra Kina. Dette er det høyeste beløpet siden sammenlignbare statistikker ble først utarbeidet fra 2015, ifølge Institute of International Finance (IFF).

– Kapitalflukten viser den negative stemningen rundt Kinas økonomiske utfordringer og skepsisen rundt tiltak for å bremse den økonomiske nedgangen, sier makroøkonom Jonathan Fortun hos IFF i rapporten.

– Overraskende på investorer

Stemningen kan raskt snu. Tradisjonelt har kinesiske myndigheter kommet på banen like før svake økonomiske kvartalsstatistikker skal offentliggjøres. Det er en måned til tredjekvartalstallene legges frem.

– Vi forventer at kinesiske aksjer vil prestere bedre enn amerikanske på kort sikt, sier senior markedsøkonom Thomas Mathews hos Capital Economics i en ny rapport.

Analyse- og rådgivningsselskapet mener at nyhetsstrømmen fra Kina vil bli annerledes enn hva den har vært de siste månedene.

– Selv om eiendomssektoren forblir en bekymring tror vi at en syklisk oppgang kan ha startet i Kina. Vi har en følelse av at dette kommer overraskende på investorer, skriver Mathews – og viser til bedre enn ventede aktivitetsstatistikker for Kina i august.

Capital Economics har nylig oppjustert prognosene for den amerikanske S&P 500-indeksen for de neste to årene. Ved slutten av 2023 vil den ligge på 4200 før den fortsetter oppgangen til 5500 ved slutten av 2024 og 6500 i 2025. Hovedårsaken er økt interesse rundt kunstig intelligens.

S&P 500-indeksen avsluttet uke på 4450 – ned 1,2 prosent sist fredag.

Børsvinner de neste kvartalene

Analyseselskapet tror de kinesiske aksjeindeksene vil bli vinnere de neste kvartalene.

– Vi mener S&P 500-indeksen vil henge etter Kinas børsindekser ut året og begynnelsen av 2024. Dette, sammen med at den kinesiske valutaen vil styrke seg mot dollar, betyr at kinesiske aksjer også vil gjøre det bedre enn de amerikanske målt i en felles valuta, ifølge Mathews.

Den brede aksjeindeksen CSI 300 er en markedsvektet indeks som er ment å gjenspeile de 300 mest omsettelige aksjene ved børsene i Shanghai og Shenzhen. Indeksen har falt med nesten fem prosent i år og har kun steget med 8,7 prosent på fem år. S&P 500-indeksen er over 50 prosent høyere siden 2018.

Capital Economics viser til at verdsettelsen av kinesiske selskaper, målt i pris/fortjeneste (p/e), er lav i historisk sammenheng og sammenlignet med amerikanske selskaper.

– Vi blir ikke overrasket om den amerikanske økonomien vil vakle litt etter de pengeøkonomiske innstramningene som er gjennomført. Den har vist en imponerende motstandskraft som så langt tyder på at en resesjon er mindre sannsynlig enn hva vi engang trodde, skriver Mathews.

